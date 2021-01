Concejo exige a Alcaldía de Bogotá aclarar ocupación de las UCI

NUNCA antes se había cuestionado tanto la veracidad de la información oficial en Bogotá como ahora. Pese a que apenas hace algunas horas se materializó el último round entre la Administración Distrital y la Personería con relación a cuántas unidades de cuidados intensivos (UCI) están en funcionamiento, el Concejo ya llevaba varios días preguntándose por éste y por otros temas relacionados con la pandemia.

Le puede interesar: Ocupación UCI para covid está en 93%: Secretaria de Salud

Precisamente por eso, si bien el jueves en horas de la noche el tema escaló a un punto sin precedentes, pues la Personería indicó que la ocupación de las UCI ya estaba por encima del 100%, mientras que Saludata y posteriormente el secretario de Salud, Alejandro Gómez, indicaron que la ocupación estaba en el 91%, desde comienzos de la semana la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, había citado al debate que comenzó este viernes.

En el marco del mismo, que concluyó a las 4:20 de la tarde, hubo tres líneas rectoras de la discusión, en las cuales coincidieron las tres bancadas de Colombia Humana, Colombia Justa y Libres y la Alianza Verde: La apremiante necesidad de saber con exactitud cuántas unidades de cuidados intensivos tiene la ciudad y por consiguiente de los insumos para su funcionamiento; qué sentido tuvo Corferias (tema frente al cual a concejal Heidy Sánchez dijo que debería reconocerse el detrimento patrimonial), y cómo se llevará a cabo el plan de vacunación en la capital.

Ahora, aunque hubo otras críticas relacionadas con las medidas de cuarentena este 2021, con la entrega de ayudas y de tabletas, e incluso con la falta de garantías para el sector de la salud, es de reconocer que la línea rectora de la sesión de este viernes se centró en las UCI.

Este sábado se retomará el debate con las intervenciones del partido del Centro Democrático, el partido de La U, el partido Conservador y el Polo (en ese orden), y el lunes se presentarán los partidos restantes, así como el Distrito.

¿Cuál es la realidad?

Con la coyuntura de la discrepancia en el porcentaje de ocupación de estas unidades, tema frente al cual el viernes el secretario de Salud, Alejandro Gómez, desmintió el reporte de la Personería (que al cierre de esta edición no había dado declaraciones sobre el tema), dijo que el sistema no está colapsado y que Bogotá aumentó en 140 el número de unidades en lo corrido del año, los concejales coincidieron en que aún si el sistema no está colapsado se encuentra en crisis. Y el llamado más enfático: las cifras se deben aclarar.

“Si las famosas 140 camas de esta mañana estuvieron disponibles, ¿Por qué murieron las tres personas que acabo de mencionar? ¿Por qué la gente se está falleciendo en los hospitales a falta de UCI? ¿Por qué tenemos gente conectada a un ventilador en urgencias? ¿Por qué en el hospital Santa Clara las camas UCI pediátricas se están usando para adultos? Porque no hay camas. Yo no le estoy diciendo al secretario de Salud que está mintiendo, pero alguien le está diciendo mentiras”, dijo en su intervención el concejal de la Alianza Verde, Edward Arias.

Por su parte, el llamado que hizo la cabildante también de la Alianza Verde, María Clara Name, es a que se aclaren las cifras, a que se determine la veracidad de la denuncia de la Personería y no solo con relación al número de unidades, sino de su adecuado funcionamiento.

“La Personería también indicó que algunas IPS de la red privada y del Distrito reportaron una emergencia funcional ante la falta de personal médico y asistencial, al igual que desabastecimiento de medicamentos. Así las cosas, necesitamos que se verifique la información registrada y reportada para poder tener veracidad en estos datos y saber ante que panorama nos estamos enfrentado”, indicó en su intervención la concejal Name.

Por su parte, la concejal Ana Teresa Bernal, quien inauguró el debate con su intervención, dijo que este viernes en Bogotá hay un gran debate sobre el número de unidades de cuidados intensivos ocupadas, razón por la cual dijo que, “no sé exactamente cuál es la cifra pero de todas maneras estamos en un colapso”.

“El informe que salió anoche sobre la Personería de Bogotá nos pone los pelos de punta y nos confirma las denuncias que vienen haciendo las distintas asociaciones y agremiaciones médicas sobre la ocupación de las UCI. Sin embargo, la Administración Distrital ha dicho que esa no es la cifra, que eso no es verdad y que estamos en el 93%. Éste debate no se trata de las personas en un sentido particular. La crítica es a la Política y a un modelo que definitivamente ha demostrado que va en contravía de la sociedad colombiana”, añadió.

Le sugerimos: Duque prorroga el aislamiento selectivo hasta el 28 de febrero

Promesa incumplida e improvisación

Ya con el claro llamado al Distrito y la Personería de que aclare las cifras, el debate también resaltó que la Alcaldesa prometió adquirir 5.000 UCI, cifra que fue menguando con el paso de los meses. Este es un aspecto frente al cual los concejales lo que se preguntan es: ¿Por qué la meta inicial era de específicamente 5.000 UCI? ¿Con que sustentó científico que llegó a esa cifra?

A este respecto, la concejal Ana Teresa Bernal refirió que Bogotá no cumplió el plan de las 5.000 camas UCI anunciadas el pasado abril, y precisó que de los recursos asignados para la emergencia, “cuando tuvimos el único informe, sólo se habían ejecutado el cuatro al 5%”.

El concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, quien comenzó su intervención (la segunda del día) refiriendo que la ciudadanía tiene un desazón de no saber que está pasando a raíz de la discrepancia en las cifras, que son responsabilidad del Distrito, también se refirió a la pobre expansión de las UCI por parte de la Administración.

“Frente a la expansión de las unidades de cuidados intensivos, Claudia López dijo desde Corferias que llegaría a 5.482 UCI en cuatro fases. Pocos días después, en una carta que le dirige al gobierno Nacional, bajó el número a 2.000, y esto denota improvisación”, precisó en su intervención el concejal.

Posteriormente, el concejal le dejó cuatro preguntas al Distrito: ¿Cuáles son las cifras reales en Bogotá, realmente se superó la capacidad hospitalaria y sí están llegando pacientes a Barranquilla puntualmente? ¿Cuál es el plan de expansión real de las UCI? ¿Cómo están los insumos en Bogotá? Y ¿Cómo será el plan de vacunación?

De interés: 6 localidades de Bogotá seguirán en confinamiento estricto

Hay que cambiar

Con una visión más panorámica del manejo que le ha dado la Administración Distrital a la pandemia, la intervención de Colombia Humana se refirió a la ausencia de una política pública para manejar la crisis. Adicionalmente, refirieron que hay correctivos que se tienen que tomar a la mayor brevedad posible.

“Seguramente la Alcaldesa y el secretario de Salud han trabajado muchísimo pero tienen que hacer correctivos a la política que han venido empleando frente al manejo de la crisis en el campo de la salud, de la economía y frente al drama humanitaria causado por la crisis social. Tienen que escuchar a los médicos, a los sectores sociales y a los concejales de Bogotá. El Distrito tiene que cambiar el rumbo, de muchos de los programas, o todo podría fracasar”, añadió en su intervención la concejal Bernal.