Covid vuelve a golpear con fuerza: 112 mil contagios este año

En los ocho días corridos de este año, los contagios de covid-19 acumulan en el país 112.793, mientras que los fallecidos son 2.218, evidenciando la fuerza de la segunda ola y que obligó a varias zonas a retomar el confinamiento así como a reforzar las restricciones a la movilidad que vienen operando desde finales de diciembre.

Aunque las frías cifras podrían interpretarse solo como eso, un guarismo muy bajo en un país de más de 50 millones de habitantes, no hay tal si se tienen en cuenta varios aspectos: primero, ese registro se da en el décimo mes de la pandemia y tras haber superado el pico a finales de julio; segundo, ahora es más rápida la transmisión del virus y que se mide por el llamado RT; tercero, el número de fallecidos no sólo es mayor sino que ha tenido los registros más altos este año, al igual que los contagios y, cuarto, el sistema hospitalario se ha visto desbordado en los servicios de urgencias no solo por este enemigo invisible sino por infecciones respiratorias, lo que ha desembocado en una ocupación de camas de cuidado intensivo, UCI, como nunca antes.

Otro dato que refleja el fuerte impacto de esta segunda ola del coronavirus es que con corte a este viernes enero, los cuatro últimos días de registros que entrega el Instituto Nacional de Salud (INS) han sido los más altos tanto de nuevos afectados (16.835, 16.805, 17.576 y 18.221), como de fallecidos (241, 295, 344 y 364) desde que llegó la pandemia a Colombia, el pasado 6 de marzo.

Es decir, entre el 4 al 8 de enero se registraron el 61.5% de los nuevos enfermos de este 2021, mientras que los decesos fueron el 56% en el mismo periodo de referencia.

Las autoridades han indicado que estas elevadas cifras son producto de los viajes, los encuentros familiares, reuniones, aglomeraciones en el comercio y otro tipo de celebraciones con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo. De allí que se vieran forzadas a adoptar impopulares medidas para restringir la movilidad como el pico y cédula, el toque de queda nocturno, la ley seca y el confinamiento total para este primer puente festivo del año y con el que ‘oficialmente’ se cierran las celebraciones decembrinas.

Y aunque es cierto que el comportamiento del coronavirus se ha dado a diferentes ritmos en las regiones del país, la observación a los informes diarios del INS comenzaron a evidenciar que luego de tres meses de que el país tuviera una ‘meseta epidemiológica’, desde comienzos de diciembre comenzaron a subir los registros en Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle, especialmente, y que fueron junto a Bolívar las primeras zonas impactadas por el covid-19 al iniciarse la pandemia. (Ver tabla)

De esta forma la llamada tasa de positividad (los que resultan positivos al efectuarse las pruebas) es alta, al igual que el RT, que pasó de 0.96 del 28 de diciembre a 1.29 en la realizada el 4 de enero. Sin embargo vale aclarar que este dato es de los cinco días inmediatamente anteriores.

El país tenía al viernes 8 de marzo un total de casos de covid de 1.7555.568, de los cuales el 90.9% se recuperaron, mientras que los fallecidos se ubicaban en 45.431. Así, los casos activos eran 108.301, los que no se registraban desde agosto.

Vale resaltar que de los 1.122 municipios que tiene el país, solo hay 19 libres de covid, en ocho departamentos, así: Boyacá (Campo hermoso, Retentiva y Páez), Cundinamarca (Villagómez), Santander (Cabrera, Jordán y Guadalupe), Meta (san Juanito), Chocó (Sipo y Medio Atrato Vete), Amazonas (El Encanto, La Victoria –Poco-, Mirita, Paraná, Puerto Alegría y Puerto Arica), Guainía (La Guadalupe, Morichal y Cacahual) y Vaupés (Apunaba).

Este es el panorama actual en las principales ciudades del país.

BOGOTA

Por su densidad poblacional (la mayor del país), alta movilidad y actividad económica, la capital de la República ha registrado desde el comienzo de la pandemia los más altos registros en todas las mediciones. Con corte al viernes 8 de enero, el acumulado total de casos era de 506.874, de los cuales 36.378 fueron de esta primera semana y los decesos acumulaban 10.368, 698 de ellos en lo corrido de este año.

