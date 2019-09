Proyecto de ley busca destrabar construcción de escuelas y puestos de salud

Un proyecto de ley que modifica el régimen municipal con el fin de permitirles a los municipios realizar inversiones para escuelas o puestos de salud, entre otras obras para la comunidad, con recursos propios, de la nación o del departamento en predios que carecen de titulación, fue radicado por el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.

El legislador explicó que existe un grave problema que afecta a las comunidades, especialmente a los pueblos y veredas, debido a que por tradición algún vecino dona a la comunidad o al municipio predios para asentar una escuela o un puesto de salud sin que se protocolice la escritura, y al mismo tiempo la comunidad utiliza los predios por años, dándoles un uso público.

El problema está en que cuando van a presentar un proyecto para que se financie algún mejoramiento en estos predios, la nación o el departamento responden que no pueden invertir en predios sin legalizar.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el problema que intenta resolver este proyecto?

LUIS FERNANDO VELASCO: Hay que identificar un problema que tienen las ciudades pequeñas, grandes e intermedias.

Resulta que cuando las urbanizaciones y comunidades que construyen no ceden las zonas de uso común o de uso público al municipio, a la ciudad o al distrito, entonces cuándo se intenta hacer una inversión para mejorar un acueducto, hacer parque o hacer un escenario deportivo la falta de escritura frena todo el proyecto.

Esos problemas se repiten en las zonas rurales o en los pequeños municipios, porque la historia de la construcción del puesto de salud, la escuela, la cancha de fútbol de estos espacios generalmente es que alguien dona un pedazo de su finca y quien lo hace nunca protocoliza esa donación.

La comunidad hace esfuerzos para mejorar ese espacio, ir construyendo, recibiendo recursos y hace una obra pública, pero cuando quiere mejorar esa obra el Estado o quien va a financiar ese proyecto pide la escritura y no la han protocolizado, entonces se frena esa obra o su proyecto.

ENS: ¿Cómo mejorar esa situación?

LFV: Nosotros estamos generando la posibilidad para que el Estado haga inversión sin necesidad de escritura, pero que esta sea reemplazada por la posibilidad de que el alcalde o el personero hagan una certificación diciendo que donde se va a hacer la inversión es un bien de uso público que lo ha usufructuado la comunidad y que nadie se ha opuesto a ese uso público, que nadie está reclamando. Con esa certificación se reemplaza la escritura.

Quiero aclarar que aquí no es que nosotros estemos cambiando la prescripción y no es que estemos buscando otro mecanismo para obtener la propiedad de un bien. Simplemente lo que hacemos es facultar a un departamento, municipio o ente nacional para hacer inversión y a cambio de la escritura conseguir este certificado para legalizarlos recursos. Este proyecto es muy sencillo, pero puede destrabar mucha inversión en el país.

ENS: ¿Cómo evitar posibles abusos?

LFV: Evidentemente va a haber un control por parte de los órganos de control. Y el certificado no puede traer falsedades. El certificado debe decir que ese bien es de uso público y que no hay ningún tipo de oposición. Eso es muy importante. Un alcalde no va a firmar una certificación diciendo que ese es un bien, donde no hay oposición, cuando sí la hay. Generalmente esa certificación se pide para escuelas, puestos de salud o canchas de fútbol que tienen más de 30 años, que son típicos bienes que usufructúa la comunidad. Aquí no hablamos de una finca ni de otra cosa: hablamos de bienes de uso de la comunidad.

ENS. ¿Tiene una estadística de cuántos bienes en este momento tienen ese tipo de problemas?

LFV: No, pero más que una estadística nacional he acompañado muchos proyectos y en un 70% de los proyectos que uno presenta a Coldeportes, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a las alcaldías o gobernaciones, esos predios tienen problemas de escrituración, es decir, que se hicieron las donaciones y no se protocolizaron.

ENS: El Gobierno ha hablado de catastro multipropósito. ¿Esto tiene algo que ver con su proyecto?

LFV: No, son dos cosas distintas. Nosotros no nos estamos metiendo con la propiedad del terreno. Este es un documento para hacer una inversión en bienes que está usando la comunidad.