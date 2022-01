General Zapateiro pide no hacer política con el Ejército

En una situación poco usual, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, le dio un tirón de orejas al precandidato presidencial Federico Gutiérrez, después de que este calificara como una vergüenza la presencia de guerrilleros del Eln en una carretera a menos de una hora de la ciudad de Arauca, donde estaba Iván Duque presidiendo un consejo de seguridad, precisamente anunciando medidas contra este grupo subversivo.

“Inaceptable. Presencia de Eln a plena luz del día en vías de Arauca. ¿Y nuestras fuerzas? Y la gente abandonada a su suerte. Es una vergüenza. Por eso mismo estuve allí el lunes al lado de la gente, dejando claro que en un Gobierno nuestro no aceptaremos que esto ocurra”, señaló Gutiérrez en Twitter.

Lo dicho por Gutiérrez no cayó nada bien en el general Zapateiro, quien a través de la misma red le contestó: “Doctor Federico Gutiérrez, de manera respetuosa le exijo como Comandante del Ejército, que no involucre el trabajo que desarrolla la Fuerza Pública, y en particular el glorioso Ejército de los colombianos, en sus contiendas políticas. Patria Honor Lealtad”.

En la fotografía que circuló en redes se ve de espalda a cuatro individuos con camuflado y brazaletes del Eln, en medio de la carretera que conduce a Arauca, capital del departamento del mismo nombre.

Sobre la presencia de los integrantes del Eln en la vía a la altura del corregimiento La Esmeralda, del municipio de Arauquita, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, que “hay un video donde demuestra que allá fueron a tomarse una foto con el fin de deslegitimar la acción que ha venido desarrollando nuestra Fuerza Pública y que se hizo en ese consejo de seguridad”.

Por su parte, el presidente Duque dijo que “mientras el terrorismo del Eln quería hacer propaganda armada de manera cobarde, desde la madrugada, tropas de nuestro Ejército hacen presencia y control territorial en el corregimiento de 'La Esmeralda'”.

Aunque la reconvención del general Zapateiro fue al precandidato Federico Gutiérrez, vale señalar que otros aspirantes a la Presidencia también se manifestaron sobre este hecho.

Sergio Fajardo, integrante de la coalición Centro Esperanza, señaló que “Iván Duque llegó anoche a Arauca: pasó revista a dos batallones que envió para ‘garantizar la seguridad’ de la región e hizo consejo de seguridad. Mientras tanto, el Eln se paseaba tranquilo cerca, en La Esmeralda. ¿Qué tal que su gobierno no fuera el de la seguridad democrática?”.