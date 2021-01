Bogotá: a partir del martes vuelven cuarentenas a Usaquén, Suba y Engativa

Las cifras de casos activos y ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se dispararon, por lo cual el Distrito decretó que a partir del martes volverán las cuarentenas sectorizadas a tres localidades de Bogotá: Usaquén, Suba y Engativa hasta el próximo 18 de enero.

En ese sentido, habrá restricción total a la movilidad, a actividades entre las 8 de la noche y 5 de la mañana, cierre del comercio no esencial excepto abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad y se estableció una prohibición de expendio de licor el fin de semana.

Por lo tanto, este nuevo confinamiento sectorizado tendrá las mismas características y excepciones de la restricción que aplicó entre junio y agosto, durante el primer pico de la pandemia, es decir, podrán salir las personas que salen abastecerse, una persona por núcleo familiar y deberá hacerlo entre cinco de la mañana y ocho de la noche.

A su vez, se se autorizará durante todo este periodo el servicio a domicilio en estas tres localidades y podrán movilizarse de una localidad a otra quienes prestan servicios esenciales como los servicios de vigilancia, salud, abastecimiento y producción o venta de artículos de primera necesidad.

La decisión fue argumentada por el alcalde encargado y secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quienes informaron que la situación del coronavirus es especialmente preocupante en estas tres localidades donde hay UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) en las que se han registrado más de 100 casos diarios.

“Estamos en una segunda ola de la enfermedad porque los pacientes positivos por día se ven en una montaña. El primer pico tuvo su máxima expresión para finales del mes de julio, principios de agosto, y posteriormente comenzó a bajar. Ahí comenzamos un valle o una meseta con una concentración de pacientes en UCI para covid-19 del 40%, y la última semana de noviembre comenzaron nuevamente a subir. Primero los casos positivos por día y después la demanda de UCIs que esos casos generan”, refirió el Secretario de Salud, quien no obstante fue reiterativo al afirmar que las UCIs no están en riesgo de colapso.

Con esta claridad en mente, y refiriendo que Bogotá no es una sola, en estos momentos son las tres localidades del norte previamente mencionadas, las que están con más casos positivos y alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), particularmente en las UPZ de Santa Bárbara, Los Cedros Toberín, Verbenal, Casablanca, Suba, Niza, Británia y Santa Cecilia.

En ese orden de ideas, ambos funcionarios informaron que la ocupación de camas disponibles para pacientes de covid-19 en las camas de las UCI está entre el 70 % y 100 % en la mayoría de centros hospitalarios de estos sectores.

Entre tanto, adicionalmente a esta medida también se prevén medidas hospitalarias y se reiteró el llamado a un aislamiento de siete días para todos los capitalinos que salieron de la ciudad durante fin de año y que retornan, sin importar a cuál localidad.

"Estamos en comunicación diaria con clínicas y hospitales. Tuvimos desabastecimiento de algunos medicamentos como relajantes musculares narcóticos y anestésicos y por fortuna hemos superado esa dificultad", afirmó el Secretario de Gobierno.

De igual manera, dijo que todos los procedimientos no urgentes desde el punto de quirúrgico se deberán aplazar. "No podemos utilizar y no podemos utilizar los quirófanos ni la sala de recuperación porque tenemos que reservar las para los pacientes respiratorios", puntualizó.

Finalmente, Luis Enrique Gómez indicó que desde la Secretaría distrital se está yendo a la totalidad de UCI con funcionarios de la entidad y reiteró su compromiso para hacerlo también con los servicios de urgencias.

A continuación la rueda de prensa en la que se decretaron las medidas: