POT por decreto continúa sumando demandas

Una nueva denuncia relacionada con el Plan de Ordenamiento Territorial tuvo lugar esta semana, en esta ocasión en contra de la alcaldesa Claudia López. Se trató de la acción interpuesta por la exconcejal y cabeza de lista por Cambio Radical, Carolina Arbeláez.

“Hoy nos encontramos en la Procuraduría General de la Nación, haciendo una denuncia a la alcaldesa Claudia López por extralimitación de funciones, por haber decretado el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Lo advertimos durante el debate: el Artículo 118 del reglamento interno del Concejo estipula que durante el trámite de impedimentos y recusaciones se deberían haber suspendido los términos que tenía el Concejo para pronunciarse. No se tuvieron en cuenta y aun así la alcaldesa decreto el Plan de Ordenamiento Territorial sin tener la competencia para hacerlo”, indicó en las últimas horas la candidata Arbeláez.

También esta semana, la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas le dijo a este medio de comunicación que, de manera conjunta con su equipo de trabajo, está analizando adelantar una demanda de acción de nulidad por varios temas contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial.

“Lo estamos revisando con nuestros abogados. Vamos a pedir que se suspenda el trámite y que se analice a fondo este documento. Un Plan de Ordenamiento Territorial de afán no puede seguir avanzando porque es un documento que, en la práctica, afecta el suelo de los bogotanos, no tuvo participación y tiene fuertes incongruencias. Hoy 14 de enero no sabemos qué va a pasar. Se suponía que a partir del 1 de enero regía el nuevo POT y no han sacado una sola resolución. Estamos en el limbo y la intención es que Bogotá avance”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la cabildante de los verdes, quien espera que esta acción legal se concrete en febrero.

El NUEVO SIGLO también habló con la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien confirmó este viernes que él, de manera conjunta con el candidato Miguel Uribe Turbay, “tenemos la intención de presentar recursos por cuenta de la expedición por decreto del POT. Lo haremos de forma conjunta, estamos ya preparando la demanda y esperamos poderla presentar la semana entrante”, indicó el candidato Forero.

Pero también refirió que, de manera individual, le dará alcance a la demanda que había presentado en calidad de concejal, contra la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, que da vía libre para que a través del POT se modifique el número de localidades de la ciudad.

“Esa es una reforma político-administrativa de la ciudad que la Constitución prevé que debe hacer el Concejo. Al final la Alcaldesa usurpó las funciones del Concejo, hizo este cambio y creó 13 localidades sin el concurso del cabildo. Estamos viendo, con los demás concejales, la posibilidad de darle alcance al tema porque quedó en evidencia que es una norma inconstitucional. Si somos capaces de tumbar ese artículo en particular de la reforma al Estatuto Orgánico, el decreto de la Alcaldesa se quedará sin soporte jurídico para la creación de esas nuevas localidades”, añadió el exconcejal Forero.

Otras acciones

Punto aparte, vale referir que a la denuncia que interpuso la exconcejal de Cambio Radical, se suma otra acción que le fue aceptada, el pasado 5 de enero, al movimiento político Salvación Nacional (SN). Se trata de una tutela en contra del decreto del Plan de Ordenamiento Territorial.

A través de una carta a la ciudadanía, el movimiento alegó que esta tutela responde al hecho de que en la aprobación del plan de ordenamiento hubo una vulneración a los derechos a la participación ciudadana y al debido proceso.

“La tutela está interpuesta por la violación de dos derechos fundamentales: el debido proceso y por no haber acudido a la ciudadanía para que pudiéramos participar del mismo, en esa toma de decisión. La decisión fue absolutamente arbitraria. Nuestra lista no está conformada por políticos sino también por empresarios y por académicos y hay hondas preocupaciones”, indicó el día que fue aceptado este recurso la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por este movimiento, Carolina Restrepo.

Adicionalmente, la candidata advirtió que es muy probable que esta tutela no prospere “y por eso también estamos trabajando en una acción de nulidad”.