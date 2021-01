"Concejo exigirá al Distrito mucha ejecución"

Con el primer debate de control político del año sobre la forma en la que la Administración Distrital ha asumido la pandemia, se estrenó la nueva presidenta del Concejo de Bogotá, María Fernanda Rojas. EL NUEVO SIGLO habló con ella, quien dio su perspectiva de lo que será este 2021.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su balance del primer año de gobierno de Claudia López?

MARÍA FERNANDA ROJAS: Yo creo que en este primer año la Administración ha enfrentado bien la crisis. Esa decisión de hacer una cuarentena temprana y preventiva nos enseñó a cambiar nuestra dinámica en el espacio público y creo que fue un ejemplo para muchas ciudades. A eso le sumo que, en pocas semanas Bogotá montó una institucionalidad para entregar ayudas a las personas más vulnerables con la plataforma de Bogotá solidaria en casa. Es decir que tuvo una capacidad de reacción importante y eso hay que resaltarlo.

Y con la aprobación del Plan de Desarrollo, del cupo de endeudamiento, del Plan Marshall e incluso del presupuesto de este 2021, la Administración adaptó la expresión de esas necesidades de la ciudad, de acuerdo a lo que estaba pasando.

ENS: Cuando se cayó el primer cupo de endeudamiento en el Concejo, el entonces presidente Carlos Fernando Galán dijo que esta es una Administración a la que no le gusta que le hagan control político. ¿Coincide con esta opinión?

MFR: Lo que también pasó en ese momento es que un tema procedimental llevó a un conflicto innecesario, y hubo declaraciones de parte y parte que exacerbaron ese episodio y así es la política. Dicho eso, el control político para el que lo recibe nunca es fácil, eso es verdad.

Pero yo no siento que haya una resistencia de la Administración al tema. De hecho, yo creo que este Concejo en el 2020 fue bastante activo haciendo control político y creo que el presidente Galán dio las garantías para que así se expresaran las distintas posiciones.

Y además, hay un carácter democrático entre quienes estamos en los partidos de gobierno. Siendo parte de esta bancada, yo sí prefiero un control político agudo y así yo no comparta algunas de las críticas que ha hecho la oposición, sí reconozco que esta oposición presenta argumentos y estudia los temas.

Entonces, yo no percibo que la Administración tenga esa resistencia. Creo que ha estado abierta a estar en los debates. Nosotros tuvimos el año pasado muchísimas discusiones por ejemplo sobre el covid-19, y ahí estuvo siempre la Administración respondiendo preguntas, incluso las nuestras; porque nadie más interesado que nosotros en que las cosas salgan bien. Uno no quiere que el amigo se vaya al barranco.

ENS: ¿Cómo planea garantizar que habrá independencia entre el Concejo y el Palacio Liévano?

MFR: La clave del Concejo es que pueda cumplir con su papel de control político y que quien esté en la Presidencia dé las garantías para cumplir dicho control. Mi labor es evitar que pase lo que a veces uno ve que pasa en el Congreso de la República, que se truncan los debates, que se usan truquitos y que se evidencian artilugios.

Yo creo que por eso salí elegida; porque lo que se percibe y lo que en efecto demostraré, es que siempre habrá transparencia en el desarrollo de los debates de control político; habrán garantías de que las criticas serán atendidas, vengan de oposición o del gobierno. Y es que son garantías que yo pido como concejal. Yo misma he hecho críticas a las troncales de Transmilenio por la Calle 13 y por la Calle 68, así como por el tema de los humedales. El Concejo de Bogotá puede tener la tranquilidad de que esas garantías van a prevalecer.

ENS: El cupo de endeudamiento tuvo un debate muy largo y 15 concejales, la tercera parte de la Corporación, no lo aprobaron. ¿Cree que será muy difícil hacerle seguimiento a su ejecución?

MFR: Nosotros tendremos que hacer la vigilancia mes a mes de cómo va avanzando ese cupo de endeudamiento, y el Distrito quedó muy comprometido a impulsar una buena ejecución de esa inversión. El seguimiento estrecho es inevitable, además porque de eso dependerá buena parte de la reactivación de varios sectores.

Para que no haya roces se necesita una buena ejecución, y en eso tenemos que estar muy vigilantes en el Concejo.

ENS: ¿En qué espera que se diferencie su gestión a la de su antecesor Carlos Fernando Galán?

MFR: Primero, yo valoro toda la gestión que hizo el presidente Carlos Fernando Galán y la mesa directiva que lo acompañó y tengo que reconocer que hizo una muy buena gestión con relación a la crisis. Mientras que en el Congreso se agarraron a pelear a ver si sesionaba o no, nosotros desde el primer momento nos adaptamos a las nuevas tecnologías y no dejamos de trabajar.

Ahora, el contexto es distinto y este es un año en donde hay otras prioridades relacionadas con la crisis del covid-19. El año pasado fue la sorpresa, la incertidumbre, el cambio total y el Concejo tuvo que asumir retos como el cupo de endeudamiento, el Plan Marshall y generar instrumentos para la crisis.

Pero este año el nuevo contexto implicará exigir mucha ejecución, porque solo así se abrirá la puerta a la reactivación económica y a la recuperación de empleo. Este año a ejecutar y en eso tendremos que ser muy exigentes con la Administración. Y el otro tema, relacionado con la vacuna, será un instrumento que vigilaremos de manera detallada. Son contextos distintos y serán presidencias diferentes.

ENS: Uno de los proyectos más importantes que tendrá que tramitar el Concejo este año es el Plan de Ordenamiento Territorial. La exsecretaria Adriana Córdoba dijo que la intención es que el documento llegue a esta instancia en julio. ¿Cree que los tiempos alcancen y cómo se conducirá esta discusión?

MFR: A mí me importa más el qué y el cómo, que el cuándo. En efecto la Administración nos ha dicho que llegará el segundo semestre del año el proyecto, y me parece bien siempre y cuando se haya garantizado un ejercicio profundo de participación ciudadana. Lo que no puede pasar es que llegue un proyecto del POT que no haya sido suficientemente dialogado, concertado y estudiado con las comunidades, especialmente aquellas que están organizadas.

ENS: ¿Pero ya hay una urgencia generalizada porque se apruebe un POT vigente, que dialogue con la realidad urbana de hoy?

MFR: Sí, es apremiante. Pero se necesita tener legitimidad para poder tramitar un POT. El cómo se descuidó en las dos últimas administraciones, y por eso yo haría más énfasis en cómo se construye y se nutre de distintas visiones.

ENS: ¿Habrá algún cronograma específico para hacerle seguimiento al covid-19?

MFR: Sí. Este será un tema recurrente y vamos a tener espacios en las plenarias para eso. Además, los integrantes de las comisiones han pedido que también allí se aborde el tema del coronavirus. Y la comisión del covid-19 que venía funcionando lo seguirá haciendo.