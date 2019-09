"Policía tendría 45 días para desalojar invasiones a reservas forestales"

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la problemática que usted denuncia en Cali?

GABRIEL VELASCO: Es un problema que encontramos no solo en el Valle del Cauca sino en todo el país.

La preocupación que tenemos es que se ha venido generando una especie de cartel de la tierra, una mafia, que lo que busca es incendiar los lotes que están en los cerros tutelares del Valle, Cristo Rey y Dapa, con el fin de limpiarlos a punta de incendios y así parcelarlos.

Lo que buscan es engañar a unos incautos con esas tierras y nuestra preocupación es que eso no solo pasa en el Valle sino en otras regiones del país.

Queríamos hacer esa denuncia porque es muy grave lo que está pasando.

Presentamos un proyecto para darle dientes y herramientas a la Policía para que pueda actuar. Hoy en Colombia ellos solo pueden actuar durante las primeras 48 horas. Queremos que tengan 45 días para que puedan generar el desalojo cuando se ocupen bienes públicos o reservas forestales. Nos preocupa que los incendios tienen una finalidad y es desocupar lotes para después parcelar y vendérselos a incautos.

ENS: ¿Tiene información de quiénes estarían detrás de esta práctica?

GV: No, honestamente no, pero tenemos videos de una persona que encuentra en los cerros tutelares de Cali unas botellas, que son usadas para esto, llenas de combustible. Exactamente los nombres no los conozco, pero las denuncias son reiteradas.

Esta vez no es la primera vez que hago esta denuncia. Desde hace cuatro meses vengo hablado de este tema y por eso decidimos presentar un proyecto de ley para frenar esta situación, porque nos preocupa que incendian para invadir, parcelar y obviamente tener un lucro con esto.

Esto se genera también en reservas forestales, predios públicos y privados. Esta es una situación muy compleja y preocupante.

ENS: ¿Este proyecto cómo podría prevenir esta situación?

GV: Los elementos que tiene el proyecto de ley 198 de 2019, que está en Cámara y espera su ponencia para primer debate, busca poder darle herramientas a la Policía para que pueda actuar.

Hoy la autoridad solo puede efectuar un desalojo si lo informan dentro de las 48 horas siguientes a lo ocurrido. Ese tiempo la verdad es insuficiente, lo que aprovechan estas personas al margen de la ley para invadir los predios y lo que hace es que la Policía no tenga el tiempo suficiente para hacer su labor. Por eso buscamos que tenga un tiempo mayor. Queremos que pasen 45 días para que las autoridades administrativas, con una ventana de tiempo mayor, puedan hacer el desalojo. En 48 horas se legaliza una invasión, por eso queremos que tengan el tiempo suficiente.

ENS. ¿En materia de hectáreas, cuántas se han afectado por este fenómeno?

GV: 2.800 hectáreas solamente en el Valle del Cauca se han visto afectadas.

ENS: ¿Qué están haciendo las autoridades frente a este fenómeno?

GV: La realidad es que hay una reacción para apagar los incendios. Debemos reconocer la disposición, la voluntad y la fuerza de los Bomberos de Cali junto a la ciudadanía, pero la verdad, la preocupación frente a las invasiones es grande. Aquí lo que tenemos es toda la oportunidad para actuar, porque lo que se hace es más bien poco. Se informa después de las 48 horas y las autoridades no pueden reaccionar. Están maniatadas para poder sacar a alguien que fácilmente se queda 48 horas en un lote que no es de su propiedad. El proyecto se enfoca en la tenencia de la tierra para prevenir los incendios. La ciudadanía tiene que generar alertas tempranas y denuncias, porque hoy lo cierto es que el accionar es muy débil frente a este tema y la capacidad de respuesta ha sido reactiva y de mitigar los incendios más que prevenir las invasiones.