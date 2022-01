IDU espera que en 2022 obras generen 30 mil empleos

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, resolvió varias inquietudes relacionadas con las obras que se adelantarán este año en Bogotá, como qué tan blindadas están para que no sufran retrasos y su proyección de generación de empleo.

EL NUEVO SIGLO: Este será el año de las grandes obras. Con respecto a las que ya están andando (no las proyectadas) ¿Cómo se traducirán en empleo, inversión y reactivación económica?

DIEGO SÁNCHEZ: Efectivamente, el 2022 va a ser un año en el que lo que más se va a ver reflejado por cuenta de las obras, además de la movilidad, será el aporte a la economía y a la generación de empleo que implicarán.

Con las demoras que tuvimos en el 2021 superadas, este año habrá mayor contundencia en la ejecución de las obras y esperamos que los contratos facturen y que nos generen giros y desembolsos cercanos a los $2,5 billones al finalizar el año, un billón más de lo que hicimos el año pasado.

Y con relación a la generación de empleo, en el 2021 se reportaron 13 mil empleos y esperamos estar llegando a los cerca de 30 mil por cuenta de la ejecución de obras este año (haciendo uso de una fórmula que hace proyecciones para calcular la generación de empleo que nos dio Fedesarrollo).

ENS: ¿Cómo planean evitar retrasos como los que se presentaron el año pasado?

DS: El 2021 fue un año en donde las obras avanzaron pero no lo hicieron de una forma tan representativa como se esperaba. Si lo recuerdas, a nosotros nos suspendieron la obra de la 68 con la medida cautelar de una jueza hasta que no modificáramos las resoluciones de tratamientos silviculturales de los árboles. Eso afectó la normal ejecución de las obras.

Romper la inercia de estos proyectos con los planes de manejo de tráfico (PMT) de alto impacto no es fácil porque un plan de este tipo significa el cierre del 50% del espacio existente y para que la Secretaría de Movilidad apruebe un PMT hay que demostrar que tienes vías alternas para desviar el tráfico; que la velocidad no se va a reducir más del 30% y todos esos ejercicios de modelación de tránsito que se tienen que hacer. El 2021 nos dedicamos mucho a eso y al tema silvicultural. Esas fueron las demoras que tuvimos el año pasado.

ENS: A la ciudadanía le da miedo que arranque una obra y luego, por una medida cautelar o el recurso que corresponda, sea suspendida ¿Esto podría pasar con esta o con cualquiera de las obras que ya está rodando este año?

DS: Esa es una preocupación que nosotros compartimos y por eso hemos venido trabajando, como ya te comenté, en el componente ambiental, que tiene cada vez más relevancia en los proyectos de infraestructura, y por eso la Secretaría de Ambiente sacó una resolución que obliga a la compensación del 5x1 (si talo un árbol debo compensar con cinco).

Adicionalmente nosotros contratamos a unos expertos franceses y españoles para incorporar todos los lineamientos de infraestructura verde en el Conpes del Corredor Verde por la carrera Séptima y estamos tranquilos en que el tema ambiental está bastante controlado para los proyectos que están por comenzar.

Y el otro frente en el que hemos trabajado para que eso no ocurra este año, y que es muy importante, es el de participación ciudadana con incidencia en las decisiones.

Cuando uno socializa un proyecto, la ciudadanía queda notificada y el error es ese, porque no participan. Hay ciudadanos que tienen supremamente claro lo que quieren y los beneficios que necesitan y no se van a convencer con un Powerpoint. Esas ideas nosotros somos responsables de recibirlas e incorporarlas y esa es una tarea que hemos reforzado.

ENS: ¿Cuál cree que va a ser la dificultad más grande de este 2022?

DS: Te diría que las obras de valorización del norte que arrancarán este año en la 134, la 19, la 15 y La Sirena. Sé que van a ser complejas porque van a afectar mucho la movilidad y habrá varios PMT de alto impacto.

Corredor Verde y Alo Sur

ENS: Frente al Corredor Verde ¿Cómo lo defienden desde el IDU a las personas que lo han criticado?

