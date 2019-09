Protección a la mujer sería cátedra y obligatoria

“Queremos establecer una enseñanza obligatoria en todos los centros de educación formal sobre la protección a la mujer y enseñarle al niño o al joven que tiene que ser respetuoso con las mujeres. Queremos fomentar una cultura de la no violencia”.

Así lo manifestó la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, de Cambio Radical, al explicar el proyecto de ley que ha denominado Ni Una Más.

El articulado puesto a consideración del Congreso hace parte de un paquete de siete iniciativas radicadas por la legisladora para que el papel de la mujer tenga un mayor protagonismo en el Estado.

Para la Senadora, si bien se han hecho avances en materia de derechos para las mujeres aún faltan iniciativas que permitan la dignificación del género femenino.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué presentar un paquete legislativo para la dignificación de la mujer?

CLAUDIA RODRÍGUEZ: Son siete iniciativas que se unen al propósito fundamental por el que he participado en política y es el valor de la igualdad frente a los demás seres humanos.

He notado que a veces la mujer está en desventaja, que no tiene oportunidades de acceso a la educación. La primera ley que yo adelanté fue a favor de las mujeres cabeza de familia y la de violencia intrafamiliar. Siempre me ha gustado trabajar por la mujer. En esta ocasión presento siete proyectos que de alguna manera le dan solución a diferentes problemas que tiene el género femenino.

ENS: ¿Cuáles son estas iniciativas?

CR: Presentamos la ley Ni Una Más; la ley de apoyo a la mujer en etapa lactante del régimen subsidiado; aquella que incrementa la participación femenina en la Fuerza Pública; una de conciliación de vida laboral y familiar; la ley que crea el sello Creo en Ti para las empresas lideradas por mujeres en situación de vulnerabilidad; medidas a favor de la mujer rural; licencia materna para diputadas; y una iniciativa que permite la inclusión laboral y en educación para la mujer.

ENS: ¿De qué trata la ley Ni Una Más?

CR: Queremos establecer una enseñanza obligatoria en todos los centros de educación formal sobre la protección a la mujer y enseñarle al niño o al joven que tiene que ser respetuoso con las mujeres. Queremos fomentar una cultura de la no violencia.

ENS: ¿Qué busca el proyecto de apoyo a la mujer en etapa lactante?

CR: Lo que queremos es establecer un mecanismo de apoyo para estas mujeres que quieren ser madres, que van a entrar en esa etapa y que pertenecen al régimen subsidiado, y se hace a través de un método de ahorro en el que la mujer –que muchas veces está en la informalidad– puede aportar a un fondo que se crea para que tenga su licencia de maternidad.

ENS: ¿Por qué incrementar la participación femenina en la Fuerza Pública?

CR: Es como la ley de cuotas en la Fuerza Pública. Vamos a hacer unas mesas de trabajo con las tres fuerzas. Quiero saber qué opinan ellos, porque según las cifras hay muchas mujeres que están desarrollando una carrera militar, pero no pueden acceder a ser altos mandos. Quiero abrir el espacio para que puedan llegar en su carrera a esos lugares.

ENS: ¿De qué se trata la conciliación de la vida laboral?

CR: Queremos crear una política pública para que las mujeres con familia puedan conciliar con sus empresas un modelo de trabajo en el que puedan entregar resultados a su empresa y brindarles tiempo a sus familias.

ENS: ¿De qué tratan los otros proyectos?

CR: Queremos crear un sello en el que las empresas lideradas por mujeres en situación de vulnerabilidad sean reconocidas por los mercados para cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país.

El proyecto de medidas a favor de la mujer rural quiere mejorar la calidad de vida de estas mujeres que se encuentran en la Colombia profunda garantizando el acceso a la titularidad de la tierra y a un sistema que reconozca el trabajo tan importante que hacen en pro del país.

Por otro lado, queremos que las diputadas y edilesas tengan el mismo beneficio de licencia de maternidad que tienen otras funcionarias públicas del país, y que en este momento no lo tienen.

Por último, queremos con el proyecto de inclusión laboral y en educación para la mujer promover el acceso de las mujeres en sectores económicos donde han tenido poca participación como la agricultura, la pesca, la ganadería, la caza, la ingeniería y otros oficios y profesiones. Queremos con esta iniciativa que se establezcan medidas en materia de educación para la incorporación de la mujer a estos espacios productivos del país.