UNP no tiene recursos suficientes para proteger a todos los candidatos

“Hay más de 4.000 vehículos rodando y en este momento tenemos una emergencia, porque no hay vehículos blindados en el mercado para suministrarnos las rentadoras, esa es la situación que estamos viviendo. Estamos tratando de hacer la mejor distribución posible de la logística que tenemos, de hombres y vehículos blindados”, informó el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González.

En medio de un debate de control político que se adelantó en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, González informó que la entidad brinda protección a más de 1.500 candidatos a los comicios de octubre y que la mayoría de los cuales cuenta, con un esquema de seguridad compuesto por un vehículo blindado y dos escoltas y aseguró que en las últimas horas se han presentado 599 peticiones de protección más.

En este sentido, el director de la UNP pidió al Gobierno Nacional, al Ministro de Defensa, a la Policía Nacional asumir parte de la protección "para poder garantizar la vida y la integridad personal de los candidatos con amenazas que tiene una mayor situación de riesgo”.

No obstante, la solicitud causó molestia en alguno senadores como fue el caso de Mauricio Gómez Amín, del partido Liberal, quien arremetió contra el funcionario y le advirtió que si no puede hacerse cargo de esta responsabilidad, renunciará y también le recordó el caso de la candidata Karina García quien fue asesinada pese a que “avisó seis veces” que la iban a asesinar “y no pasó nada”.

Asimismo, el senador por Alianza Verde Jorge Londoño, que cuestionó a los ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y de Defensa, Guillermo Botero, quienes también fueron citados al debate.

Según Londoño, ese argumento es “reduccionista” y “si a eso es que va a dirigir la acción para prevenir el asesinato de líderes sociales, político y comunales, estamos mal”.