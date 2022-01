“Ingreso Solidario debe llegar a más de 4 millones de colombianos en 2022”: Correa

El 2022 es un año en el que el país debe enfrentarse a una coyuntura muy importante: reducir la pobreza al tiempo que se lucha contra la inflación, buscando un mejor crecimiento económico, mientras se mantienen los subsidios aprobados en la ley de Inversión Social.

La encargada de manejar estos recursos es Susana Correa, directora de Prosperidad Social, quien vela por el destino de los millones de colombianos que reciben alguna de las ayudas que entrega el gobierno a través de la entidad.

Correa, quien fue senadora de la República por parte del Centro Democrático, está ahora a la orden del presidente Iván Duque y debe enfrentarse a la tarea de ayudar a reducir la pobreza en el país, que según cifras del DANE asciende a más de 21 millones compatriotas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Superar pobreza y lograr equidad es la meta del 2022?

SUSANA CORREA: Se evitó que cerca 1,8 millones de personas cayeran en pobreza, y también que 2,3 millones de personas cayeran en pobreza extrema. Se ha venido trabajando para ayudarles a miles de familias a pasar esta pandemia, que no han tenido suficientes recursos económicos.

ENS: ¿Cuáles son las proyecciones para este año 2022?

SC: Tenemos metas ambiciosas y grandes desafíos en lo que queda de este Gobierno para seguir fortaleciendo la oferta social en pro de superar pobreza y lograr equidad: recuperar los puntos perdidos en pobreza y pobreza extrema es una meta que tenemos para el cierre del gobierno. Si bien sabemos que la pandemia ha dejado grandes estragos, también la política de reactivación ha permitido una pronta recuperación de los niveles de empleo y crecimiento; por tanto, no podemos perder esta meta del horizonte. Debemos también ampliar y rediseñar el programa Ingreso Solidario, llegando así, antes de agosto de este año, a más de 4 millones de hogares beneficiarios y alcanzando una inversión total en el programa superior a los $18 billones.

ENS: ¿A cuántas familias se piensa llegar en Colombia con esas ayudas?

SC: En agosto de 2018 recibimos los programas de Transferencias Monetarias con 4,2 millones de beneficiarios. A lo largo del periodo del señor presidente Iván Duque, hemos logrado llegar a más de 10 millones de beneficiarios, y la implementación de la Ley de Inversión Social nos permitirá superar los 11 millones. Se contempla el aumento de la cobertura para alcanzar más de cuatro millones de hogares con este programa, ajustando los montos de la transferencia dependiendo del número de integrantes de los hogares y su brecha de ingresos en atención al grupo de clasificación del Sisbén. Esta ampliación priorizará a los hogares en condición de pobreza extrema registrados en el Grupo A del Sisbén IV.

Las ayudas

ENS: ¿Cómo está el nivel de ayuda del gobierno?

SC: Durante el Gobierno del presidente Duque se ha hecho la mayor inversión social en la historia reciente del país. En tan solo tres años y cinco meses de este Gobierno, se han invertido más de $30,3 billones en transferencias monetarias, de un total histórico de alrededor de $59 billones. Esto representa el 51% de la inversión total desde que el primer programa de transferencias monetarias, Familias en Acción, fue creado en el 2001 como parte de los programas para la superación de la pobreza en Colombia.

Son cinco programas de transferencias monetarias: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA. Es con esta oferta que el gobierno ha entregado más de $30,3 billones a la población más vulnerable de Colombia. De estos cinco programas, es importante mencionar que dos iniciaron durante este Gobierno en el marco de la pandemia por covid-19: Ingreso Solidario y la Devolución del IVA. Los pagos de los programas son mensuales para Ingreso Solidario ($160.000) y Colombia Mayor ($80.000), y bimestrales para Devolución del IVA ($80.000), Jóvenes en Acción (entre $400.000 y $600.000) y Familias en Acción (según tabla de incentivos en salud y educación conforme al grado de escolaridad del menor).

ENS: ¿En qué departamentos se está priorizando?

