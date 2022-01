Cuatro frentes de debate de la alcaldesa Claudia López arrancando 2022

En la quincena que llevamos del 2022, y especialmente en los últimos cinco días luego del puente de Reyes, que para cualquier efecto son la primera semana laboral del año, la alcaldesa Claudia López arrancó haciendo anuncios que ya abrieron cuatro frentes de tensión.

Aunque en uno de los casos se trató de un comentario que ella misma calificó de "desafortunado", en el asunto específico del Plan de Ordenamiento Territorial, algunos concejales y exconcejales ven con preocupación que la forma en la que la Alcaldía va a defender este documento en el primer año de implementación será muy confrontacional.

1. Militarización en el portal de las Américas

Más que una pelea, en un nuevo capítulo de “él dice, ella dice”, un día después de que el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano, indicara que se militarizarían las inmediaciones del portal de Transmilenio de Las Américas el próximo 28 de enero, la Alcaldesa, aunque no lo dijo en forma explícita, dio a entender que esta es una medida que no se tomará.

“No se puede permitir ese punto de anarquía en el portal de las Américas (…) Habrá más presencia de Policía y Fuerza Pública alrededor de esos sitios y no solo los 28. La militarización la vamos a hacer y este es un trabajo que se está coordinando con la Policía Metropolitana, con la Brigada XIII del Ejército y con la Secretaría de Seguridad. Estamos trabajando a partir de esa instrucción y podemos garantizar que habrá mucha más seguridad en ese sitio”, indicó el 4 de enero, el ministro Diego Molano.

Un día más tarde, cuando la Alcaldesa socializó, desde el Palacio Liévano, la estrategia de seguridad que se implementará este año en Bogotá, considerando que el 2021 fue “un mal año” en esta materia, con evasivas la Mandataria dio a entender que en Bogotá no habría militarización en las inmediaciones de los portales de Transmilenio.

De hecho, ante la pregunta de: ¿habrá una intervención especial en el Portal Américas?, la alcaldesa respondió lo siguiente: “Describí exactamente qué va a hacerse y eso es lo que va a haber, tal cual lo describí”, lo que alude a que no habrá militarización en dichas zonas de la ciudad, pues en la estrategia que se socializó no había nada alusivo a la militarización de estas zonas de la capital.

2. El pulso por el POT

Un segundo desatino de la Mandataria que levantó ampolla estuvo relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Este documento, tras un paso enredado por el Concejo de Bogotá, corporación a la que se le vencieron los 90 días para que le diera trámite, fue aprobado por decreto el 29 de diciembre, día a partir del cual varios sectores políticos avizoraron que, de una u otra forma, lo denunciarían.

El pasado 10 de enero a la Mandataria le preguntaron si le preocupaba que prosperaran algunas de las demandas o tutelas, a lo que respondió que este es un tema que no le preocupa, en la medida en la que “esta es pura politiquería barata que ni hace ni deja hacer”.

“Aquí hay gente que está demandando el Plan de Ordenamiento Territorial, políticos, sobre todo uribistas, porque les parece terrible, al señor Peñalosa y al señor Miguel Uribe les parece terrible que los ciudadanos tengan una vivienda de 42 metros cuadrados, o sea dos veces el baño de la casa de ellos”, le dijo la Alcaldesa a un medio de comunicación.

La Mandataria añadió que es una actitud “increíble en medio de un estallido social, de un país tan desigual. Unos políticos van a demandar el POT porque creen que una familia de clase media o de un sector popular de Bogotá no tiene derecho a tener una vivienda con cocina, cuarto y dos cuarticos”, precisó la alcaldesa López.

Varias personas, a este respecto, refirieron que muchas de las acciones emprendidas están basadas sobre todo en la falta de participación que tuvo este documento. De hecho, la tutela que le aceptaron al movimiento político Salvación Nacional, aludió a que en la aprobación del Plan hubo una vulneración a los derechos a la participación ciudadana y al debido proceso.

