Arrancó el control político al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá

En su primera semana de sesiones, el Concejo de Bogotá seleccionó las comisiones y sus respectivas mesas directivas, y ya adelantó el primer debate de control político al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tal como lo habían advertido varios concejales. Este es un tema que sin duda marcará la agenda de la corporación en este primer año de implementación del mismo.

De hecho, EL NUEVO SIGLO habló con varios concejales sobre sus agendas relacionadas específicamente con el POT y son varias las acciones que se le vienen encima al Decreto 555.

En una primera medida, este domingo la concejal del Centro Democrático Diana Diago le dijo a este periódico que está adelantando una demanda contra el Plan de Ordenamiento Territorial.

“Ya me reuní con varios abogados para hacer una demanda robusta y estamos adelantando el tema. El control político hay que hacerlo porque tenemos que ver la señora alcaldesa cómo es que lo va a implementar. Creo que no va a subsistir por mucho tiempo, porque en la demanda que voy a radicar yo pido la suspensión provisional de ese acto administrativo porque es nefasto para Bogotá. La alcaldesa no puede imponer un POT que ella misma sabe que tiene errores, ejemplo el de los recicladores”, señaló Diago, quien añadió que por ahora la bancada no se ha reunido para evaluar si adelantarán o no un debate a este respecto.

Por su parte, el concejal del Polo Democrático Alternativo Carlos Carrillo también le confirmó a este medio de comunicación que hay una proposición de su bancada, “y yo también voy a pedir que se programe una proposición que tenía acerca del tema de renovación urbana, que es una de las cosas que más me preocupa de lo que se decretó. Y sobre las acciones jurídicas, ese es un tema complicado porque requiere de tiempo, pero sí las estamos estudiando y desde varios frentes”.

Asimismo, un miembro del equipo de trabajo de la concejal de la coalición de Colombia Humana-UP, Susana Muhamad, le confirmó ayer a este diario que la bancada adelantará un debate de control político al POT, y sobre las acciones legales aún están deliberando.

Y por último, desde la semana pasada la cabildante de la Alianza Verde Lucía Bastidas sostuvo a este diario que, de manera conjunta con su equipo de trabajo, está analizando adelantar una demanda de acción de nulidad por varios temas contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial.

“Lo estamos revisando con nuestros abogados. Vamos a pedir que se suspenda el trámite y que se analice a fondo este documento. Un Plan de Ordenamiento Territorial de afán no puede seguir avanzando porque es un documento que, en la práctica, afecta el suelo de los bogotanos, no tuvo participación y tiene fuertes incongruencias. Hoy 14 de enero no sabemos qué va a pasar. Se suponía que a partir del 1 de enero regía el nuevo POT y no han sacado una sola resolución. Estamos en el limbo y la intención es que Bogotá avance”, sostuvo la cabildante de los verdes, quien espera que esta acción legal se concrete en febrero.

Cuestionamientos

En el debate citado por la bancada del Nuevo Liberalismo, este se enfocó en la falta de participación que tuvo esta hoja de ruta de planeación para la ciudad. Pese a que tanto la Secretaría de Planeación como la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, han insistido en que este documento tuvo una elevada participación, este debate, que llevó por nombre: “Bogotá, un POT construido de espaldas a la ciudadanía”, comenzó por advertir que el documento se construyó en ausencia de la participación.

“El POT es vital para la forma en la que se planea la ciudad, y haberlo construido de mano con la ciudadanía, garantizando su participación, era uno de los pilares innegociables que debía tener la formulación de este documento. Pero ello no se vio reflejado en el vergonzoso 1% de participación. ¿Cuáles fueron las 80 mil personas que participaron y cómo participaron?”, comenzó por advertir el concejal del Nuevo Liberalismo, Juan Baena.

Acto seguido, el concejal manifestó que hubo una falta de transparencia en las cifras de participación, puesto que los números ubicados en el micrositio del POT de la Secretaría de Planeación no son consistentes, y de acuerdo con él son diferentes tanto en las fases de diagnóstico, como de formulación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial.

“Una de mis primeras denuncias en este cabildo estuvo relacionada con la inconsistencia en la publicación de las cifras por parte de la Secretaría de Seguridad, pero parece que este es un común denominador en esta Administración. El micrositio de participación del POT muestra una infografía con 37.909 aportes realizados por la ciudadanía. Sin embargo, el último informe de sistematización que aparece en la página nos habla de 27.522 aportes. ¿En dónde está la información final de la participación y los anexos que nos permitan corroborar la existencia de los aportes ciudadanos?”, preguntó el concejal Baena.

Por último, el concejal Baena citó el informe final del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), el cual en sus páginas 12, 16 y 51 afirmó que, “solo el 0,05% de la población de la ciudad participó y el proceso de la virtualidad no garantizó una participación real, aun existe desconocimiento del contenido del POT y no se logró un proceso de convocatoria fuerte”.

A este respecto, vale referir que la alcaldesa Claudia López dijo, el pasado 29 de diciembre, que este fue el Plan de Ordenamiento Territorial que tuvo al mayor número de participantes y el mayor número de propuestas. “No es que recibimos más propuestas sino qué tan incidente fue. Y fue un 95% incidente. Un 95% de lo que la gente nos propuso está quedando incorporado o quedará incorporado en la reglamentación”, indicó en aquel entonces la alcaldesa, quien añadió que este documento recogió cerca de 31 mil aportes ciudadanos, superando en un 9% la del POT del 2019 y en un 33% la del 2013.

La agenda de esta semana

La comisión de Gobierno adelantará un debate de control político sobre el Sistema Distrital de Juventud, citado por el concejal de la Alianza Verde Julián Rodríguez Sastoque, y el martes se le dará continuidad a la discusión que venía adelantando el partido Conservador sobre la seguridad y la reactivación económica y social.

El miércoles, en la comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se adelantará un debate sobre la Recuperación del servicio de Transmilenio en Bogotá tras el paro nacional, citado por la bancada de Colombia Justa y Libres.

El viernes en la comisión de Hacienda la bancada liberal discutirá el avance del mantenimiento de la malla vial y los ciclocarriles y el próximo sábado 23 de enero los concejales del Polo Democrático Alternativo liderarán un debate sobre la forma en la que está siendo tratado el autismo en la ciudad de Bogotá.