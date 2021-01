Concejales coinciden en que no debe asumirse presencia de nueva cepa

Durante las próximas dos semanas en la ciudad de Bogotá se aplicarán varios tipos de medidas para prevenir la propagación del covid-19. Ley seca, pico y cédula, una nueva cuarentena rotativa que confinará a un total de seis localidades, y eso sin contar el toque de queda nocturno y un cierre total de la ciudad que comenzó el viernes a la medianoche y que irá hasta el martes.

Estas son todas las medidas que limitarán las actividades de los bogotanos y la alcaldesa Claudia López dijo que este nuevo paquete de restricciones era necesario, pues es muy probable que ya este circulando la nueva cepa de covid-19 detectada en Reino Unido.

Frente a este escenario EL NUEVO SIGLO habló con concejales cuyas posturas políticas e ideológicas son radicalmente opuestas, pero que coincidieron en que no debe asumirse la presencia de una nueva cepa hasta que no esté confirmada, y que por el contrario la ciudad debe asumir la responsabilidad por su indisciplina.

La cepa inglesa no está confirmada

“Me parece bastante irresponsable de parte de la alcaldesa, sin ninguna clase de soporte científico, afirmar dos cosas: la primera, que ya se encuentre circulando en Bogotá la cepa británica; pero aún más grave me parece que le esté indilgando a esa nueva cepa la responsabilidad de todo el incremento en los contagios en la ciudad para lavarse las manos de la falta de gestión y manejo que le dio el Distrito al mes de diciembre”, comenzó por decirle a EL NUEVO SIGLO el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien añadió que la alcaldesa está pasando por alto las actividades que “ella permitió e incluso propició durante el mes de diciembre”.

Sobre este particular coincide, aun ideológicamente parado en el otro extremo del espectro, el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, quien señala que es una irresponsabilidad endilgarle a la nueva cepa el aumento de contagios en la ciudad.

“Algo que me sorprendió mucho fue cuando, en una total y absoluta irresponsabilidad, sugirió que la razón era la nueva cepa detectada en el Reino Unido sin tener ningún tipo de prueba. Eso es supremamente irresponsable y lo que busca es distraer la atención de la sociedad después de lo mal que le salió su paseo a Costa Rica. Creo que no debe hacer ese tipo de cosas, de lavarse las manos y culpar a la nueva cepa de que estemos en esta nueva crisis y no”, señaló a este diario Carlos Carrillo.

Adicionalmente, el concejal del Polo también se refirió a las promesas de la Alcaldía en materia de adquisición de UCIs que no se materializaron, y añadió que desde el comienzo de la pandemia la alcaldesa ha hecho uso del “comodín” para evitar cualquier tipo de responsabilidad.

“Ella en marzo del año pasado nos dijo, en medio de una sesión del Concejo que está grabada, que para mayo Bogotá tendría cerca de 5.000 UCIs. Lo que pasa es que no dijo mayo de qué año. Esta es la hora en que esas unidades todavía no existen y ella siempre va a responsabilizar al Gobierno nacional de todo, o a la nueva cepa, o a los venezolanos o a quien sea. Siempre habrá 'chivos expiatorios' para no asumir la responsabilidad política y eso se da porque la alcaldesa está en campaña”, finalizó Carrillo.

Por su parte, la presidenta del Concejo de Bogotá, María Fernanda Rojas, dijo que las nuevas medidas son drásticas pero necesarias, para pasar esta segunda ola.

“Estamos viendo al mundo, e incluso en las ciudades más destacadas por el manejo que le han dado a la crisis, es una segunda ola. Así que las medidas que está tomando el Distrito, siguiendo los lineamientos del Gobierno nacional, son claves. Hay que acatarlas. Estas son medidas drásticas pero necesarias para evitar el crecimiento de ese contagio y para hacer llegar ayudas a los más vulnerables. Es muy importante establecer ayudas para que sus mecanismos también lleguen a pequeños comerciantes e informales que no tienen ingresos fijos”, precisó la presidenta del Concejo.

Por último, el concejal de Bogotá para la gente, Carlos Fernando Galán, indicó que "cada vez se evidencian más los errores de diciembre en el manejo de la pandemia en Bogotá. En este momento todos debemos cumplir las medidas adoptadas por las autoridades y hacer un nuevo sacrificio para frenar la velocidad de contagio del virus", precisó.

¿Menos pruebas PCR?

Adicionalmente, el concejal Forero le dijo a este medio que, a través de un derecho de petición que le fue respondido el 17 de diciembre, la Secretaría de Salud indicó el número de pruebas PCR y, de acuerdo con él, “para el mes de noviembre tuvimos una significativa disminución en el número de pruebas realizadas en Bogotá".

“En junio la Secretaría estaba practicando como 45.000 pruebas y en el mes de noviembre se practicaron solamente 15.000, una reducción grande y con relación a octubre también hubo una reducción. Y estas son cifras que me dio la Secretaría. Estoy esperando el consolidado para el mes de diciembre a ver si también se mantuvo esa disminución. Se bajó la guardia en términos de rastreo y seguimiento”, añadió el concejal Forero.

Agregó que es inconcebible que la Administración Distrital, en términos generales, bajó la guardia en el robustecimiento del sistema hospitalario y de unidades de cuidados intensivos.

“El único esfuerzo que hizo con recursos distritales la Alcaldía fue comprar 170 ventiladores adquiridos de manera tardía y a un país que tenía restricciones de exportaciones. No compró nuevos ventiladores y hoy la ciudad, a pesar de que la alcaldesa había prometido 4.000, hoy no cuenta con más de 1.800. por eso se tienen que tomar medidas tan duras, tan extremas y que pagarán los ciudadanos en las localidades en confinamiento. Ellos pagarán los platos rotos de la mala gestión de esta Administración”, finalizó.