Piden cárcel para presidenta del Concejo de Cartagena capturada con droga

Tras la captura de la presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, con un kilo de cocaína, ocho millones y un arma, con salvo conducto, la Fiscalía solicitó medida de aseguramieno intramural para ella, su compañero sentimental, Martín Barreto, y el empresario Avelino Villamizar.

En la audiencia virtual de imputación de cargos, el fiscal del caso, Rashid Hernando Alí, aseguró que la solicitud de esta medida está amparada en que los procesados no mostraron voluntad de sujetarse a la investigación.

“Tenemos personas que no atendieron la amenaza de sanción estatuida en la norma penal, se trata de personas que tienen un alto conocimiento de lo que serían las normas para convivir en sociedad, son personas que deberían dar ejemplo a la comunidad, y que terminan es el por contrario realizando este tipo de conductas (…) Hay situaciones en todo el devenir del proceso, desde el momento de la captura en flagrancia y hasta el desarrollo de estas audiencias que nos permiten inferir la alta probabilidad que estando en libertad se pongan en riesgo fines constitucionales”, indicó Alí.

Del mismo modo, el fiscal reveló que la droga incautada, por la Policía, fue encontrada debajo de la silla del conductor, que al momento de la captura, era ocupado por el señor Martín Barreto, compañero sentimental de Gloria Estrada.

Según el relato de los uniformados, el conductor del vehículo intentó cambiar su rumbo, al percatarse del puesto de control, lo que dejaría en evidencia que tenían claridad que actuaban contrario a la ley.

Le puede interesar: Hallan posible detrimento de $7.528 millones en la Dian

Un hecho de gravedad es un intento de soborno a uno de los policías que relató que le habrían ofrecido una alta cifra de dinero para no llevar a cabo la captura. Sin embargo, los uniformados no lograron identificar a la persona que hizo dicho ofrecimiento económico, ya en el que lugar concurrieron muchos espectadores.

“Un compañero me comentó que estuviera muy pendiente, porque había una persona que lo estaba sobornando con 100 millones de pesos colombianos, para no realizar el procedimiento. Él me dijo que no lo pudo identificar por toda la cantidad de gente que había y la correndilla, que si me decían a mí lo identificara”, leyó el fiscal.

Finalmente el fiscal relata que uno de los uniformados aseguró que Estrada y su compañero sentimental intentaron hacer uso de su poder político como concejala, para intimidar de cierta forma a los participantes del operativo.

Los capturados se declararon inocentes ante los delitos de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. En el caso de Martín Barreto, además le imputara el delito de porte de armas, ya que portaba una pistola cuyo permiso había vencido en 2018.

Finalmente el juez 18 Penal Municipal de Cartagena, con función de Control de Garantías, aplazó la audiencia para miércoles en horas de la mañana.