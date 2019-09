"Servidores públicos de alto nivel no podrían aceptar regalos de cabilderos"

A la prohibición de exigir regalos impuesta por la Ley a los Servidores Públicos de Alto Nivel, se añadirá la de aceptarlos.

La propuesta está contenida en el proyecto de ley radicado por el representante tolimense Ricardo Ferro, del Centro Democrático, sobre la regulación del cabildeo.

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste esta iniciativa?

RICARDO FERRO: He presentado un proyecto de ley que tiene dos objetivos. El número es el 244 de 2019.

En primer lugar, garantizar que todos los colombianos conozcamos con quién se reúnen nuestros funcionarios públicos y para qué en el marco del ejercicio o con ocasión de sus funciones. En el marco de lo que tiene que ver con sus funciones, los servidores públicos deben estar dispuestos para que los colombianos podamos saber con quiénes se reúnen y para qué se reúnen. En ese orden de ideas, este proyecto establece la obligación a los servidores públicos de nivel directivo y asesor a que tienen que abrir un registro en la página web de la entidad o en un medio de información de la entidad para que los colombianos podamos consultar con quién se reunieron y para qué se reunieron en el marco de sus funciones, independientemente de que hayan sido llevadas a cabo en la oficina del funcionario, en la oficina de un particular, en un restaurante, en un club social o en otro lado. Siempre y cuando las reuniones tengan que ver con el desarrollo de las funciones del servidor público, estas deben ser consignadas en el registro una vez se promulgue la ley.

ENS: ¿Por qué la ley habla de regalos o dádivas de los funcionarios públicos?

RF: Nosotros queremos agregar una prohibición para los funcionarios públicos. Actualmente estas personas tienen prohibido exigir regalos, dádivas o beneficios de parte de los particulares.

Con la ley, además de prohibir la exigencia, se prohíbe aceptarlos. No solo no se puede exigir, sino que no se pueden aceptar.

Entonces, por un lado, que los colombianos podamos conocer con quiénes se reúnen los funcionarios públicos y cuando haya gestión de intereses particulares quede un registro en las entidades públicas, que esa gestión no se haga a escondidas; por otro lado, que se acabe esa costumbre de que los particulares les den regalos a los funcionarios públicos. Ellos no tienen por qué aceptar regalos.

La sanción que establece el proyecto de ley es que en el evento que se incumpla con cualquiera de las dos manifestaciones es que exista una inhabilidad hasta por 24 meses.

ENS: ¿Esta iniciativa cobija congresistas, Presidente y otros funcionarios elegidos popularmente?

RF: Por supuesto que sí. Son todos los funcionarios de todos los niveles, del nivel nacional, municipal, departamental, de las empresas descentralizadas, de la Presidencia de la República, de los ministerios, los gobernadores, los alcaldes, los secretarios de despacho.

Siempre y cuando se encuentren en el nivel asesor o directivo. No se incluye el nivel asistencial. Una persona que trabaja en servicios generales, una persona que presta seguridad, un asistente no tiene por qué llevar este registro. Son básicamente los jefes y los asesores de los mismos.

ENS: El proyecto anticorrupción que se estaba tramitando incluía este punto, que se removió de la iniciativa final argumentando que no podrían andar con una agenda bajo el brazo, ¿qué opinión le merece esa explicación?

EF: Este proyecto de ley lo que busca es que se cree un registro en la página web de la entidad o que se establezca un registro donde el funcionario va a tener un plazo de un mes para consignar las reuniones. Es una tarea mensual.

No le toca cargar un libro bajo el brazo, pero los colombianos debemos saber con quién se reunió el funcionario.

Además, los entes de control que hacen investigaciones a los funcionarios públicos tendrán la trazabilidad que les permita ver la génesis de los presuntos hechos de corrupción, las reuniones con políticos, empresarios y personas del sector privado. No podemos permitir que sigan existiendo escándalos de corrupción como Odebrecht. Queremos que haya una trazabilidad y que se pueda encontrar la huella de corrupción en los antecedentes de las reuniones de los funcionarios públicos.

ENS: ¿Qué pasará con las reuniones de seguridad nacional?

RF: Hay unos temas que están sometidos a reserva. Con respecto a ese tipo de reuniones, el proyecto establece que se deben seguir las normas específicas en la ley. Hay reuniones que son secretas, pero eso no significa que no quede una constancia de una reunión. Otra cosa es que existen procedimientos especiales para para levantar la reserva.