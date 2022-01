Deportarán exmilitar implicado en asesinato del presidente de Haití

El exmilitar Mario Antonio Palacios, implicado en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, será deportado a Colombia, informó el exprimer ministro de este país Claude Joseph.

El anunció se dió a través de la cuenta de Twitter donde aseguró que el Gobierno haitiano no ha proporcionado "pruebas suficientes" que incriminen a Palacios en el magnicidio, cometido el 7 de julio de 2020 en la casa del primer mandatario.

Le puede interesar: Diciembre de 2022 el más seguro de los últimos 19 años: Policía

"Es un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual (Gobierno haitiano) no ha realizado ningún seguimiento, aunque las autoridades colombianas me han asegurado su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moise", afirmó Joseph, destituido en noviembre como ministro haitiano de Relaciones Exteriores.

Cabe recordar que Palacios fue detenido en Jamaica, en octubre pasado, tras la publicación de la Policía Nacional de Haití, en julio de 2020, donde lo acusaban de participar en el asesinar al presidente haitiano.

Según la investigación, Palacios había entrado a la residencia de Moise al momento del magnicidio y huyó.