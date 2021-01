Gobernador de La Guajira se contagió con covid-19

Positivo para covid-19 fue el resultado de una prueba a la que se sometió el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, después de presentar síntomas referentes a la enfermedad

“Hoy ante leves síntomas de resfriado, me he realizado la prueba Covid-19 con resultado Positivo. Ya me encuentro aislado y bajo el tratamiento médico respectivo”, indicó Roys a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, el mandatario reiteró a la ciudadanía la importancia de cuidarse e hizo un llamado a continuar con el uso correcto del tapabocas, el frecuente lavado de las manos y el distanciamiento social.

Cabe recordar que en este departamento, varios alcaldes han salido positivos para coronavirus, entre ellos el mandatario de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, quien lo anunció el pasado mes de noviembre. Sin embargo, todos se han recuperado satisfactoriamente.