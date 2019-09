Quitar impuestos a premios deportivos busca Arroyave

Un proyecto de ley que busca beneficiar a los deportistas presentó el representante vallecaucano Fabio Arroyabe, del Partido Liberal.

La iniciativa se concentra en que los premios y reconocimientos alcanzados por los deportistas estén libres de impuestos. Sin embargo, contiene otros elementos como la disminución de la edad para el otorgamiento del estímulo “glorias del deporte”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el mayor beneficio para los deportistas con esta ley?

FABIO ARROYAVE: Este proyecto busca beneficios en diferentes sentidos con un objetivo en común, devolverles algo a los grandes deportistas que tenemos en Colombia. Uno de esos puntos tiene que ver con cesiones tributarias para sus premios en distintas competiciones. Por ejemplo, hay algunos deportistas que representando al país ganan un premio y sobre ese dinero tienen que llegar al país a pagar impuestos, creemos que muchas veces ese premio es lo único que reciben y quitarles un porcentaje alto, como se hace, no es justo.

ENS: ¿Qué otros beneficios tiene el proyecto de ley?

FA: Nosotros hemos revisado la Ley de Glorias del Deporte que busca darles unos salarios mínimos a nuestros campeones mundiales u olímpicos. La mayor dificultad se presenta porque la persona para recibir el beneficio debe ser mayor de 50 años, es decir, que tiene que esperar mucho tiempo desde el retiro para recibir los beneficios de la ley. Las dificultades de los deportistas comienzan luego del retiro porque o no han logrado reunir dinero o por buen o mal manejo no tienen recursos para su sustento, lo que los lleva a una situación compleja de transición. Nosotros queremos bajar la edad a 35 años y dar la posibilidad que cuando la persona demuestre que no recibe más de cuatro salarios mínimos se pueda acoger a este beneficio.

Además, proveemos un escenario particular para el futbolista que haya jugado un determinado número de partidos en el fútbol profesional colombiano y demuestre que no tiene el dinero de su sustento.

ENS: ¿En materia de estudio qué beneficios traería?

FA: Queremos que las universidades que entregan becas para deportistas que se les pueda descontar ese dinero de su declaración de renta, esto también aplica para las empresas que patrocinen a un deportista. Este proyecto busca incentivar el valor que tiene una empresa o universidad para un estudiante o para un deportista. El Ministerio del Deporte deberá certificar que el deportista cumple con los requisitos y ese dinero invertido en él o ella será descontable del valor de la declaración de renta al final del año. Queremos incentivar que el Ministerio del Deporte reciba grandes ingresos para que nuestros deportistas puedan estudiar.

ENS: ¿Han hablado con deportistas retirados para la creación de esta ley?

FA: Sí, deportistas como Mario Alberto Yepes, Orlando Duque nos han ayudado en la creación de la ley, conocemos casos de boxeadores campeones mundiales con dos o tres años de éxito y hoy no tienen la posibilidad de ganarse un salario mínimo. Queremos retribuirles en algo la gloria con la que bañaron al país.

ENS: ¿Qué ha dicho el Ministerio del Deporte?

FA: Queremos recoger algunos criterios que ellos nos den, queremos consolidar en los cuatros debates el proyecto con cada uno de los actores para que esté acorde a la realidad. Además, queremos escuchar a nuestros deportistas, bienvenidos todos aquellos que quieran aportar al proyecto.

ENS. ¿Han hablado con el Ministerio de Hacienda?

FA: Sí, hablamos con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Hacienda, este último nos ha manifestado que tenemos todo el apoyo por parte de ellos porque este proyecto en tema de cesiones tributarias tiene que tener un aporte por parte de ellos; además, en la exención de la empresa que beca a un deportista también va a afectar; además cuando vemos que se les va a pagar un incentivo a todos los deportistas mayores de 35 años ellos también tienen su parte ahí. Todo tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, hemos recibido el visto bueno del Viceministro. El Ministerio del Deporte, a su turno, nos ha dicho que va a revisar los criterios que hemos puesto en el proyecto para tecnificarlos un poco con la información que ellos tienen. Sin embargo, muchos de los temas que nosotros presentamos lo hicimos con información que nos dieron ellos a través de derechos de petición.