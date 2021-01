Bogotá: Concejo no adelantaría moción contra SecSalud

“El error de la Administración de haber dicho que llegaríamos a 4.000 UCI es responsabilidad mía. Hicimos, al comienzo de la pandemia, unos cálculos de cuántas camas se podrían transformar en unidad de cuidados intensivos en el momento más difícil. Nos dimos cuenta de nuestro error y lo corregimos antes de un mes. Eso lo dijimos en marzo, y en abril ya habíamos dicho que nuestra capacidad de crecimiento iba a estar en los 2.000 y no en los 4.000”.

Con estas palabras el secretario de Salud, Alejandro Gómez, el domingo en horas de la mañana, asumió la responsabilidad en el desfase de la proyección hecha por la Administración Distrital sobre las UCI que necesitaría.

EL NUEVO SIGLO habló con varios cabildantes, a quienes les pidió una lectura de esta declaración y la respuesta es clara: en estos momentos es “impensable” adelantar una moción de observación o de censura, aunque en últimas eso se definiría el martes.

Ahora, si bien algunos consultados dijeron que aún así es necesario que la Alcaldesa también presente excusas, otros señalaron que en este caso eso le corresponde al Secretario de Salud.

“Somos humanos y la capacidad humana acaba de ser sobrepasada por la covid-19. Pero para eso existe la figura de los secretarios, de una persona a la cabeza de una cartera. No le podemos exigir a la Alcaldesa que lo sepa todo. De lo contrario, ¿para qué existirían los despachos con una persona especialista en el tema? Definitivamente la responsabilidad en el asesoramiento, en el manejo y en los datos que se puedan dar, tiene que recaer sobre la cabeza del Secretario de Salud”, dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal de la Alianza Verde, Luis Carlos Leal.

Por su parte el concejal del Polo, Carlos Carrillo, si bien en principio está de acuerdo con que los funcionarios asuman sus responsabilidades políticas, porque son cargos políticos, destaca que “eso no puede ser una excusa para que la Alcaldesa se lave las manos. El cuento de que ella prometió 4.000 UCI por culpa de la Secretaría de Salud no suena a algo que haría Claudia López. Creo que una persona como ella no traga cuentos así tan fácil. Entonces muy bien que el Secretario responda, pero el Alcaldesa también lo debe hacer”.

En esto coincidió la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, quien dijo a este Medio que en un país decente debe asumirse la responsabilidad política, y si bien aplaudió la declaración del Secretario, también espera que la Alcaldesa haga lo mismo.

“El Secretario sí tiene una responsabilidad y eso hay que asumirlo, pero eso también lo tiene que asumir la señora Alcaldesa. La pregunta es ¿cuándo lo hará? La responsabilidad no es solo del Secretario de Salud. Ella tenía que liderar los ventiladores y solo compró 140 para Bogotá".

Moción de censura, poco probable

Ahora, si en algo coincidieron los cabildantes, es que en estos momentos una moción o renuncia de Alejandro Gómez sería funesta para la ciudad. Por ejemplo, de acuerdo con la concejal Diago, en estos momentos lo que Bogotá más necesita es estabilidad administrativa.

“Una moción de censura o una moción de observación llevan su tiempo y en este momento, por la salud de los bogotanos, es mejor que el Secretario siga avanzando con el manejo del covid-19. Él ya conoce las realidades de la ciudad”, precisó la cabildante.

Por otro lado, la concejal Liberal María Victoria Vargas, dijo que errar es humano y que la corrección de 4.000 a 2.000 se hizo en un plazo de dos meses. “Me parecería un absurdo, en un momento como este que atraviesa Bogotá, cuando uno sabe que se están haciendo todos los esfuerzos posibles, adelantar un mecanismo que termine en la destitución del Secretario de Salud”, dijo a EL NUEVO SIGLO.

Adicionalmente, señaló que hubo un error que fue grande, que Bogotá aún no tiene todas las UCI que se requieren, pero que eso no solo es culpa de esta Administración. “Es culpa que viene de tiempo atrás. Los recursos de la Salud no se han manejado correctamente por años entonces. Creo que ahora más que nunca el Concejo debe ser propositivo. Una moción sería un absurdo”, finalizó Vargas

Por último, el concejal Leal añadió que “una eventual moción puede pasar. No quiero adelantarme absolutamente a nada porque este martes concluirá el debate y sería negligente de mi parte decir cualquier cosa sin que el Concejo haya escuchado a la Administración. Él tiene derecho a defender sus posturas. Lo de una moción se definiría, en tal caso, mañana en el transcurso del debate”, indicó este lunes Leal.