La velocidad de transmisión del virus (Rut) era de 1.4, una de las más altas del país.

La curva epidemiológica del Ministerio de Salud señala que la afectación en la ciudad es: alta (40.82%), Moderada (28.16%), Baja (29,32%) y no covid (1.69%). Y, la ocupación de camas UCI el jueves era del 83,4%, es decir de las 2.274 solo había disponibles 377.

Ante esta situación, las autoridades distritales no sólo declararon la alerta roja hospitalaria, sino que también ordenaron un confinamiento total este fin de semana, que culmina a la medianoche de mañana lunes pero solo para la mitad de la ciudad, ya que seguirán con la restricción las localidades de Engativá, Suba y Usaquén, a las que se sumarán Kennedy, Fontibón y Teusaquillo.

MEDELLÍN

Antioquia tiene un acumulado de 280.258 contagios y 10.368 fallecidos, de los cuales 18.725 y 246, respectivamente, se registraron en los primeros ocho días de este año, este departamento es otro de los más golpeados por la pandemia y, especialmente su capital, Medellín, que incluso registra un Rut un poco más alto que Bogotá, es de 1.42.

Ante la ocupación de camas UCI, estaba en el 86% (ocupadas 736 de las 856 que dispone), sus autoridades determinaron, al igual que en Bogotá, la cuarentena total desde la madrugada del viernes y hasta la medianoche de este lunes. De igual forman reforzaron tanto las medidas adoptadas como los comparendos para quienes las incumplan.

Su curva epidemiológica es muy similar en Bogotá, ya que entre afectación alta y media sumaría un 70%.

CALI

Aunque el departamento del Valle del Cauca ha mantenido sus registros desde la segunda quincena de diciembre por debajo de los 1.400 casos diarios, se concentraron los contagios en su capital, Cali, que a hoy tiene una ocupación del 87% de camas UCI, es decir tiene solo disponibles 112 de las 856 habilitadas.

En los primeros ocho días de este año, sumó a su acumulado 7.029 nuevos contagios y 238 fallecidos, para totalizar 143.052 y 4.365, respectivamente, desde que inició la pandemia.

Su tasa Rt es de 1.3% y, al igual que en la mayoría del país tiene implementado el toque de queda nocturno, el pico y cédula y la restricción horaria para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

BARRANQUILLA

Fue al comienzo de la pandemia una de las de más grave afectación y ante la indisciplina ciudadana está volviendo a enfrentar una difícil situación. Por ser un Distrito, el INS lleva un registro separado al del departamento y, al analizarlo, se puede observar que generalmente la ciudad ha doblado en las mediciones al resto de la región. Así en lo corrido de este 2021 sumó 3.515 nuevos enfermos, elevando el total de afectados a 60.343. Entre tanto fallecieron otras 54 personas con lo que el acumulado subió a 11.948.

El Atlántico, sin contabilizar su capital, acumula 38.721 casos de covid y 1.565 fallecidos, de ellos 1.480 y 29 este año, respectivamente.

Las autoridades temen que ante las aglomeraciones en fiestas sin cumplir ningún protocolo y en las playas, la segunda quincena de enero se disparen las mediciones. En UCI tiene una disponibilidad del 44%.

CARTAGENA

Al igual que su anterior y vecina, el INS realiza un registro independiente por ser un Distrito Turístico y sus cifras son muy superiores a las del resto del departamento. Así mientras que Bolívar acumula 8.663 contagios y 321 fallecidos, las cifras de su capital son 46.348 y 834. De éstas, 2.861 y 50 se registraron en esta primera semana de enero.

El Rt de Cartagena es de 1.4 y su ocupación de camas de cuidado intensivo es del 56%

Al igual que en Barranquilla o en Santa Marta se prevé un repunte de enfermos del coronavirus por las festividades decembrinas que incrementaron no solo las actividades sociales sino el turismo, por sus playas y atractivos.

SANTA MARTA

Este otro Distrito ha sido, de los tres que tiene el país, el que ha presentado menores cifras desde que inició la pandemia e inclusive más bajo que otras regiones con menor extensión, densidad poblacional y turismo.

