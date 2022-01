Vacunas de Moderna solo serán para segundas dosis: MinSalud

El director de Promoción y Prevención del Ministerio, Gerson Bermont, aseguró que las dosis de vacunas de la farmaceutica Moderna serán utilizadas únicamente para las segundas dosis ya que las unidades disponibles, de esta vacuna son limitadas.

En este sentido, piden a los diferentes entes territoriales que a partir de ahora, para iniciar esquemas utilicen vacunas de otros laboratorios como Pfizer que actúa de manera similar.

"No gasten la vacuna de Moderna en primeras dosis que no vamos a poder responderles con las segundas dosis en su momento. No se gasten la vacuna de Moderna en dosis de refuerzo porque no vamos a tener suficientes vacunas. Están exactas, entonces seamos juiciosos". dijo Bermont.

Según informó el ministerio, actualmente hay 1.006.820 dosis de esta farmacéutica y se destinaran para completar esquemas.

En cuanto a la población de niños de 12 a 17 años, la inmunización contra covid 19 se realizará con vacunas de Pfizer, ya que en los próximos días llegará un cargamento con 2.4 millones de dosis donadas por el gobierno alemán.

Otro anuncio importante fue para las personas que su esquema inicial fue con Moderna y están próximos a recibir la tercera dosis o dosis de refuerzo.

Bermont, comunicó que lo podrán hacer con las dosis de AstraZeneca, que de acuerdo con estudios internacionales la combinación de laboratorios ayuda a generar mayor inmunidad.