Nuevos pasos en la posible venta  de ISA

Tal como EL NUEVO SIGLO lo anticipó, el Gobierno volvió a evaluar la venta de su participación accionaria en la transportadora de energía, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) en la que posee el 51,4% y por la que puede lograr recursos por US$4.200 millones ($16 billones).

Con el paso de los días esta posibilidad está creciendo, sobre todo porque esta transacción se podría hacer entre entidades públicas, ante el interés que tiene el Grupo Energía Bogotá (GEB) y Ecopetrol.

Este viernes, en una comunicación de Adriana Mazuera, directora general de Participaciones Estatales, el Ministerio de Hacienda le responde a ISA (Interconexión Eléctrica S.A) que el Gobierno sí se encuentra analizando la enajenación de su participación en esta empresa, que es de 51%.

Sin embargo, aclara que a la fecha no se ha tomado una decisión definitiva. Señala la carta que “lo primero es señalar que en el marco de la planeación fiscal de mediano plazo, el Gobierno nacional se encuentra evaluando la estrategia de administración de activos que le permita optimizar la rentabilidad del portafolio de empresas en las que tiene participación la Nación, y su mejor aprovechamiento”.

Indica Mazuera a los directivos de la compañía que “en desarrollo de este proceso, el Gobierno se encuentra analizando, entre otras empresas, a ISA, empresa en la cual la Nación tiene una participación del 51%, sin que a la fecha se hubiese tomado una decisión definitiva frente a su enajenación”.

Un decreto

Sostiene la comunicación que “es preciso aclarar que previo a que el Gobierno nacional adelante un proceso de privatización, deberá dar cumplimiento a la Ley 226 de 1995, lo que implica la expedición de un decreto contentivo del Programa de Enajenación, y deberá dar cumplimiento a la normatividad que se encuentre vigente para cualquier proceso de enajenación”.

Señala la funcionaria del Gobierno que “así las cosas, mientras no se surtan las aprobaciones respectivas, y sin que se hubiere expedido el decreto por medio del cual se aprueba el Programa de Enajenación de una participación accionaria pública, la aprobación de la enajenación no ha sido concedida en los términos de la Ley 226 de 1995, por lo que no es procedente señalar que el Gobierno ha tomado decisión alguna respecto a la enajenación total o parcial de su participación accionaria en ISA”.

Directamente, el Grupo Energía Bogotá (GEB) planteó la posibilidad de adquirir esa participación mayoritaria, sobre todo en la actual coyuntura.

En una presentación enviada a la Superintendencia Financiera que regula los valores en el país, GEB confirmó informaciones de que podría hacer una oferta por la mencionada participación accionaria en manos del gobierno.

"Mantener la propiedad pública colombiana de una compañía estratégica como ISA, al tiempo que proveer significativos recursos a la Nación, sería un resultado altamente favorable para el país", declaró GEB en un comunicado.

"En cuanto se presenten hechos de importancia respecto a las diversas oportunidades de inversión en constante revisión por parte de GEB, se informarán debidamente al mercado", agregó.

Intereses

Sin embargo, a este interés de GEB se le podría añadir Ecopetrol, que no tendría problemas para para alcanzar los US$4.200 millones que podría alcanzar la transacción.

Este interés de las empresas coincide con la necesidad del Gobierno para conseguir recursos no solo para atender el impacto de la pandemia sino para reducir el déficit fiscal actual que ya llega al 8,5% del Producto Interno Bruto.

En Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente se estiman enajenaciones por $12 billones.

Esa venta de activos que requiere la economía tiene que realizarse este año. Con ello se envía un aviso a las calificadoras de riesgo para que desistan rebajar la nota del país y poner en peligro el grado de inversión.

Sin embargo, al respecto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho que “el foco en este momento es batallar la crisis sin perder de vista la responsabilidad de mantener la estabilidad futura que permita en el mediano y largo plazo un buen funcionamiento de la economía”.

La primera etapa del plan de enajenaciones podría comenzar por ofrecer al mercado la participación que tiene en varias empresas eléctricas regionales. Otros gobiernos lo han hecho pero no han encontrado eco entre los inversionistas.

Participación

Actualmente el gobierno central tiene participación accionaria en la Empresa Distribuidora del Pacífico (100%), Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés y Providencia (67,05%), Electrocaquetá (72,35%), Electrificadora del Huila (83.05%), Electrificadora del Meta (55,68%), Empresa de Energía del Amazonas (90,68%), Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe (100%) y Gestión Energética (93,20%), entre otras.

Un grupo de esas electrificadoras podrían salir al mercado en un primer bloque: Electrificadora del Meta, Electrificadora del Huila; Centrales Eléctricas de Nariño, Electrificadora del Caquetá, Centrales Eléctricas del Cauca, Distribuidora del Pacífico y Urrá.

En Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) el gobierno tiene una participación de 51,41%. Además, a través de ISA, tiene acciones en Interchile (82%), Intercolombia (100%), ISA Capital do Brasil (70,44%), ISA Inversiones Chile (100%), ISA inversiones maule (100%), Linear Systems Re (100%), Internexa (99,4%), Proyectos de Infraestructura del Perú (99,9%), XM (99,7%), Transelca (100%), Consorcio Transmantaro (60%), ISA Bolivia (51%), Intervial Colombia (100%) y en Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá (50%).

Expansión

Precisamente esta expansión de la multilatina es lo que también despierta la atención de los inversionistas. Precisamente hace 30 días, el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) autorizó a ISA Cteep (filial de ISA en ese país) a continuar con la compra de la totalidad de las acciones de Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia (PBTE) a FIP Wire y FIP Kabom, según reveló BN Américas.

Esta operación, que fue anunciada el 2 de diciembre pasado, tuvo un costo de $1,1 billones y se espera que la transmisora brasileña aporte al Grupo ISA ingresos cercanos a los $128.000 millones por año. PBTE es dueño de una de una línea de transmisión subterránea de 30 kilómetros (15 km de doble circuito), que conecta dos subestaciones de ISA CTEEP en São Paulo.

Actualmente ISA es una de las multilatinas colombianas que tiene presencia en varios países. Opera líneas de transmisión de electricidad, autopistas y líneas de fibra óptica en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica.

Este nuevo interés del Gobierno, cambia en parte sus planes, ya que en junio del año pasado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que el Gobierno no privatizaría lo que llamó activos “estratégicos”.

Pero lo cierto es que si se concreta algún negocio ya sea con GEB, o Ecopetrol sería una venta entre empresas públicas y esa situación podría hacer cambiar la decisión.

Asimismo, esta operación enviaría un mensaje a las calificadoras de que el Gobierno está comprometido a cumplir sus metas fiscales.

De acuerdo con una fuente consultada por este diario, el proceso de oferta se podría iniciar en este semestre.

Actualmente en la composición accionaria, Empresas Públicas de Medellín posee 8,8% de ISA y Grupo Energía Bogotá vendió una participación de 1,7% en 2017. Ecopetrol, el productor estatal de energía, está avanzando en planes renovables con proyectos de energía solar.

Según datos privados, ISA, que opera líneas de transmisión de energía e infraestructura en América Latina, tiene un valor de mercado de US$8.100 millones.