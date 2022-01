Inteligencia artificial con buenas cifras en la educación mundial

El Centro de Investigación de OBS Business School publicó el informe Observatory sobre innovación educativa.

La llegada del covid-19 dejó en evidencia la necesidad de brindar mayor capacitación digital en las instituciones educativas y a los docentes, que en muchas ocasiones tienen habilidades tecnológicas inferiores a las de sus alumnos. Según indica el informe, en promedio, menos del 40% de los educadores de la Unión Europea (UE) se siente preparado para utilizar las tecnologías digitales en la enseñanza.

La pandemia también mostró las desigualdades existentes entre quienes tienen acceso a las tecnologías digitales y quienes no. En la Unión Europea, el 25% de los hogares con bajos ingresos no tiene acceso a computadoras ni a banda ancha. Más de la mitad de los maestros manifiesta que su centro escolar no cuenta con suficientes dispositivos y casi el 75% no pueden garantizar que sus estudiantes estén en capacidad de completar las tareas que requieren acceso a la tecnología fuera del horario escolar.

La transformación digital ha forzado un cambio en el rol del profesor en el aula, que ahora asume un papel más de tutor, colaborador o moderador en el proceso de aprendizaje, y con unos estudiantes que aprenden más de forma independiente.

El informe de OBS indicó que solo la presencia de un ordenador en el aula no hace que el aprendizaje sea efectivo. Para que este sea un elemento realmente movilizador, es necesaria una visión estratégica que evite el riesgo real de adquirir y utilizar los recursos para lo mismo que se hacía antes, simplemente cambiando el formato.

La IA comenzó a introducirse en el sistema educativo con el objetivo de impulsar la inscripción o agilizar las operaciones. Sin embargo, esta tecnología en ocasiones ha sobrepasado a los seres humanos en diversas actividades laborales, incluso aquellas que requieren la utilización de habilidades cognitivas. Cada año hay más académicos investigando sobre el análisis de aprendizaje basado en la IA y la minería de datos educativos.