Con corte al viernes pasado, la ciudad acumulaba 18.009 casos y 555 fallecidos, de los cuales 808 y 13 se presentaron este año. Entre tanto, el Magdalena con los 238 nuevos afectados y 16 decesos de esta primera semana, totalizaba 7.715 y 540, respectivamente.

La tasa de velocidad de contagio se ubica en 1.35 y la ocupación de UCI en 54%.

CÚCUTA

Esta ciudad fronteriza ha sido una de las más impactadas por el coronavirus debido al constante paso de migrantes y visitantes venezolanos. Su RT es de 1.2 y está en alerta roja ya que de las 379 camas UCI de que dispone están ocupadas 336. En el resto del departamento hay 430 camas, con una ocupación del 86%.

Desde que inició la pandemia ha registrado 43.057 casos y 2.167 fallecidos, de los cuales 2.270 y 61, respectivamente se dieron en lo que va corrido de este año.

IBAGUÉ

Es desde mediados del año pasado la ciudad que enfrenta la mayor problemática sanitaria pero más que por los contagios del covid, por la gravedad que han registrado quienes lo han adquirido, llevando a copar la capacidad uci. Así, en solo la ciudad de las 265 camas, están ocupadas 242, mientras que en el resto del departamento la ocupación llega al 91% (hay ocupadas 336 de las 371 unidades de cuidado intensivo habilitadas).

El Rt de la capital tolimense es de 1.22 y el departamento suma 4.495 nuevos contagios y 107 fallecidos este año para totalizar dichas mediciones en 48.698 y 1.360, respectivamente.

Cifras del coronavirus Enero 1 al 8

Contagio Decesos

Amazonas 63 2

Antioquia 18.725 246

Arauca 144 2

Atlántico 1.480 29

Barranquilla 3.515 57

Bogotá 36.378 598

Bolívar 365 11

Boyacá 2.961 56

Caldas 2.625 52

Caquetá 371 13

Cartagena 2.861 50

Cauca 1.422 16

Cesar 1.031 17

Chocó 170 0

Córdoba 465 5

Cundinamarca 5.585 87

Guainía 4 0

Guaviare 58 9

Huila 2.044 36

La Guajira 360 15

Magdalena 238 16

Meta 1.722 27

Nariño 3.872 85

N. Santander 2.720 161

Putumayo 348 6

Quindío 1.811 46

Risaralda 3.364 75

San Andrés 34 2

Santa Marta 808 13

Santander 4.697 125

Sucre 364 6

Tolima 4.495 107

Valle 7.029 238

Vaupés 4 1

Vichada 16 0

TOTAL 112.793 2.218

Fuente: Unidad de Data EL NUEVO SIGLO

PEREIRA

La conocida como “trasnochadora” ya no lo es ante las fuertes restricciones a la movilidad adoptadas con el fin de mitigar el impacto del coronavirus. Con una velocidad de transmisión de 1.82, la más alta del país, ha incidido fuertemente en los números del departamento. Risaralda acumula 37.596 contagios, de los cuales 3.364 se han dado este año y 829 decesos, 75 decesos en este mismo período de referencia. El departamento tiene una ocupación de 84% de UCI, es decir de las 230 camas solo hay disponibles 33.

ARMENIA

Esta otra región del Eje Cafetero también ha visto con el pasar de los días subir sus números. El Rt de su capital es de 1.23, uno de los más bajos del país, pero aun así ha presentado cientos de casos en esta primera semana del año, con lo que el Quindío registro 1.811 enfermos y 46 fallecidos más, elevando su acumulado a 25.354 y 698, respectivamente.

Todas estas ciudades anteriormente registradas, así como Bucaramanga, Villavicencio y Neiva, entre otras, están mostrando una marcada tendencia al alza en este inicio del año lo que evidencia que Colombia se encamina al pico de la segunda ola del coronavirus y que, sin duda, al igual que ha ocurrido en Europa y Estados Unidos será mucho más fuerte que el primero.

Es por ello que aunque se adopten medidas restrictivas, solo la responsabilidad individual, con el consabido autocuidado, permitirá mitigar el impacto del covid. La vacuna está por llegar pero alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, que significa que el 70% de la población (37.5 millones de colombianos) esté blindada contra el coronavirus, bien por la aplicación del biológico o porque contrajo y superó la enfermedad, requerirá mínimo un año.