Lupa del Concejo de Bogotá al manejo de pandemia

Ese jueves se llevará a cabo la primera plenaria del año en el Concejo de Bogotá, en donde se realizará el primer debate sobre la forma en la que la Administración Distrital ha asumido la pandemia, un tema que incluso hizo que varios concejales pidieran arrancar las sesiones antes de lo previsto.

Con más luces que sombras frente a todas las complejidades que envuelven una pandemia, y con bases epidemiológicas más contundentes frente a qué funciona y qué no lo hace, el debate, que planea extenderse hasta el sábado, será una especie de balance que le hará el Concejo a la administración de Claudia López.

EL NUEVO SIGLO habló con varias de las cabezas de lista y voceros de los diferentes partidos, y hay dos percepciones generalizadas que se analizarán a fondo: ¿Cómo se tomaron decisiones? y ¿Cómo se hará la vacunación en Bogotá?

“Hay incertidumbre y la ciudadanía necesita saber, por una parte cuál ha sido el impacto de las medidas que se han tomado, tanto el año pasado como este; cuál es, claramente, el plan de vacunación para Bogotá que se deriva del nacional, pero cómo está pensado: cuántas vacunas van a llegar y cuál va a ser la logística para la aplicación de las mismas. También queremos saber cuál es la situación de las UCI y que inversiones se han hecho”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, quien citó este debate.

Por ejemplo, si bien todos los partidos con los que habló este medio se refirieron al tema de la vacunación, la intervención de la bancada Liberal se enfocará específicamente en el protocolo que se empleará en la ciudad para vacunar, y lo que es aún más importante: ¿con que recursos lo hará?

“Sabemos que quien compra la vacuna es la Nación, pero en Bogotá ya deberíamos tener los protocolos de cómo va a ser el manejo de las vacunas, cuál va a ser el procedimiento, quienes van a ser los beneficiarios y cómo va a acceder la gente a la misma. No sabemos, cuando los entes territoriales puedan recibir su lote de vacunas, qué recursos disponibles tiene Bogotá en caso dado. ¿Cómo se pagarán? No vemos la previsión de esos recursos y la secretaría de Salud no ha dicho nada”, expresó EL NUEVO SIGLO el concejal liberal Samir Abisambra.

Promesas incumplidas

De acuerdo con el vocero de la bancada, Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, el llamado generalizado que harán todas las bancadas será sobre “la falta de un análisis mucho más juicioso desde la Administración sobre la pandemia. Así mismo, llamaremos la atención sobre la falta de cuidado de la propia Alcaldesa Mayor que decide salir en pleno pico de la ciudad, cuando le está pidiendo a la ciudadanía que se quede en ella. Y por último, sin lugar a dudas se abordarán en extenso los compromisos incumplidos para atender la pandemia”.

Dichos “compromisos incumplidos”, añadió el concejal Rojas, se traducen en dos campos de acción: por una parte, el tema de los insumos médicos y en especial las unidades de cuidados intensivos que, “inicialmente se dijeron que eran 4.000, luego 2.000 y eso finalmente no se cumplió. Y por otro lado, todo lo que ha tenido que ver con las ayudas en especie y económicas. Antenoche (lunes) no se había entregado un solo mercado en Bogotá durante este año cuando ya tenemos grupos de localidades en la cuarentena. La Alcaldía exige pero los compromisos no se están cumpliendo”, finalizó el concejal.

Andrés Forero, cabeza de lista del Centro Democrático, sostuvo que, en el marco del debate, su bancada insistirá en que la Administración Distrital no aprovechó el tiempo de las cuarentenas para fortalecer la respuesta hospitalaria del Distrito. El concejal volvió a referirse al compromiso incumplido de las unidades con las que se comprometió Bogotá, pues la Alcaldía solo entregó 140 ventiladores.

“Si hubieran cumplido esa promesa que hicieron y tuviéramos unas 2.500 unidades, no habríamos tenido que entrar en esta cuarentena tan costosa. Por eso nosotros también nos referiremos a la falta de previsión de la Alcaldía. Es desconcertante que el 29 de diciembre Claudia López dijera que no habría más cuarentenas, y el 3 de enero se anuncie el encierro de tres localidades. ¿Cómo se están midiendo las cosas? ¿En menos de una semana? ¿No fueron capaces de prever que el modelo aumentaría?”, finalizó diciendo el concejal, quien ya se había referido a una reducción en las pruebas por parte del Distrito.

Estas preguntas también se la hizo el concejal de Bogotá para la gente, Carlos Fernando Galán quien dijo que, si bien las cuarentenas en este punto son inevitables y deben ser acatadas, “vamos a revisar las actuaciones del gobierno Distrital. ¿Por qué no siguieron aumentando el número de UCI? ¿Qué se hizo en rastreo?”.

“Vamos a tener un debate importante convocado por la presidenta María Fernanda Rojas. Ahí vamos a revisar cuáles fueron los errores, que decisiones se tomaron, que decisiones se dejaron de tomar y que grado de improvisación o error tuvo la Administración que nos llevó a vivir la situación en la que estamos hoy. De cuarentenas cuando se habían descartado; de UCI copadas cuando se dijo que no se requerían”, sostuvo Galán.

A diferencia de los concejales Forero y Galán, el concejal del movimiento Dignidad, Manuel Sarmiento, indicó que el cambio de opinión de la Alcaldía frente a algunas medidas es entendible y no necesariamente responde a un tema de improvisación, pues los modelos epidemiológicos van cambiando dependiendo del nivel de contagio (relacionado con el nivel de relacionamiento social) y en diciembre se promovieron aglomeraciones.

Adicionalmente, refirió que en el marco del debate hará “una revisión de qué razones pueden explicar el aumento de los contagios; de cuál ha sido la responsabilidad del gobierno en este segundo pico y de lo que se debe hacer de aquí en adelante, en especial con relación a la vacunación”.

Por su parte, el vocero del Polo, Álvaro Argote, cuestionó las medidas adoptadas por el Distrito. “Definitivamente la estrategia del acordeón, abriendo cerrando, cerrando abriendo, no es la mejor para tratar el Covid-19. Es tomando el toro por los cachos, más pruebas, más hospitalizaciones, más UCIs, más vacunas y más ayudas”, precisó el concejal, enumerando los temas que serán tocados el jueves por su bancada.

¿Pago por fallecimientos?

Por su parte, y con la claridad de que son varias las bancadas que se referirán a temas recurrentes como las UCI y la entrega de ayudas, el partido Conservador va a enfocar su debate en el manejo que se le ha dado a los fallecimientos y en la forma en la que se está manejando el decreto de la urgencia manifiesta, así como el manejo del ingreso y el gasto público en pandemia.

“Vamos a revisar las defunciones que, supuestamente, ha tenido por covid-19 la ciudad. ¿Por qué? Porque pareciera que se están manipulando una serie de datos, pues al parecer hay un mayor pago cuando la persona fallece por Covid que por otra patología. No nos cuadran las cuentas; no nos cuadra la información que dan los hospitales y este tema es clave porque nos parece medio terrorífica la cosa”, indicó el vocero del partido Conservador, Nelson Cubides.

Por último, el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, dijo a este medio que “este debate buscará que se dé claridad contundente, oportuna y consistente frente a ¡todas! las cifras del covid-19, así como a las acciones que se han venido ejecutando por parte del gobierno Distrital. Y temas a la par: tiene que haber una política clara de vacunación que no tenemos clara”.