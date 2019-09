"Reducción de aportes a salud de pensionados sería gradual"

La iniciativa de reducir el aporte del 12% al 4% al Sistema de Seguridad Social en Salud que realizan los pensionados vuelve a la discusión en el Congreso la República.

Uno de los impulsores del proyecto, que próximamente tendrá su segundo debate en la plenaria de la Cámara, el representante por Antioquia, Jorge Gómez Gallego, del Polo Democrático, afirmó que a la iniciativa se le hicieron unos cambios respecto al texto radicado, entre ellos, que cobijaría a las personas que reciban hasta cinco salarios mínimos legales y que la reducción sería gradual, bajaría dos puntos porcentuales cada año hasta alcanzar el 4%.

EL NUEVO SIGLO: Actualmente está en trámite en el Congreso la iniciativa que busca reducir el aporte de los pensionados a la seguridad social del 12% al 4%. El proyecto fue aprobado en primer debate, pero se le hicieron unos cambios, ¿cuáles fueron?

JORGE GÓMEZ GALLEGO: El proyecto original como se radicó en Cámara rebajaba el aporte a todos los pensionados del 12% al 4%. El Gobierno en diciembre se comprometió con la Mesa de Concertación Laboral, cuando acordaron el salario mínimo, que estaba dispuesto a acompañar este proyecto siempre y cuando fuera gradual y solo para los salarios más bajos. Entonces lo que nosotros hicimos en la Comisión Séptima fue que lo dejamos hasta cinco salarios mínimos legales vigentes, de ahí para arriba no aplica. Y, además, la gradualidad consiste en que solo vamos a bajar dos puntos cada año. Es decir, del 12% al 10% en el primer año, del 10% al 8% en el segundo, del 8% al 6% en el tercero y del 6% al 4% en el cuarto año. Este es un compromiso del Gobierno, esperamos que lo honre.

ENS: Esta iniciativa se hundió en el periodo pasado porque el Gobierno de entonces la objetó y finalmente la Corte Constitucional le dio la razón, ¿qué harán para que esto no vuelva a pasar?

JGG: Lo primero es que se van a discutir las objeciones que el Gobierno haga. La Corte Constitucional alegó la vez pasada que no se habían discutido las objeciones. Nosotros las vamos a discutir. Y estamos tratando de concertar. El presidente Duque dijo que aceptaría el proyecto si tuviera esas condiciones: que fuera gradual y no para todos los salarios. Nosotros estamos cumpliendo con las dos condiciones. Esperamos que eso sea suficiente para que el Gobierno no se atraviese y en caso de atravesarse la Corte tenga en cuenta que hay una circunstancia nueva.

ENS: ¿Cuántas personas se beneficiarían con el proyecto?

JGG: Aproximadamente 1.700.000, 1.800.000 personas pensionadas.

ENS: Hace dos semanas ustedes solicitaron el aplazamiento de la discusión porque van a realizar una audiencia pública…

JGG: Fue una solicitud de las organizaciones de pensionados y de las organizaciones obreras porque ellos venían en un proceso de concertación en una subcomisión de la Mesa de Concertación Laboral y hace días no se reúnen. Ellos pidieron un chance para ver si puede darse una aproximación mayor con el Gobierno.

ENS: ¿Cuándo se hará la audiencia?

JGG: Vamos a hacer el foro el 2 de octubre con el Gobierno, las bancadas parlamentarias y las organizaciones obreras y de pensiones y luego lo vamos a someter a votación a la plenaria.

ENS: Cambiando de tema, ¿cómo ve el panorama para el Polo Democrático y las fuerzas alternativas en el departamento de Antioquia?

JGG: Es un ambiente muy hostil porque hay mucha agresión, está el ambiente muy polarizado. Desafortunadamente el ingrediente del asesinato del candidato a la Alcaldía de Toledo (Antioquia) hace que el ambiente no sea el mejor para adelantar las elecciones. Y en el caso nuestro que somos una fuerza más débil es más complejo porque los candidatos se asustan un poco más.

JGG: ¿Tienen un estimado de cuántos candidatos del Polo podrían salir elegidos para concejos y asambleas en el departamento?

JGG: Nosotros tenemos una coalición con el MAIS y con la Colombia Humana-UP. Para el Concejo de Medellín y para la Asamblea de Antioquia calculamos que por lo mínimo ponemos tres curules en cada una de esas corporaciones. El Polo tiene la meta de sacar unos 50 concejales en todo el departamento y ganar 10 alcaldías, esa es más o menos la proyección que tenemos.