SC: El país cada vez cuenta con más sistemas sofisticados de identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales, como es el caso del Sisbén IV, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. De esta manera, en Prosperidad Social hoy en día podemos encontrar a los hogares más pobres y vulnerables del país, sin importar en qué lugar se encuentren.

Es por esto por lo que los programas de transferencias monetarias no priorizan departamentos per se, sino población; no obstante, sí podemos destacar que los departamentos que más inversión han recibido durante el gobierno del presidente Iván Duque son Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bolívar, y Bogotá.

ENS: ¿Cómo ha sido la ayuda en esta pandemia por parte de la entidad?

SC: Durante la pandemia hemos llegado con transferencias monetarias a más de 10 millones de beneficiarios, lo que a su vez representa una población impactada de más de 30 millones de colombianos, con una inversión superior a los $25,4 billones. Por lo anterior, si consideramos que en Colombia hay cerca de 14 millones de hogares, estamos llegando a más de la mitad de los hogares con por lo menos una transferencia monetaria administrada por Prosperidad Social.

Reitero que la inversión total en programas de transferencias supera los $30,3 billones durante este gobierno. De ellos, más de $13,3 billones corresponden al año 2021.

Los niveles

ENS: ¿Cuál es el nivel de pobreza en Colombia? ¿Se incrementó?

SC: Hay que tener en cuenta que las últimas cifras de pobreza monetaria publicadas por el DANE corresponden al año 2020, en las que se evidencia que indudablemente la pandemia del covid-19 tuvo un importante impacto en estas cifras. Sin embargo, el DANE también detalla cómo las ayudas a través de programas de transferencias monetarias evitaron que la pobreza monetaria se hubiese incrementado en 1,8 millones de personas y también que 2,3 millones de personas cayeran en pobreza extrema.

Para este año 2022, como lo ha expresado el señor presidente Iván Duque, el objetivo es reducir las cifras de pobreza monetaria a niveles prepandemia. Esto será posible gracias al buen desempeño económico que trae el país, como lo evidencia el crecimiento de la economía del 9,7% durante el 2021 y al fortalecimiento de los programas de transferencias monetarias; especialmente con la implementación de la Ley de Inversión Social, donde un millón de nuevos hogares recibirán una transferencia, que junto con los programas de empleo son la fórmula que estamos implementando para reducir la pobreza en una mayor velocidad, marcando el sello de este gobierno de una fuerte inversión social y políticas para lograr equidad y superar pobreza.

Estamos convencidos de que, con los aumentos de cobertura, la reingeniería de los programas de transferencias monetarias y el crecimiento económico del país, retornaremos a la senda de reducción de la pobreza que tenía Colombia antes de esta pandemia.

El aporte de Ingreso Solidario

Son varios los supuestos que tiene el Gobierno de Colombia respecto al impacto de programas como el de Ingreso Solidario.

El primer gran efecto tendrá que ver con un mejor comportamiento del mercado laboral, y en línea con la reducción esperada en la tasa de desempleo, se espera un crecimiento real del empleo del 6,0 % en 2021 y 4,3% en 2022.

Así, aún sin contar el efecto del programa Ingreso Solidario en 2021 y 2022, respecto a 2020 (42,5 %) la pobreza caería 3,3 puntos porcentuales (pp) en 2021 (39,2%) y 5,7 puntos en 2022 (36,8 %). Adicionalmente, el bienestar de los colombianos más vulnerables también mejorará gracias a un entorno macroeconómico favorable: respecto a 2020 (15,1%), la pobreza extrema caerá 2,6 puntos en 2021 (12,5%) y 4,4 puntos en 2022 (10,7%).

Prevé el Ministerio de Hacienda que, con las transferencias planteadas en este proyecto, en 2022 “desaparecerá por completo el incremento en la incidencia de pobreza monetaria extrema causada por la pandemia, incluso llevándola a niveles inferiores” (6,7% en 2022 vs. 9% en 2019).

Pero ese no será el único impacto del programa, pues se espera una reducción adicional de la pobreza moderada (hasta 34,3% en 2022 vs. 35,7% en 2019).