¿Terminará Espitia el año como Fiscal General (e)?

No hay señales de que el presidente Iván Duque enviará próximamente la terna, mientras que la Corte Suprema sigue en mora de llenar sus vacantes de magistrados

El próximo sábado se cumplirán cuatro meses desde que la Corte Suprema de Justicia le aceptó la renuncia a Néstor Humberto Martínez Neira como fiscal general de la Nación.

Desde entonces ha venido ocupando el despacho como encargado el vicefiscal Fabio Espitia. Pasan los días y por ahora no hay señales de que el presidente Iván Duque esté próximo a enviar la terna con los nombres para que se elija al titular en el cargo. Ello lleva a empezar a pensar que este funcionario se quedaría en lo que resta del año.

Si bien la Constitución no fijó términos al Presidente de la República para presentar la terna ni a la Corte Suprema para elegir Fiscal General, es una situación anómala una interinidad por tanto tiempo en este cargo, más teniendo en cuenta los fuertes retos que le esperan al relevo de Martínez Neira, como finiquitar la investigaciones por los escándalos de corrupción por los sobornos de la multinacional Odebrecht para hacerse a grandes contratos de obra pública y los sobrecostos en la repotenciación de la refinería de Cartagena, los asesinatos de líderes sociales, así como participar en la confección de la reforma a la justicia y en la definición de una nueva política criminal.

Sobre la idoneidad de Espitia no hay duda alguna por su formación académica y experiencia en materia penal, no obstante es encargado y ello condiciona su gestión. Dejando ello de lado la verdadera preocupación que algunos empiezan a manifestar es que no se compadece una interinidad tan larga al frente de un cargo del calibre de Fiscal General.

Si bien la elección de Fiscal es comprensible que no se realice a las volandas, en condiciones normales no debería tomar más de tres meses: un mes para que el Jefe de Estado conforme la terna y dos meses, por mucho, para que la Corte elija.

No obstante, si bien en este momento no hay una situación anormal que impida la elección de Fiscal General, sí se presenta un escollo y es que el presidente Duque considera que puede afectar el proceso, y por ello se ha abstenido de enviar dicha terna.

Lo que se presenta es que hay cinco vacantes de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, lo que se traduce en que solo existen 18 togados actuantes, dificultando de paso obtener la mayoría de 16 votos en sala plena necesarios para la toma de decisiones.

En la práctica es menos complicado obtener los 16 votos si participaran los 23 juristas que componen el alto Tribunal, que si solo lo hacen los 18 hoy actuantes. En este último caso se necesitaría casi que unanimidad alrededor de un nombre de los postulados, por ejemplo en la terna para Fiscal.

El asunto va más allá de un temor del presidente Duque de que esta situación pueda afectar la elección en caso de presentar ahora la terna, y que ello termine desgastando los nombres que allí incluya porque los magistrados no logren ponerse de acuerdo sobre alguno. Vale recordar que en 17 salas plenas que el alto Tribunal ha realizado este año, no ha logrado los 16 votos por ninguno de los nombres que se postularon para ocupar las vacantes que dejaron desde 2018 Fernando Castro y José Luis Barceló en la Sala Penal; así como Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos en la Sala Laboral.

Hay una quinta vacante que se presentó este año en la Sala de Casación Civil a raíz de la renuncia de Margarita Cabello Blanco, quien fue designada por el presidente Duque como ministra de Justicia, en lugar de Gloria María Borrero, quien renunció. No obstante, en este caso no ha llegado a la Corte Suprema, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, el listado de aspirantes que calificaron para aspirar a estos cargos.

El presidente Iván Duque dijo el pasado 4 de junio en una entrevista que ha querido “guardar un poco de prudencia” ya que en este momento la Corte Suprema “no tiene el número de magistrados” para que “pueda darse ese proceso con todas las garantías”.

Añadió que “voy a esperar esta semana y quizá la otra mientras se surte ese proceso de elección de magistrados y le presentaré al país una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia”.

Pasa el tiempo

En su sala plena el pasado jueves la Corte Suprema finalmente no abordó el tema de las cuatro vacantes de magistrados ni el asunto que también tiene pendiente de integrar la terna que debe remitir al Consejo de Estado para que elija Auditor General de la República para el periodo 2019-2021, tema también urgente pues este jueves vence el periodo de Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Esto hizo que la Corte Suprema convocara para mañana una sala plena para confeccionar la terna de Auditor y si alcanza el tiempo votar por la elección de los cuatro magistrados que le faltan, de lo contrario para lo segundo habrá que esperar hasta el 26 de este mes, cuando se reunirá nuevamente.

De ahí en adelante la Corte tendrá cuatro salas plenas más entre octubre y noviembre, y solo una en diciembre porque a mediados de ese mes arranca la vacancia judicial.

Como se ve, todo pinta para que el fiscal Espitia siga encargado este año y como algunos coloquialmente ya están diciendo alcanzará a ‘comer natilla’.