DS: Lo más importante es que nosotros estamos ejecutando ese proyecto bajo lo que determinó el Artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo. Esa redacción fue muy discutida con varios concejales y ahí quedaron plasmadas muchas de las características de este corredor. Si tú lees dicho artículo, ahí está lo que el Concejo nos pidió y no nos hemos apartado de nada de lo que dice allí.

ENS: ¿Obra como tal de la Alo Sur veremos comenzar este año?

DS: Esa es una obra de la cual nosotros no somos los contratantes, es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pero tienen un convenio firmado con el IDU. La ANI no podría intervenir sin dicho convenio. Nosotros ya entregamos todo el corredor disponible de predios, es decir, que la gestión predial ya está. Van a estar un año haciendo diseños de detalle y cierre financiero, y por lo tanto en el 2022 no vas a ver obra. En el 2023 sí arrancará y lo hará con la calzada del lado oriental.

Ejecución y obras de valorización

ENS: Ustedes cerraron el 2021 con una ejecución del 89%, pero durante el primer semestre esta misma fue muy baja ¿Cómo esperan ejecutar el presupuesto que tienen este año?

DS: Nosotros manejamos dos presupuestos: el del Instituto de Desarrollo Urbano y el de Transmilenio (vía convenio nosotros ejecutamos las obras de esta entidad). Por la vía de Transmilenio tenemos poco más de $2 billones y por el IDU tenemos otros $2,1 billones para la vigencia de este año.

Con esa salvedad, para que este año la ejecución sea más escalonada y tenga una curva de crecimiento gradual y no como la que presentamos el año pasado (en donde en octubre estábamos con una ejecución del 27% y solo hasta noviembre y diciembre la logramos subir a 89%), eso depende de dos cosas: los procesos licitatorios y las vigencias futuras.

La diferencia este año es que los grandes proyectos que están previstos para que sean ejecutados, muchos ya vienen con diseños del año pasado. Y con relación a las vigencias futuras, estas están comprometidas con contratos que se firmaron en el 2021.

Ya de entrada y gracias a este ejercicio presupuestal de vigencias futuras, ya tenemos comprometido un número importante de esos dos billones: casi 400 mil millones. En febrero ya vamos a tener una ejecución buena por cuenta de esas vigencias.

ENS: ¿Al respecto de las vigencias futuras la concejal Carolina Arbeláez le solicitó al IDU devolver a 350 mil personas la contribución que pagaron por falta de cumplimiento ¿Qué pasó con eso?

DS: La advertencia que nos hizo en su momento no solamente la concejal Arbeláez sino otros al comenzar la Administración, fue que nosotros teníamos un compromiso y si al 6 de diciembre del 2021 no estaban todos los contratos con inicio de construcción, estarían incumpliendo el estatuto de valorización y tendrían que entrar a hacer una devolución de los recursos.

Nos hicieron correr pero lo logramos. Todas las 15 obras de valorización que estaban a cargo del IDU, antes del 6 diciembre, ya estuvieran en obra o con contratos adjudicados y por lo tanto firmadas las actas. A eso nos comprometimos y eso lo logramos.

Y yo, el 7 de diciembre, le mandé al Concejo de Bogotá un informe muy completo de cada una de las 15 obras con los documentos, las actas firmadas y el avance de obra para las que ya están en ejecución con registro fotográfico. Ya no tenemos ese riesgo que existía de que no cumpliéramos y por lo tanto tener que devolver. Ahora viene la ejecución.

ENS: ¿Y cómo será esa ejecución?

DS: Los contratos que tenemos firmados para estas obras de valorización superan el valor de lo que recaudamos de valorización. Es decir, que los compromisos presupuestales con contratos firmados y que están por cerca de los $840 mil millones, es más de lo que hemos recaudado, que ha sido como $760 mil millones.

Este instrumento nunca ha sido para financiar el 100% de las obras sino que es una fuente que cofinancia el valor total de las mismas. Siempre ha sido así. Pero te reitero: todos los contratos de valorización que ya están en ejecución, cuestan más de lo que los contribuyentes pagaron y hemos tenido que poner otras fuentes adicionales.

Todo el 2022 van a estar en obra las 15 obras. Algunas concluirán en el primer semestre, otras en el segundo y unas últimas en el 2023. Pero todas las obras de andenes y ciclorrutas que arrancaron el año pasado, concluirán este año.