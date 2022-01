Pico y Placa: polémica por propuesta de rebaja de impuestos de carros

En el primer día de aplicación de la medida de Pico y Placa todo el día, varios concejales y exconcejales llamaron la atención sobre la respuesta que dio la alcaldesa Claudia López a la solicitud de algunos de reducir el impuesto de vehículos, puesto que harán uso de sus respectivos carros en un 30% menos.

En el marco del balance que hizo ayer la Alcaldía de Bogotá sobre el primer Pico y Placa regional, el cual fue todo un éxito en la medida en la que se garantizó la llegada segura y ordenada de 423 mil vehículos que ingresaron al finalizar el puente de Reyes a la capital y se redujeron en un 20% los accidentes de tránsito (cero fatalidades), la Alcaldesa indicó lo siguiente:

“Los impuestos son por tener el carro. Lo invito a que lo venda. Use bicicleta, use transporte público. O compártalo, sumercé. No hay derecho, no es lógico y no es racional que el 20% de los bogotanos congestionen, tranquen y contaminen al 100%. Eso no lo paga ningún impuesto”, indicó la Mandataria ayer en horas de la mañana.

Concejo reacciona

Ante este hecho, el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, le dijo a EL NUEVO SIGLO que los ciudadanos merecen respeto, pues el esfuerzo que hacen para pagar impuestos es incalculable. “Estas formas llenas de soberbia al gobernar deben acabarse. La Alcaldía está para servir, no para actuar de estas malas formas y la ciudad requiere una disculpa por esto”.

Tras aclarar que a este respecto el Concejo de Bogotá todo lo que puede hacer es el control político que corresponda, “pues la ley es la única que reglamenta el tema de los impuestos”, indicó que sin duda habrá que mirar los resultados de las medidas iniciales que se tomaron, “y tenemos que evaluar su funcionabilidad”.

A este respecto, fue claro al advertir que el Pico y Placa regional de los puentes funcionó “y eso lo pudimos ver todos, nos guste o no. Entonces habrá que mirar con mucho detenimiento qué tan bien funciona el Pico y Placa todo el día aquí en Bogotá. Pero no solo eso: el Concejo deberá evaluar también en dónde se están generando las vías que se requieren; en dónde está el servicio de transporte más seguro para que la gente se baje de su vehículo y qué tan confiable es. Eso es lo que tendremos que revisar”.

Por su parte, el exconcejal y candidato a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, indicó que hay que modificar, desde el Congreso de la República, la Ley 488 de 1998 (artículo 145) que define las tarifas que debe cobrar, en el caso de Bogotá, el Distrito.

“En vista de que se está reduciendo la posibilidad de uso, en la práctica, de un 30% en Bogotá de los vehículos particulares, que se haga o se permita un descuento del 30% del descuento de vehículos. Esa es la propuesta”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el exconcejal del Centro Democrático.

Añadió que “es inaceptable que los alcaldes lleguen con un discurso a su cargo y después, ante las medidas improvisadas que toman y el caos de movilidad que generan, lo único que se les ocurra es limitar la movilidad de los bogotanos, pero que sigan pagando los mismos impuestos”, finalizó.

También la exconcejal de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, dijo que esta medida va en contra de los derechos de los ciudadanos que tienen carro y que pagan impuestos para hacer uso de su vehículo. “Muchas personas se verán afectadas, especialmente quienes dependen de su carro. Es una medida injusta y facilista, en vez de construir vías como la ALO Norte. Esto perjudica a los ciudadanos”, indicó la candidata a la Cámara, quien indicó que, de llegar al Congreso, también buscará modificar dicha ley.

Movilidad compartida

Por último, despachada la pregunta alusiva a los impuestos, la Alcaldesa dijo que solo dos de cada 10 bogotanos, “una minoría privilegiada”, usa el 85% del espacio de movilidad y es hora de que haya más equilibrio en el uso de la malla vial vehicular.

“No tenemos nada en contra del carro particular; lo que les estamos pidiendo es que lo tenemos que usar distinto. Carro compartido por tres personas o más no tiene Pico y Placa. La invitación es a compartir el vehículo. Movilidad compartida es la primera opción. No compre un carro adicional, segunda opción. O comparta su vehículo o pague por salir con el Pico y Placa solidario”, indicó la Mandataria, quien cerró su argumentación diciendo que todos pueden usar Transmilenio y que las empresas están en capacidad de modificar sus horarios de ingreso y de salida de los trabajadores.