Hasta el 28 de enero se mantendrá el toque de queda nocturno en Bogotá

A partir de este martes volverá a regir en Bogotá, el toque de queda nocturno como se venía aplicando y el cierre total de la ciudad durante los fines de semana. Esas dos medidas continuarán hasta el próximo 28 de enero, sumadas al pico y cédula y al último grupo de cuarentena por localidades que comenzó este lunes para Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme y Tunjuelito.

“Vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho estas dos semanas. El pico irá hasta el 28 de enero, eso en base a la forma en la que han evolucionado las cifras y hoy lo vimos en detalle con el Ministerio de Salud. Vamos a mantener el toque de queda nocturno todos los días hasta el 28 de enero, que es cuando estimamos que va a comenzar a aliviarse este segundo pico. Y llevamos dos fines de semana en los que nos quedamos en cuarentena y este fin de semana seguiremos en cuarentena total”, dijo anoche la alcaldesa Claudia López, quien señaló que hay que reducir prácticamente a cero el contacto con los familiares.

Adicionalmente, la mandataria dijo que la buena noticia es que en el marco de este segundo pico hay una cierta estabilidad.

“Estamos bajando la velocidad del contagio. Sí, crecimos mucho y en este momento estamos con el número de contagios alto pero relativamente estables. Pero esto se va a demorar por lo menos dos semanas más. Por eso tuvimos que mantener todas estas medidas y haremos hasta el 28 de enero todo lo que hemos venido haciendo. Faltan diez días para pasar el periodo más crítico”, añadió la mandataria.

La Alcaldía aclaró que tanto el Distrito como el Gobierno nacional evaluaron cerrar toda la ciudad, pero la conclusión fue que la mejor opción es la de continuar con los turnos de cuarentena sectorizada, con el toque de queda y con el pico y cédula. Así mismo, dijo que por la cantidad de personas enfermas en estos momentos los cordones sanitarios por UPZ no son suficientes, pese a la dificultad que ello le implica a la economía de la ciudad.

Asimismo, la Alcaldesa indicó que Corferias no reabrirá, pues los 8 hospitales de campaña están siendo más efectivos en estos momentos. “Ese back up nos ha funcionado”, precisó la mandataria, quien a ese respecto fue enfática al afirmar que “no hay colapso hospitalario. Y debo decir que no lo hay ni en Bogotá ni en ninguna otra ciudad de Colombia”.

Traslado de pacientes

A este respecto, la Alcaldesa dijo que entre noviembre y enero la ciudad ha recibido 233 pacientes y para mantener las unidades de cuidados intensivos disponibles, más o menos 120 UCI al día, “también tenemos que distribuir pacientes a otras ciudades que tengan un poquito más de capacidad, 37 pacientes en estos momentos, que nos permitan mantener una disponibilidad de 120 UCI. Hoy (lunes) estamos cerrando al 94% de UCI covid-19 y de 92% de UCI covid general".

López dijo que en estos momentos la ciudad tiene que hacer un esfuerzo por reducir a prácticamente cero el contacto entre las familias.

“La inmensa mayoría de las personas que están enfermas u hospitalizadas se contagiaron en diciembre. Mientras que en el primer pico la mayoría de los contagios se dieron en el trabajo o fueron brotes institucionales, como instituciones geriátricas, en este segundo pico 5.000 de los 6.000 brotes de contagio que hemos identificado se han dado en las familias. Les dijimos hasta la saciedad que por favor limitaran las visitas familiares en diciembre, y que si los más jóvenes de la familia se querían ver con los mayores hicieran un aislamiento voluntario. Eso no pasó y la mayoría de los contagios ocurrieron en familias; muchísimo menos que en el comercio”, indicó anoche la Alcaldesa, quien dijo que la mayoría de los contagios se ha dado en personas menores de 40 años pero la mayoría de las personas que están en urgencias son de entre 70 y 79 años.

Finalmente, la Alcaldesa precisó que Bogotá ha crecido más que que Chile y que Lima, “y no es un esfuerzo pequeño”; refirió que la única ciudad que está por encima de la capital bogotana es Nueva York.