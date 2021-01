Icetex anuncia nuevos créditos para jardines y colegios privados

Descuentos a más de 57 mil familias en matrículas y pensiones para estudiantes de colegios privados y jardines infantiles informó Manuel Acevedo, presidente del Icetex, quien además aseguró que también se otorgarán beneficios a más de 600.000 alumnos de educación superior.

En ese sentido, Acevedo resaltó que el Fondo Solidario para Educación de la entidad "nos ha permitido estar cerca de las familias acompañándolas en estos momentos en su transición educativa gracias a los recursos que el Gobierno" e indicó que estos apoyos designados para el primer semestre de 2021 ayudará a que los estudiantes no dejen de lado su educación debido a los efectos causados por la pandemia.

No obstante, por ahora, no se ha abierto la convocatoria, por lo que el Icetex no ha establecido las condiciones para quienes accedan al crédito para alumnos que puedan certificar su asistencia a un jardín infantil o colegio privado.

Con respecto a los estudiantes de educación superior, el funcionario aseguró que con el concurso de los gobernadores, alcaldes, el programa de Generación E y de las universidades, la entidad podrá brindar estos beneficios en la matrícula del primer semestre del presente año.

"En el caso particular de Icetex hoy tenemos más de 127.000 jóvenes que tienen un auxilio y van a poder continuar con ese auxilio en el próximo semestre", aclaró Acevedo.

Por otro lado, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló que la cartera y los gobierno locales avanzan en la adecuación de las sedes educativas para brindar las condiciones de bioseguridad que permitan el retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas.