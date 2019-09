¿Reformar Estatuto Orgánico de Bogotá? Los candidatos responden

EL NUEVO SIGLO les hizo a los candidatos cinco preguntas que no han sido frecuentes en los debates. La reforma a la llamada ‘Constitución de la capital’, un tema en el que todos coinciden

_____________

A estas alturas de la carrera por la Alcaldía de Bogotá, es poco lo que el electorado interesado en la contienda no conoce sobre las agendas programáticas de los cuatro candidatos que aspiran conquistar el Palacio Liévano.

La ciudadanía ha tenido la oportunidad de verlos en todo tipo de escenarios y a través de todo tipo de medios, incluso antes de que la Cámara de Comercio de Bogotá inaugurara el ciclo de debates públicos. Y es más, los capitalinos que han prestado juiciosa atención a la campaña han tenido la posibilidad de conocerlos en un ámbito más privado y relajado, en donde han mostrado su lado más familiar y sencillo.

No obstante, hay algunos temas que han pasado de largo en todos estos escenarios aunque son clave para el futuro de la capital del país. Por eso, EL NUEVO SIGLO le preguntó a Claudia López, Carlos Fernando Galán, Miguel Uribe Turbay y Hollman Morris sobre tópicos que no han ocupado el centro de atención. ¿Reformar el Estatuto Orgánico, la ‘Constitución de Bogota’, cuya modificación podría implicar un aumento en el número de localidades? Un tema en el que hubo consenso.

¿Frente al proyecto de ley que busca modificar el Estatuto Orgánico de la ciudad usted qué opina?, ¿sí es necesario? ¿Será su gabinete paritario? ¿Como Alcalde qué es lo primero que le pediría a la bancada de Bogotá en la Cámara de Representantes? ¿Ampliaría o no el pico y placa durante su mandato?, ¿por qué? ¿Cómo manejaría usted la ‘guerra’ que hay entre los taxis y las otras aplicaciones de transporte?

Carlos Fernando Galán

Es necesario actualizar el Estatuto Orgánico. Se aprobó hace 25 años y hoy las características y necesidades de la ciudad son muy diferentes. Necesitamos redefinir las capacidades y competencias de las alcaldías locales, así como la división político-administrativa de la ciudad, entre otros asuntos. Sí, mi gabinete será paritario. Desde la Alcaldía daremos ejemplo de inclusión laboral para promover la igualdad de oportunidades y equidad para las mujeres. Mi equipo de gobierno estará compuesto por personas con conocimiento técnico, experiencia y cualidades éticas. Lo primero que le voy a pedir a la bancada de Bogotá es la actualización del Estatuto Orgánico (Decreto 1421) que permita una modernización del Distrito, que promueva la reglamentación del servicio de transporte prestado por plataformas digitales, y que nos ayude a gestionar los recursos para la segunda línea del Metro. Aunque el pico y placa no es sostenible, los próximos cuatro años nos enfrentaremos a un contexto de gran complejidad que estará dictado por la ejecución de grandes obras como el Metro y las nuevas troncales de Transmilenio, entre otras. Debemos revisar la medida de manera técnica, pero también debemos promover mecanismos novedosos que generen incentivos al uso adecuado de los vehículos. Voy a liderar una iniciativa ante el Gobierno nacional y el Congreso de la República para que se reglamente dicho servicio de transporte y para que se realice en condiciones de igualdad con el servicio de taxis. Al mismo tiempo, debemos trabajar para mejorar el servicio de taxis y generar condiciones para mejorar la eficiencia de su operación con iniciativas como la simplificación y racionalización de trámites.

Claudia López

Sí, es necesario. El Estatuto Orgánico de Bogotá, en sus 26 años de vigencia, no ha sido objeto de actualización y esta es una necesidad que han dictado hechos como el crecimiento demográfico de la ciudad, las nuevas dinámicas urbanas y la necesidad de mejorar la gestión pública local.

Adicionalmente, este proyecto propone discusiones valiosas como el de descongestionar las responsabilidades de los alcaldes locales, porque en la actualidad tienen asignadas más de 150 funciones que no tienen capacidad para cumplir; se deben mejorar las calidades y experiencia de los alcaldes, mejorando sus condiciones salariales acorde con sus responsabilidades.

Va a permitir el control político a funcionarios locales por parte de los ediles, que son los representantes de la ciudadanía, con el fin de hacer veeduría sobre los recursos y hacer control sobre las decisiones que toma la Administración local.

Implicará una nueva configuración territorial de las localidades, teniendo en cuenta las dificultades de gobernanza dado su tamaño y población actual, y es el Alcalde quien puede proponer en primera instancia el proyecto de acuerdo de reforma territorial de las localidades. Por último, contar con un gobierno local fortalecido va a facilitar el desarrollo de nuestra propuesta de tener un gobierno abierto, participativo y transparente.

En Bogotá por fortuna ya hemos tenido gobiernos paritarios. Continuaremos con esta buena práctica y con seguridad encontraremos a las mejores mujeres y hombres para el sector público. Le pediría constituir una figura de integración regional. Esta es una prioridad absoluta en mi gobierno, aunque es un proceso que tardará años para que se refleje materialmente en las decisiones en infraestructura, servicios públicos y ordenamiento. El primer paso es la reforma constitucional del Artículo 325, y por eso estoy acompañando el proyecto que está en trámite, y estaré participando activamente en la segunda parte de su discusión en el Congreso. Nuestro propósito es el de trabajar de manera concertada y con un espíritu colaborativo en la asociatividad regional para que se haga realidad la integración en función del desarrollo sostenible, armónico y competitivo. Disminuir la medida podría empeorar la congestión de la ciudad pero aumentarla podría incentivar la compra de un segundo vehículo o motocicleta, funcionando solo de forma temporal y agravando el problema de movilidad de la ciudad. Hay una realidad innegable: las plataformas y la tecnología llegaron para quedarse. El Gobierno nacional está en mora de regularlas o de delegar en los alcaldes la facultad para hacerlo. Este es un tema que no puede seguir dilatándose porque genera una competencia desleal y unos costos desiguales e inseguridad que hay que solucionar de manera pronta.

Miguel Uribe Turbay

Es necesario modificar el Estatuto Orgánico de la ciudad. Se debe revisar la labor de las alcaldías locales y el proceso de selección de los alcaldes locales. Debemos enfocarlas, que sean un puente entre los ciudadanos, sus dinámicas territoriales y las entidades distritales.

Para ello, nosotros proponemos robustecer el perfil y funciones de los alcaldes locales. ¿Cómo? Potencializaremos el perfil gerencial de los alcaldes locales y su eficiencia administrativa como gestor local, lo que permita un mayor acercamiento con la comunidad.

Y por último, reorganizaremos la estructura y funciones de las alcaldías locales. Haremos más eficiente la labor y presencia de la Alcaldía local en los territorios, y por eso revisaremos su tamaño, composición demográfica y social para ajustarla a las necesidades de la ciudadanía.

Sí, Bogotá tendrá un gabinete paritario. Gobernar con mujeres, más allá del cumplimiento de la norma, fortalece las instituciones, disminuye las brechas de inequidad y promueve su participación en la construcción de ciudadanía con políticas públicas más incluyentes. Reconozco el rol de la mujer como sujeto de derechos, protagonistas activas y empoderadas de todos los procesos de ciudad. He trabajado en equipos conformados mayoritariamente por mujeres en cargos de decisión y son protagonistas de grandes resultados. La Alcaldía dará ejemplo del liderazgo y empoderamiento de las mujeres, y mi compromiso es su integración en los procesos culturales, sociales, económicos y su apropiación del espacio público y de la ciudad en general. La invitación a la bancada es a trabajar juntos para impulsar los proyectos clave para Bogotá. Mantendría el pico y placa como está actualmente. Con nuestro programa de gobierno acompañaremos y fortaleceremos el servicio de los taxis, reconstruiremos la relación de confianza entre usuarios y prestadores de servicio, y mejoraremos la calidad de este tipo de transporte en la ciudad.

Por ello, mi gobierno promoverá la modernización del servicio público individual y la legalidad. Incentivaremos el uso de plataformas tecnológicas que den garantías al pasajero y al taxista sobre recorrido, precio, velocidad, servicio, entre otras. Mejoraremos la seguridad de los taxistas con el aumento de pie de fuerza en la calle y la optimización de los canales de denuncia virtuales.

Así mismo, fortaleceremos los grupos de apoyo y reacción ciudadana de taxistas para fortalecer la priorización de puntos sensibles para su seguridad y garantizar rutas seguras. Capacitaremos a los conductores en habilidades de resolución de conflictos, atención al cliente, enfoque de los derechos de las mujeres, facilitaremos cursos de inglés y finanzas, y revisaremos la viabilidad de la generación de una única póliza de seguros, incluyendo el SOAT.

En ese sentido, seremos incluyentes con otros aplicativos de movilidad, siempre y cuando sea en relaciones equitativas de competencia, y con el cumplimiento de requisitos legales que garantizan la seguridad de pasajeros y conductores. Por esto, apoyaremos la regulación con el Gobierno nacional, dando garantías a todos.

Hollman Morris

Es necesario, pero debe ser ajustado a las reales necesidades de la ciudad y que se haga un gran debate de sobre temas fundamentales como el de las alcaldías locales, entre otros temas de ciudad. El Gobierno será paritario en todos los niveles, garantizando no solo la igualdad de género, sino que vengan a trabajar con nosotros los mejores; los mejores hombres y las mejores mujeres de la ciudad. Hay varios proyectos estratégicos para la ciudad. El primero, un proyecto de ley para modificar el Estatuto Orgánico de la ciudad. Creemos que esta es una iniciativa interesante que hay que profundizar para garantizar mayor participación y democracia a partir de los territorios y las localidades en la ciudad.

El segundo es el trámite de la ley para consolidar una Región Metropolitana para Bogotá. Tercero, que la Cámara nos ayude frente al Gobierno nacional y el Congreso para que se regulen rápidamente el uso de las plataformas que están invadiendo todo el mercado y el empleo, violando los derechos de los trabajadores. Debemos garantizar que haya trabajo decente de las personas que prestan sus servicios en plataformas como Uber y Rappi.

No vamos a ampliar el pico y placa. Nuestro empeño estará dirigido de fondo a mejorar la movilidad en Bogotá. Los ciudadanos deben asumir su responsabilidad, bajarse del carro y subirse en los medios de movilidad masiva como el que será realidad en mi gobierno: el Metro subterráneo. Frente al problema del Uber y los taxis amarillos, todo depende de una modificación de resorte del Gobierno nacional y ahí lo que vamos a hacer es sumarnos a la presión para que se regule, con un enfoque que garantice los derechos a todos los trabajadores, tanto a los de taxis amarillos, como a los de las plataformas.

No puede ser posible que para algunos haya una gran cantidad de tasas ligadas a la seguridad social e impuestos, que otros no pagan. Acá hay un profundo acto de inequidad y pensamos que no se trata de bloquear las plataformas pero sí de regularlas para que al final los trabajadores y los ciudadanos tengan un servicio de mejor calidad y que los trabajadores tengan un trabajo decente y humano.