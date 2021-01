Cifra de quemados por pólvora presentó reducción favorable

En un nuevo reporte que entregó ayer el Instituto Nacional de Salud sobre quemados por pólvora en las festividades de fin de año, indicó que el número de afectados es de 634 desde diciembre pasado. De esta cifra 45 casos se reportaron entre el 2 y 3 de enero en diferentes regiones del territorio nacional. Sin embargo la buena noticia es que se ha visto una reducción en comparación con el anterior periodo.

La entidad explicó que del total de quemados, 222 son menores de edad, presentándose en esta población una reducción del 14,29% en comparación con igual periodo anterior, cuando el número de afectados fue de 259 personas.

A pesar de que en la mayoría de municipios y distritos los alcaldes han prohibido el uso de pólvora en estas festividades para prevenir que se sigan presentando año a año altas cifras de quemados, muchos de ellos niños, hay ciudadanos que insisten en mantener esta práctica.

En este sentido el primer reto para las autoridades fue el Día de las Velitas, el pasado 8 de diciembre, cuando a pesar de las restricciones y las recomendaciones 47 personas resultaron quemadas en distintos departamentos.

El Instituto Nacional de Salud indicó que en los pasados días 24 y 25 de diciembre un total de 92 personas se lesionaron con artefactos pirotécnicos, con una reducción del 14% si se compara con igual periodo en 2019.

En tanto que los días 31 de diciembre y 1 de enero pasados resultaron quemadas con pólvora 195 personas, con una disminución del 40% respecto al último periodo cuando fueron reportados 325 casos.

Es decir que en las fechas que históricamente son más críticas por afectados debido al uso de pólvora, 24 y 25 de diciembre así como 31 de diciembre y 1 de enero pasados, 287 personas resultaron quemadas.

"La cifra equivale al 45,2% de los casos totales en el país, que ya suman 634 lesionados. Si bien se mantiene un descenso del 20,34% de los casos totales notificados, se confirma que en estas festividades es cuando se concentra alrededor del 40% de los casos totales que son notificados", señaló el Instituto Nacional de Salud.

Además, el organismo reveló que los elementos que más afectaron a la población son: totes con un 32,4%, voladores con un 12,9%, cohetes con un 10%, volcanes con un 5,8%, luces de bengala con un 2,5% y juegos pirotécnicos con un 2,2%.

En total, las lesiones producidas por productos mencionados corresponden a amputación con un 13,8%, contusión con un 30,9%, daño auditivo con 2,7%, daño ocular con un 6,6%, laceración 69,9% y quemadura con un 92%.

Entre tanto, en el país tres personas resultaron intoxicadas por fósforo blanco, de las cuales uno corresponde a un niño de cinco años procedente de Cartagena y quien murió tras ser remitido a Cali debido a la gravedad de su estado por el consumo de este elemento.

Regiones

Según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Salud el 55,6% de los quemados hasta el momento por pólvora en estas festividades se concentra en los departamentos de Valle con 77 casos, Nariño con 66 lesionados, Antioquia con 62 lesiones, Tolima con 50, Cauca con 49, Bogotá que registró 44 casos, Norte de Santander y Córdoba con 25 casos cada uno.

La buena noticia es que en todas estas regiones se presentó una reducción en el número de personas lesionadas si se compara con el similar periodo anterior.

No obstante las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a que no quemen pólvora, teniendo en cuenta que todavía queda por celebrarse el 6 el día de Reyes.

"Hacemos un llamado para que no bajemos la guardia en lo que queda de esta temporada. Vienen fiestas patronales, viene la celebración de Reyes y no podemos permitir que sigan apareciendo más lesionados por pólvora. Aunque hay un balance positivo hacemos un llamado de atención para que las personas no consuman alcohol y usen pólvora pirotécnica", dijo Hernán Quijada, subdirector de Análisis de Riesgo y Respuesta Inmediata del Instituto Nacional de Salud.

El funcionario instó a los ciudadanos a que “no oculten las lesiones por pólvora pirotécnica. Acudan a los servicios asistenciales. Son lesiones que tienden a complicarse muy fácil. No usen remedios caseros, laven con agua limpia, curen con un paño seco y limpio y consulten inmediatamente".