Extranjeros que no cumplan el aislamiento serán expulsados

Migración Colombia reiteró este lunes que los ciudadanos extranjeros que sean sorprendidos en fiestas clandestinas violando las medidas de aislamiento y poniendo en riesgo la salud pública y la seguridad nacional, serán expulsados del territorio nacional de manera inmediata.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, Migración Colombia ha adelantado más de 56 mil verificaciones y ha expulsado a más de 600 extranjeros por no cumplir con las normas establecidas y poner en riesgo la seguridad nacional.

El director de la entidad, Juan Francisco Espinosa, dijo que hechos como los registrados este fin de semana cuando fueron ubicados por la Policía Nacional 65 extranjeros en una fiesta clandestina al sur de la capital de la República, no tienen ningún tipo de justificación en medio de una emergencia sanitaria.

Por ello, el directivo solicitó al Director de la Regional Andina se inicien las actuaciones administrativas correspondientes con el fin de sancionar a este grupo de personas que con sus acciones ponen en riesgo no solo a la ciudad, sino al país.

El funcionario le pidió a la ciudadanía denunciar cualquier incumplimiento por parte de nacionales o extranjeros, pues recordó que las aglomeraciones están prohibidas por el riesgo de propagación del virus.

“Este no es momento de bajar la guardia. El covid-19 no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo, está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país”, dijo Espinosa.