Y, por otra parte, la demanda interpuesta por la exconcejal Carolina Arbeláez en contra de la Mandataria, está sustentada en la extralimitación de las funciones (artículo 118 del reglamento interno del Concejo).

Así mismo, las cabezas de lista a Senado y Cámara de Representantes por el Centro Democrático adelantaron que de manera conjunta presentarán un recurso en contra de su expedición la semana que viene. El exconcejal Andrés Forero le dará alcance a la demanda que él había presentado en calidad de concejal contra la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, que da vía libre para que a través del Plan se modifique el número de localidades de la ciudad.

Y también la concejal verde Lucía Bastidas indicó que está analizando adelantar una demanda de acción de nulidad por varios de los temas contemplados en esta hoja de ruta de ordenamiento.

3. Pico y Placa todo el día

Desde finales del año pasado, la Alcaldía Mayor de Bogotá tomó la determinación de que, en lo corrido de este año, habría Pico y Placa todo el día. Durante los últimos años esta fue una medida que se aplicaba solamente en las horas de mayor circulación, pero considerando que por lo menos 10 obras de alto impacto a la movilidad estarán activas este año, el Distrito tomó esta determinación.

Aunque esta es una medida que incluye una serie de alternativas de movilidad que además benefician al medio ambiente como la de movilidad compartida, varios concejales se preguntaron si, a la luz de esta decisión, se podrían replantear las tarifas del impuesto a vehículos, pues la realidad es que los particulares harán uso de sus vehículos un 30% menos.

Ante esta solicitud, la Alcaldesa indicó lo siguiente: “Los impuestos son por tener el carro. Lo invito a que lo venda. Use bicicleta, use transporte público. O compártalo, sumercé. No hay derecho, no es lógico y no es racional que el 20% de los bogotanos congestionen, tranquen y contaminen al 100%. Eso no lo paga ningún impuesto”.

Durante las siguientes 24 horas a la Alcaldesa le llovieron las críticas e incluso concejales como Emel Rojas (Colombia Justa y Libres) refirieron que los ciudadanos merecen respeto a razón del “incalculable” esfuerzo que hacen para pagar los impuestos. “Estas formas llenas de soberbia al gobernar deben acabarse. La Alcaldía está para servir, no para actuar de estas malas formas y la ciudad requiere una disculpa por esto”.

Ante esta respuesta generalizada que hubo, la Alcaldesa insistió en que en Bogotá se haga uso de la movilidad compartida y se disculpó por el comentario inicial.

“Sé que lo de ‘vender el carro’ fue una frase muy desafortunada. Vamos en el segundo día de Pico y Placa con buenos resultados en velocidad y movilidad. Gracias por confiar en la medida y por la movilidad compartida. Y, por favor, compartan el carro y no vendan los chinos”, indicó la Mandataria, haciendo alusión a un meme que circuló por redes sociales que sugería vender a los niños, puesto que los útiles escolares estaban muy elevados.

Por último, aunque este fue un comentario que no ayudó, la ciudad deberá evaluar si la medida, como la del Pico y Placa regional, resulta igual de efectiva.

4. Colegio vuelve sí o sí

Por último, durante la última semana López se mantuvo firme frente a la decisión inicial (esbozada desde mediados de diciembre por parte de la Secretaría de Educación) de mantener el regreso 100% presencial por parte de los estudiantes a las instituciones educativas, pese a que esa es una decisión que va en contravía de instancias como la de la Federación de Educadores de Colombia (Fecode).

De hecho, la Alcaldesa dijo, el pasado 12 de enero, cuando hizo un análisis detallado sobre cómo sería el comportamiento de este cuarto pico, que Bogotá está preparada para el regreso presencial de todos los niños y los jóvenes a las aulas, y los colegios de la ciudad volverán a la presencialidad total con autocuidado, bioseguridad y corresponsabilidad de toda la comunidad educativa.