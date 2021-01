6 localidades de Bogotá seguirán en confinamiento estricto

Este lunes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó el balance de las medidas restrictivas que se aplicaron en la ciudad en el puente festivo por cuenta del aumento de casos y la alta ocupación UCI.

De acuerdo con la alcaldesa, las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Teusaquillo estarán en cuarentena estricta hasta el próximo domingo 21 de enero. Esta medida busca frenar el alto número de contagios que ha mostrado la ciudad.

Punto aparte, de acuerdo con la Alcaldesa Mayor, Claudia López, el balance fue bastante bueno, la gente cumplió, pero Bogotá no puede bajar la guardia. De acuerdo con la alcaldesa a la ciudad entraron muchos menos carros de los que se tenían presupuestado, y hubo una reducción de casi un 60% en las cifras de ingreso. De esta manera, la alcaldesa dijo que ingresaron casi 200.000 personas por carros y cerca de 95.000 por terminales.

Punto aparte, al interior de la ciudad la alcaldesa dijo que la ciudad cumplió y que ello se evidenció en el uso de Transmilenio, pues se redujeron sus validaciones en un 85% comparativamente con un día normal.

Adicionalmente, durante el puente festivo hubo 2.470 operativos de inspección y vigilancia, y tanto gestores de convivencia como la Policía Metropolitana, le hicieron llamados de atención a algunos comerciantes que tenían abierto sus establecimientos. A este respecto, se hicieron 636 cierres voluntarios de establecimientos comerciales.

Adicionalmente, no hubo muchas fiestas clandestinas pero fueron cerradas dos fiestas en Kennedy, dos en Chapinero, tres en Tunjuelito, una en Bosa y otra en Engativá. Así mismo, se suspendieron 52 establecimientos comerciales que no podían estar abiertos porque no eran de servicios esenciales, y la Alcaldía puso 3.789 comparendos a personas y establecimientos que incumplieron la cuarentena total que vivió la ciudad durante los últimos cuatro días.