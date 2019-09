Plan de Ordenamiento Territorial es ambiental: Bastidas

El concepto favorable de la cabildante del Partido Alianza Verde revive el debate de este proyecto fundamental para la ciudad

La concejala por el partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, una de los tres cabildantes que por sorteo fue designada por el Concejo de Bogotá para estudiar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, emitió un concepto favorable sobre el mismo. Ante esta decisión, que varios de sus colegas verdes han cuestionado, no está de más preguntarse: ¿Qué contempla su ponencia en materia medioambiental?

Pues bien, tras hacer un estudio detallado de un documento que tiene más de 1.200 páginas, lo que Bastidas le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO, es que el POT “es mucho más revolucionario frente al cuidado de la estructura ecológica principal”.

“Este es un POT ambiental. Este jueves vamos a hacer una referencia a otros Planes para que vean que es mentira que no lo es. La estructura ecológica no se afecta. El tema del espacio público, ligado a la estructura ecológica principal, va a beneficiar a los ciudadanos, para que nos apropiemos de los referentes ambientales que tenemos en la ciudad”, afirmó Bastidas.

Al explicar el proceso de estudio del proyecto, lo que la Concejala hizo fue un análisis comparativo entre las diferentes revisiones de otros POT que presentaron otros alcaldes como Lucho Garzón e incluso el que presentó la administración de Samuel Moreno que, “no fue concertado por la CAR y no avanzó”, y por supuesto el de Gustavo Petro que, refirió Bastidas, se estableció en un cambio poblacional basado en el censo del 2005, y que fue presentado, discutido y anulado por todas las sentencias que son de conocimiento público.

“Esta revisión es necesaria para avanzar en la defensa de la estructura ecológica principal de la ciudad, entendiendo a esta misma como los Cerros y el Rio Bogotá. Hay que destacar que la revisión general del Plan tiene en cuenta y respeta las determinantes ambientales. ¿Cuáles son? La concertación que hubo con la Corporación Autónoma Regional y con la Secretaría Distrital de Ambiente. Es decir que nada de lo que se presentó en el proyecto lo podemos modificar porque es el producto de estudios técnicos, ambientales que hicieron estas dos entidades”, sostuvo la cabildante.

Así mismo, aclaró que su estudio fue muy riguroso, ya que ella leyó el documento, se reunió con las comunidades, con la Cámara de Comercio, con Camacol, con Asporates, con varias instituciones académicas como la Universidad Javeriana, con la Personería y la Asociación Colombiana de Arquitectos para llegar a su determinación. Por lo mismo, invitó a las demás personas a que hagan el mismo ejercicio de estudio.

“A los detractores qué les puedo decir: que lean los documentos, hay más de 7.000 folios. A la oposición de Enrique Peñalosa no le va a gustar nada de lo que haga esta administración sin siquiera leer. Este es un tema de responsabilidad con la ciudad y yo tenía que tomar una posición con base en todas las investigaciones que hice a este respecto”, agregó Bastidas.

Otros verdes en desacuerdo

No obstante, para otros miembros de la colectividad, esto va en contra de los principios ideológicos del partido Alianza Verde. Por ejemplo, la cabildante María Fernanda Rojas, dijo que las bases generales del partido, de varios de sus concejales, congresistas y de la misma candidata a la Alcaldía, Claudia López, “estamos en oposición al Plan de Ordenamiento Territorial”.

“Este Plan depreda el ambiente en la ciudad de Bogotá; deslaza, expulsa y tumba casas en sectores tradicionales de la ciudad, muchos de ellos en buen estado y por lo cual no hay razón para que sean devastados para responder al apetito de unos grandes constructores”.

Refiriendo que este es un POT que no tiene un soporte técnico sólido y que basa sus estimaciones de vivienda en unas proyecciones poblacionales que no son reales y que son distintas a las que el DANE ya certificó de manera oficial, para la concejal Rojas, quien estuvo el día en el que se radicó el documento del Plan haciéndole oposición al mismo, añadió que este proyecto generará una redensificación en altura en lugares en donde no se necesita.

“Cualquier otra posición va en contra del espíritu del partido y de lo que las bases del partido están sintiendo en este momento con relación a ese proyecto”, finalizó diciendo Rojas.