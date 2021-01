Falleció el empresario Simón Char Abdala

Falleció este lunes el empresario Simón Char Abdala, a los 78 años de edad, en Barranquilla, tras ser ingresado a la Clínica del Caribe de la capital del Atlántico, donde era atendido después de sufrir un accidente cardiovascular.

El empresario era hermano del exsenador Fuad Char y tío del exalcalde Barranquilla Alejandro Char y del actual presidente del Senado de la República, Arturo Char y había sido fundador del Grupo Empresarial Olímpica, propiedad de su familia.

Adicionalmente, Char Abdala fundó Districar, una conocida distribuidora de carros de la capital del Atlántico así como el equipo de béisbol Caimanes de Barranquilla.

Por su parte, el exalcalde de la ciudad, Alejandro Char, expresó en redes sociales su tristeza por la noticia de la muerte de su tío.

“Mi tía Loren y tú fueron unos segundos padres para nosotros. Mi gratitud eterna, nunca olvidaré que en los últimos meses de mi mamá ustedes estuvieron allí para nosotros, con su amor infinito. Descansa tío y dile a mi mamá que la amo. Ahora estarán juntos en el cielo”, manifestó.

Las palabras no bastan para expresar el dolor que siento por la partida de mi tío Simón. A pesar de la tristeza que me invade, quiero agradecer al cielo por haberme dado la dicha de tenerte como tío. Me quedo con tu alegría y tantos recuerdos imborrables. Te querré toda la vida.