Prohibido el consumo y porte de drogas en parques y espacio escolares

Se aprobó en último debate en el Senado la iniciativa que prohíbe el porte y el consumo de estupefacientes en parques y espacios escolares, impulsada por el senador por Cambio Radical Rodrigo Lara.

Según Lara, hay “tres grandes prohibiciones” para el consumo de sustancias psicoactivas que se aprobaron con esta iniciativa.

La primera de ellas es la prohíbición de consumo, incluso de dosis mínima, en los parques de país; la segunda, en perimetros educativos y la tercera, en espacios deportivos como estadios, pistas de patinaje, etc.

Asimismo, aseguró que Alcaldes tienen el poder de restringir estas actividades en otras zonas que consideren perjudiciales para los ciudadanos como zonas históricas.

“El problema del decreto y del artículo que fue declarado inconstitucional es que prohibía el porte en todo el espacio público, ni siquiera en su carro y tampoco podía aportar licor, cerveza, la norma era demasiado excesiva y por eso se cayó. Por eso con esta ley desterraremos a los jíbaros de los parques y colegios y se los devolveremos a las familias de Colombia”, indicó Lara recordando el decreto, que quedó sin efectos por decisión de la Corte Constitucional, que daba poder a las autoridades de incautar cualquier dosis de estupefacientes

El congresista agregó que la norma no busca penalizar el consumo sino regularlo de manera que no se realice en lugares concurridos por niños.

“Esta norma es la materialización de una de mis promesas de campaña, donde pude constatar que los colombianos querían que los parques, los entornos de los colegios y determinadas áreas del espacio público fueran zonas totalmente libres de drogas. Esto es algo que se puede lograr a través de una reglamentación clara por parte de las autoridades locales y no mediante la criminalización del consumo de droga. No se puede penalizar un problema de salud pública que afecta mayoritariamente a personas jóvenes, que no han contado en su mayoría con oportunidades en la vida”.

Por su parte, el ministro de Defensa celebró la aprobación de este proyecto de ley y afirmó que el Gobierno Nacional tendrá nuevas herramientas que le permitirán a las autoridades incautar y destruir la droga.

“Esto nos permitirá tener unas herramientas nuevas que generarán un inmenso beneficio a la gente joven y personas mayores que de vez en cuando los encontramos sumidos en el consumo cerca a las universidades y parques”, aseveró Botero.

La iniciativa pasa a conciliación y, luego, a sanción presidencial.