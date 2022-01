Polémica por comentario de Claudia López contra uribismo

Una nueva polémica se generó alrededor de declaraciones realizadas por la alcaldesa Claudia López, quien hizo un comentario relacionado con la contienda electoral que se adelanta en Colombia.

“El uribismo va solo hasta primera vuelta”. ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Óscar Iván Zuluaga es el de Álvaro Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez. No más (…) Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Álvaro Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019”, trinó la Mandataria el día de ayer.

Esto hizo que varios concejales le llamaran la atención, pues de acuerdo con ellos está violando el Artículo 38 de la Ley 996 de 2005, según el cual “a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido (…) difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley”.

Con ese marco de referencia, uno de los primeros en reaccionar fue el exconcejal y excandidato a la Alcaldía, Carlos Fernando Galán, quien invitó a la Mandataria a no caer “en las mismas prácticas que criticamos. Bogotá y los bogotanos la necesitan hoy más que nunca gobernando una ciudad en crisis, no interviniendo en política de manera abiertamente ilegal”.

“Alcaldesa, ese trino que usted puso hoy es una clara, abierta y descarada participación en política. Eso es violar la ley. No caiga en eso, alcaldesa, y no viole la ley. Su partido, la Alianza Verde, hace parte de la coalición Centro Esperanza en la lista al Senado que tiene. Esa coalición no puede permitir que ni sus candidatos, ni quienes han sido elegidos por los partidos que pertenecen a ella, violen la ley. No dañe esta campaña y no se convierta en lo que usted misma ha denunciado. No viole la ley”, reiteró Carlos Fernando Galán.

Otro concejal que llamó la atención sobre este tema fue Emel Rojas (Colombia Justa y Libres), quien indicó que “si por lo menos un pequeño porcentaje de la energía y el tiempo que le dedica la alcaldesa Claudia López a participar en política de forma irregular, al marketing y a explotar su imagen, la dedicara a los problemas de Bogotá, quizás no estaríamos tan mal. Alcaldesa: gobierne”, dijo escuetamente el cabildante.

¿Baja en las encuestas?

Punto aparte, otros concejales le endilgaron estos trinos de la Mandataria a una baja en las encuestas, como un medio de distracción sobre el resultado de las mismas.

Por ejemplo, el concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo) dijo que Claudia López está haciendo campaña de frente, y se preguntó “¿cómo será por debajo de la mesa? Debieron salir mal esas encuestas para que Claudia López utilice su vieja confiable: posar de muy antiuribista. ¿Por qué este gobierno tan “antiuribista” le da contratos multimillonarios a una de las consentidas de Iván Duque?”, trinó el concejal.

En esto coincidió el exconcejal y cabeza de lista por el Centro Democrático a la Cámara de Representantes, Andrés Forero, quien indicó que “ante su desplome en la encuestas, Claudia López recurre a la de siempre y agita la vieja bandera del anti-uribismo. Alcaldesa: deje la participación en política y dedíquese a resolver los problemas de la gente. El uribismo nada tiene que ver con su pésima gestión”, indicó a través de su cuenta de Twitter el candidato a la cámara baja del Congreso de la República.

Acto seguido, el candidato del Centro Democrático le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que investigue a la mandataria por participar abiertamente en política. “Mañana radicaré la solicitud oficial”.

Y por último, otra concejal que se refirió a las declaraciones de la mandataria y que de hecho también indicó que debería ser investigada, fue la cabildante de la coalición de Colombia Humana-UP-MAIS, Heidy Sánchez, quien dijo que “esto claramente representa participación en política por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, lo cual está prohibido. Solicitamos investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación”, indicó la concejal Sánchez.

Esta no es la primera vez que esto pasa y de hecho una primera polémica se presentó el pasado 29 de noviembre, cuando la mandataria trinó: “Hay centro. Hay esperanza. Hay futuro”, un mensaje que acompañó con la imagen de un árbol de Navidad.