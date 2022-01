Piden investigar supuestos nexos de Santos y Córdoba con Saab

Después de que una comisión de congresistas de Ecuador presentara en Colombia un informe de actividades del empresario Álex Saab, supuestamente sobre el lavado de activos, en donde se menciona que los entonces presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa fueron testigos del lanzamiento de la empresa que sería fachada en este ilícito, el representante Edward Rodríguez pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara que abra una investigación al exmandatario colombiano.

“De esta manera tienen que determinarse si había relaciones delictivas o no, como lo afirman algunos funcionarios públicos del Ecuador”, dijo el Parlamentario del Centro Democrático, partido que hizo una fuerte oposición al gobierno de Santos.

El pasado martes, el presidente Duque se reunió con los asambleístas ecuatorianos Fernando Villavicencio, Bruno Segovia y Pedro Velasco, quienes entregaron un informe de las actividades del empresario colombiano Álex Saab, en el cual se señala que este pretendía apoderarse a través de una empresa fachada de recursos públicos del Ecuador.

Saab está privado de la libertad en Estados Unidos, acusado de conspiración para lavado de activos, pues transfirió cerca de US$350 millones de recursos públicos para vivienda social a ese país, de los que se habría apropiado con integrantes del gobierno venezolano.

La justicia de Estados Unidos señala a Saab de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Los parlamentarios ecuatorianos entregaron también dicho informe a la Fiscalía colombiana, que estudiará si hay mérito para abrir una investigación.

En el documento además se señala que la exsenadora Piedad Córdoba, hoy aspirante a esa Corporación en la lista del Pacto Histórico, habría viajado en un avión privado con Saab a Ecuador.

Córdoba dijo que “me parece una felonía lo que hizo este tipo Villavicencio, me parece una irresponsabilidad del presidente (Iván Duque) y del ministro del Interior (Daniel Palacios) que reciban a una persona que no tiene hoja de vida sino prontuario, que además fue condenado a 18 meses por lo mismo, por calumnia y otra condena por manejo de impuestos y de recursos y no tener por lo menos la diligencia de verificar si está o no autorizado (…) El tipo es un asaltador de calle que vino aquí a liquidar a Santos, Correa y a mí”.