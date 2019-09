Ordenan 5 días de arresto para Rodolfo Hernández

Con cinco de arresto y y el pago de una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales, fue sancionado el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por no cumplir con una tutela que le ordenaba revisar las condiciones labores de varios afiliadas a ocho sindicados en la Alcaldía de la ciudad.

El Juzgado Cuarto de Familia tomó la decisión al considerar que Hernández incurrió en desacato al negar la negociación colectiva de los sindicatos.

Según Martha Galván, fiscal de la Asociación de Servidores y de los Servicios Públicos (Astdemp), el pliego de negociación consta de 53 artículos de 8 sindicatos que presentaron propuestas en marzo y se esperaba que el entonces Alcalde de Bucaramanga cumpliera con la ley. No obstante, al no realizarse la convocatoria, interpusieron una acción de tutela, la cual no fue declarada improcedente y también, se presentó además la nulidad e impugnación del fallo.

Según la decisión la orden de arresto es inconmutable, es decir, no se puede modificar y la debe cumplir el propio exalcalde, Rodolfo Hernández y también vincula al secretario administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga Jorge Enrique Rueda Forero, señaló Galván.

Asimismo, la vocera explicó que "nosotros no vimos garantías durante el previo al inicio de la negociación y por eso nos vimos en la necesidad de presentar esta demanda, que ahora sale a nuestro favor”.

En este trámite había que hacer una instalación, además de una unificación de pliegos y posteriormente las partes sentarse a negociar, cosa que no sucedió.