Off the records

Dos ritmos de campaña distintos

La gira internacional que está desarrollando el precandidato presidencial Gustavo Petro por España, que ha incluido reuniones con altas autoridades de ese país, sobre todo de la izquierda, llevó a que en el Centro Democrático se interrogaran sobre si no se están dejando los partidos de centro y centroderecha que tome una ventaja inusitada el aspirante del Pacto Histórico. “… Creo que hay dos velocidades en la campaña, una de la de Petro, que lleva una delantera no solo en las encuestas sino también en los tiempos de la contienda… Le explico mejor: Petro actúa como un candidato que sabe que va a ganar su consulta interna y que pasa seguro a la segunda vuelta, mientras que el resto no piensa más allá de la consulta… Por eso es que digo que aquí estamos en dos ritmos de campaña distintos… Uno es el de Petro y otro el del resto”, precisó una alta fuente uribista.

Un tercer problema

Los dos principales problemas en materia económica para este año son la escalada inflacionaria y forzar que el desempleo se ponga por debajo de un dígito, ya que todavía hay más de 2,7 millones de personas sin trabajo. Sin embargo, algunos analistas consideran que hay un tercer tema al que poco le han puesto atención el Gobierno y los demás sectores productivos. Se trataría del precio del dólar que continúa rondando los 4.000 pesos, lo que en el corto plazo constituye un elemento de presión sobre el servicio de la deuda que está contratada en la divisa estadounidense. Por el momento, el Banco de la República continúa sin dar señales de alarma al respecto, pero en el mercado de capitales ya consideran que el Emisor tendría que seguir la misma línea de otros bancos centrales que están enfrentando la misma coyuntura cambiaria y han tomado medidas para regular la tasa.

Gente de provincia

En las toldas del partido Conservador hay voces que urgen al presidente del directorio, exsenador Omar Yepes Alzate, que se llame la atención sobre algunos dirigentes regionales que estarían apoyando candidaturas de otros partidos para el Senado sin que se les haya autorizado para tales movimientos proselitistas. Sin embargo, un parlamentario azul le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… no todo lo que se dice está en lo cierto, ya que son alianzas que ya se dieron en los pasados comicios al Congreso… Lo que pasa es que uno no se puede aparecer en la provincia para pedir votos por personas que podrán ser de tu partido pero a las que la gente nunca las ha visto haciendo política ni ayudando en los asuntos locales”.

Relevo parlamentario

A dos meses de los comicios para Congreso es claro que el mapa de las bancadas va a cambiar, no solo por los congresistas que no buscarán la reelección sino porque la irrupción de las listas de coaliciones multipartidistas va a tener un impacto en la cantidad de senadores y Representantes a la Cámara que podrán retener sus respectivos escaños. Un periodista de este Diario le preguntó a un senador veterano al respecto, y la respuesta fue una sola: “todas las elecciones se dice lo mismo y los 20 de julio uno encuentra muy pocas caras nuevas”.