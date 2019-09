Proyecto sobre intereses del Icetex levanta polvareda

Una iniciativa radicada esta semana en el Congreso hizo que dos senadores se enfrentaran por la originalidad de la propuesta que estaría contenida en una ley ya existente

__________

Esta semana la polémica se desató en el Congreso entre los senadores Antonio Sanguino de la Alianza Verde y el también senador David Barguil del Partido Conservador.

La iniciativa radicada por Sanguino eliminaba los intereses del Icetex para los beneficiarios de todos los créditos educativos y para los estudiantes pertenecientes al Sisbén de los estratos 1, 2 y 3; a este respecto Barguil sostiene que ya existe una ley con ese fin.

Tras radicado el proyecto el Senador del partido Conservador recordó que en 2012 se aprobó la ley 1547 que tenía el mismo objetivo, según el articulado de la ordenanza aprobada “todos los estudiantes beneficiarios de créditos para educación superior de pregrado, otorgados por el Icetex, pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2, o 3, se les concederá un subsidio equivalente al ciento por ciento (100%) de los intereses generados por dicho crédito durante la vigencia del mismo. Por tanto, el beneficiario deberá asumir el pago sólo del capital actualizado en el IPC anual”.

La ley, además, busca que “para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación de la deuda de los créditos de educación superior de acuerdo a lo que reglamente el Gobierno nacional, otorgados a través del Icetex, a quienes en los resultados de las pruebas SABER PRO (anterior Ecaes), estén ubicadas en el decil superior en su respectiva área”.

Según el autor de la ley, “en el gobierno Santos la modifican, la refocalizan en ese plan de desarrollo a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que pertenezcan al Sisbén 1 y 2 para llegar a las personas de menores ingresos. En este nuevo plan de desarrollo del presidente Duque, intentan derogar la ley, yo hice la denuncia pública y presentamos una proposición que quedó incluida en el plan que mantiene la vigencia al alcance de mi norma. Esto aplica para programas de universidades acreditadas, además establece un programa de estímulos para que haya condonación de créditos y a la fecha se han beneficiado más de 600 mil jóvenes desde que está en vigencia”.

Extensión de beneficios

Sin embargo, la norma radicada por Sanguino no se queda en el interés 0 para los créditos. Esta extiende los beneficios para estudiantes de postgrado, en Colombia y en el exterior y además prohíbe la captación de cualquier tipo de interés. Según el articulado “se garantiza en los créditos educativos del Icetex, la existencia de un sistema de financiación que permita al estudiante el pago del dinero prestado de tal forma que no afecte su patrimonio y se encuentre acorde a su capacidad de pago y su poder adquisitivo”.

El senador asegura que “el Icetex debe dejar de ser una talanquera para los estudiantes, y sobre todo, para los jóvenes de escasos recursos. Los intereses de los créditos del Icetex se han convertido en una carga onerosa para los estudiantes y para las familias. Queremos suprimir los intereses desde la sanción de la ley y se condonen los intereses de las deudas de quienes ya los adquirieron”.

En palabras del Senador el proyecto se vuelve retroactivo incluso para los estudiantes que ya tienen un crédito, además asegura que los beneficiarios no pagarán ni siquiera el costo del dinero en el tiempo, en otras palabras, el IPC, “el Icetex no es una entidad bancaria, es una entidad de financiamiento de la educación superior. Ya es suficiente con que el estudiante retorne el dinero que le prestaron, el Estado lo que debe hacer es anualmente es capitalizar el Icetex garantizando un derecho para continuar con el monto de los recursos disponibles de crédito. Se supone que a los jóvenes el Estado debería garantizar el derecho a la educación superior gratuita y sobre todo si son Sisbén 1, 2 y 3 y si son víctimas no deberían pagar nada. Estamos aceptando un instrumento de crédito no le sobrecarguemos ningún tipo de interés a esos muchachos que hacen el esfuerzo de pagar su matrícula”.

Sostenibilidad del Icetex

Ahí el senador Barguil difiere de lo dicho por su colega verde, “la lógica de eso es que el Gobierno entrega el dinero, no cobra intereses, pero el dinero se debe actualizar para que no se reduzca la capacidad del Icetex de hacer futuros préstamos. El Icetex funciona como un banco y lo que queremos es que el monto de capital continúe para que pueda seguir prestando. Esto no es plata ilimitada, si se acaba la plata se presta menos, es 0% interés, pero el IPC actualiza la plata de acuerdo a la corrección monetaria de cada año”.

Sanguino asegura que su proyecto se basa en el reclamo de los estudiantes de la Mesa Amplia Estudiantil del año pasado, y aclara que no ha hablado con el Ministerio de Hacienda “lo que pasa es que aquí hay regalos tributarios para los más ricos y clavada para los más pobres esa es la política tributaria que se acostumbra en el país. Yo vi en estos días que la senadora Paloma Valencia decía que no es ilegal lo que hizo Andrés Felipe Arias con Agro Ingreso Seguro porque darles subsidio a los ricos no es ilegal, por eso en el país sigue habiendo exenciones tributarias para los que más tienen”.

Sin embargo, el senador Barguil aclara que “el riesgo es que sin el IPC Hacienda puede darle aval negativo a la ley porque si esto genera erogación del Estado necesita el aval del Ministerio. Y además entre menos plata tenga Icetex menos créditos va a haber”.

Así mismo, indica que no tiene problema con la iniciativa “la voy a apoyar, aplaudo que sigamos haciendo leyes para favorecer a los jóvenes de menor ingreso, todos los avances son bienvenidos y quiero recordar que no arrancamos de cero, que ya hay una ley donde el interés real es de 0 hay que seguir haciendo esfuerzos para apoyar a la gente”.

La polémica está servida, el proyecto ya fue radicado en la secretaría del Senado y pronto pasará a ser discutido en la comisión que delegue la entidad. Sin embargo, corre el riesgo de tener una gran oposición.