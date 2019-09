¡Ojo! Bancos no pueden llamar los fines de semana a cobrar

La Superintendencia Financiera aseguró que son prácticas abusivas si las entidades cobran también entre semana fuera del horario laboral

Como una práctica abusiva calificó el superintendente financiero, Jorge Castaño, las llamadas que hacen los bancos a los clientes los fines de semana o entre semana en horarios no laborales.

El funcionario destacó que las personas que se consideren afectadas pueden quejarse ante la Supertintendencia Financiera, y que las entidades financieras o de cobranza pueden ser sancionadas.

"La respuesta es muy sencilla, no se puede hacer", dijo Castaño ante la pregunta de si se pueden hacer llamadas para cobrar en horarios no hábiles.

"Desde hace muchos años -recordó Castaño- la Superintendencia, a través de una circular, estableció que estos mecanismos de contactabilidad de los clientes, (así estén en mora o no), no se puede usar en horarios diferentes a los laborales. No los domingos. No los festivos, a pesar de que podamos estar muy tentados porque puede resultar más fácil contactarlos", insistió el superintendente.

Asimismo, aseguró que los bancos tienen toda la base de datos de sus clientes, por lo que las entidades deben tener claro en qué momento entre semana pueden llamar a cobrar.

Por último, Castaño señaló que cada vez hay más uso de banca móvil y de internet que son alternativas para reducir el otro tipo de cobranza.