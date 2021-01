Lupa de excandidatos al primer año de gobierno de Claudia López

A todos los alcaldes y gobernadores que se estrenaron el año pasado en sus respectivos cargos no les tocó nada fácil.

Durante prácticamente la totalidad del 2020 tuvieron que gobernar en medio de una crisis sanitaria, escenario que no previeron y para el cual nadie estaba preparado, ni siquiera los mandatarios que ya tenían la cancha de gobernar. La realidad ahora es que los tres años restantes de gobierno que tienen por delante podrían estar siendo incluso más desafiantes y de la forma en la que se maneje la post pandemia depende buena parte del futuro de estas y las siguientes generaciones.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tuvo aciertos y desaciertos y aunque algunos le critican que cerró la ciudad demasiado pronto, lo que desgastó económica y emocionalmente a la ciudadanía, para otros su rápida reacción fue lo que hizo que la Casa de Nariño acelerara el paso frente al covid-19.

Así, aunque la alcaldesa cerró sus primeros 12 meses con una aprobación del 71%, según la encuesta Gallup, ¿cuál es la lectura que Carlos Fernando Galán, Miguel Uribe Turbay y Hollman Morris tienen de su primer año de gobierno?

Más allá de la coyuntura de la pandemia, imposible de desligar del primer año de mandato, de acuerdo con los tres excandidatos a la Alcaldía Mayor que podrían haber tenido que asumir las riendas de Bogotá con la llegada y propagación del virus, además de la recesión económica y la crisis social y humanitaria que solo seguirá creciendo, la falta de coherencia entre lo que se ha hecho y lo que se prometió en campaña fue un común denominador.

Por ejemplo, aunque el excandidato de Bogotá para la gente, Carlos Fernando Galán, fue el único de los tres que reconoció lo difícil que debió ser este año con la perspectiva del Palacio Liévano y también fue el único que dijo que el balance de la gestión es más positivo que negativo, sí advirtió que la funcionaria debe asumir mejor las críticas a su desempeño, mejorar su relación con el Concejo de Bogotá y ser más clara con su agenda política.

Galán resaltó el liderazgo de Claudia López al comenzar la cuarentena y que en este primer año de gobierno se materializó el ingreso mínimo garantizado en Bogotá, “una especie de renta básica que, aunque no lo es, es un apoyo económico. En eso avanzó como nunca antes Bogotá. Entonces creo que, en términos generales, ha reaccionado más positiva que negativamente ante la situación imprevista que le tocó sortear”, dijo.

No obstante, de acuerdo con el candidato la Administración está haciendo cosas que van en contravía de lo que se prometió en campaña.

“Algunos dirán: '¡Ah, eso lo dice él que perdió y está dolido!' Pero no se trata de eso sino más de la confianza a la ciudadanía. Cuando en el marco de un proceso electoral a un ciudadano le prometen de manera enfática una serie de cosas, y luego hacen exactamente lo contrario a lo que se propuso, pues eso mina la credibilidad de las instituciones y de la política. Eso rompe un esquema de confianza que debe construirse y protegerse entre el ciudadano y el elegido. De verdad entiendo que la alcaldesa cambie de opinión frente a temas como la Séptima. Eso es válido: uno no está condenado a casarse con una opinión de por vida. Pero hay que decirlo de frente. Sin embargo, decir que no lo están haciendo y ocultarlo, es un engaño. No están reconociendo que están cambiando de opinión frente a muchos temas” agregó.

Un engaño al elector

Frente a este tema de lo que se prometió en campaña y lo que se hizo durante el primer año de gobierno, para el excandidato por la coalición Colombia Humana-UP-Mais, Hollman Morris, el primer año de la administración de López fue un “engaño”.

“Claudia López le vendió a su electorado la idea de que con ella iba a cambiar el modelo de ciudad peñalosista y ha sido todo lo contrario como lo advertí en campaña. Ratificó el modelo de ciudad de Enrique Peñalosa y eso es un engaño vulgar al elector”, comenzó por referir Morris.

Posteriormente, el excandidato precisó que esta continuación se ve claramente plasmada en el Plan de Desarrollo de la ciudad que, “como lo dijeron en su momento bancadas como la uribista, es un PDD que continúa con las líneas gruesas de la política peñalosista. Por todas esas razones, el primer año de gobierno de Claudia López es un engaño y desde ese punto de vista un fracaso y un retroceso de un modelo de ciudad densa, compacta y ambiental. Estamos viviendo en una ciudad gobernada por Enrique Peñalosa 3.0”, finalizó.

A este respecto, para el excandidato por el movimiento Avancemos y quien se desempeñó como secretario de Gobierno de la administración de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Turbay, la gran preocupación que le dejó el 2020 no es que Claudia López le haya dado continuidad a la agenda peñalosista (aunque también coincidió con Morris y Galán en que ello es una “muestra absoluta de incoherencia y oportunismo”), sino en la forma en que lo está haciendo.

“Que Claudia López le dé continuidad a los proyectos que venían de la administración anterior me parece lo correcto, es lo correcto para la ciudad. Pero mira lo que pasó con el Metro elevado al que ella tanto se opuso: hace poco la alcaldesa hizo un evento en el que dijo que el Metro iría hasta Suba, cosa que yo celebro y defiendo. Pero dijo que ya tenía el 100% de los recursos”, sentenció Turbay.

“Eso es falso, eso no es verdad. Cuando esas cosas pasan, además de darle continuidad a lo que tanto criticó e incluso demandó, está tomando una serie de decisiones improvisadas que ponen en riesgo esos mismos proyectos. Aunque incoherente y oportunista, yo quiero que acabe los proyectos que la ciudad necesita. Yo quiero que lo haga pero no de la manera en que lo está haciendo”, agregó a EL NUEVO SIGLO.

Por último, además de referir que el primer año de Gobierno de la mandataria demostró que a ella le cuesta hacer equipo, que está muy enfocada en los méritos individuales y que ha tenido una marcada tendencia en atribuirle la responsabilidad de su gestión a terceros, Uribe Turbay sí fue enfático al afirmar que “muchas de las decisiones que Claudia ha tomado han estado basadas en su favorabilidad y no en evidencias, eso la ha llevado a improvisar y eventualmente a culpar a terceros de su mala gestión”, finalizó diciendo a este medio el ex secretario.