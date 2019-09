"No se han perdido recursos de megacolegios"

En la Comisión Primera se realizó debate de control político sobre 541 proyectos que vienen del gobierno Santos

____________

Durante un debate de control político, realizado en la Comisión Primera de la Cámara, sobre los retrasos en la construcción de 541 megacolegios del país contratados durante el gobierno anterior, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó que cuando llegó al cargo encontró falencias en la estructuración de pliegos y de los contratos.

“Cuando llegamos en el proceso de empalme nos dijeron que todo iba bien, que transitaba acorde a la normal, a lo esperado. Tuvimos que hacer 44 comités territoriales para encontrar la realidad. Les parecerá absurdo a ustedes, pero así fue”, dijo. “La información que nos entregaron no era una que cotejara la realidad en terreno, la información del ente territorial, del interventor y la que tenía el fondo”, agregó.

Lea también: Piden cumplir contratos para megacolegios

De un total de 541 proyectos, Angulo afirmó que se encontraron 40 terminados, solo el 8% de ellos. De los restantes, 238 estaban en fase de diseño y 250 en fase de obra. Así mismo, señaló que 12.421 aulas estaban en proceso de construcción con un promedio de avance de solo el 30%.

Dijo, además, que el 62% de las obras fueron asignadas a dos contratistas, las cuales estaban en alto riesgo por incumplimiento sistemático. “Dos contratistas que han sido mencionados por ustedes y ahí uno se hace preguntas, que son parte de la investigación que se viene adelantando por la Contraloría General”, dijo.

“Los organismos de control se tienen que pronunciar con base en toda la información que nos han pedido más una auditoría financiera a detalle. Serán ellos los que puedan decir sobre estas actuaciones cómo acaece la responsabilidad”, expresó.

La Ministra también señaló que en la contratación no estaban incluidas dotaciones ni obras complementarias. “Encontramos contratos firmados con distintas entidades territoriales de forma diversa. Si uno mira Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico tienen condiciones diferentes. ¿Qué se encontró de forma común? que ninguna incluyó dotaciones, ni obras complementarias”, afirmó.

Angulo reiteró, no obstante, que no ha existido una supuesta pérdida de dineros públicos por las obras que no han finalizado. “Es preciso señalar que a los contratistas solo se les realiza el respectivo pago, una vez la correspondiente interventoría recibe a satisfacción cada uno de los productos establecidos en los contratos, por ende, a aquellos contratistas que no han cumplido con sus obligaciones contractuales, no se les ha pagado, y en esa medida, los recursos públicos girados al patrimonio autónomo por parte de la Nación y de las Entidades Territoriales se encuentra resguardado en la Fiducia”, sostuvo.

Así mismo, dijo que de los 541 proyectos se han culminado 127, y al finalizar este año, serían entregadas 35 obras adicionales. Actualmente se encuentran en fase de obra 220 proyectos, 181 en fase de diseño y 13 proyectos en fase de suscripción.

Urgen acciones integrales

El representante por Antioquia, Julián Peinado, del Partido Liberal, cuestionó a la Ministra y la responsabilizó “de la deserción escolar que en la actualidad se está produciendo” en el departamento de Antioquia. 3,91%. Afirmó que se necesita “una Ministra empoderada que entregue soluciones integrales”.

Por su parte, el secretario de Educación de Antioquia, Néstor Restrepo, afirmó que la “situación es de crisis nacional. De 54 proyectos con el Fondo de Infraestructura Educativa para la construcción o mejoramiento de aulas, hoy solo hemos podido entregar dos de estas instituciones, una de ellas la semana pasada, en Arboletes. Tenemos 34 proyectos cuya ejecución está por debajo del 30% y 13 instituciones educativas que al día de hoy no han iniciado etapa de construcción”.

El representante por el Valle del Cauca, Jorge Eliécer Tamayo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), señaló que el Gobierno nacional tiene responsabilidad. “Si el gobierno anterior se equivocó y se hicieron cosas incorrectas que se denuncie, que se coloque en su contexto. Ministra, ustedes llevan un año y hacen parte del problema. Está bien que en los primeros meses se hace la evaluación de lo que está pasando, el estado del arte, pero es que ya va un año”, afirmó y requirió de la creación de una superintendencia de educación. “Hoy más que nunca es imperioso crear una superintendencia. Un organismo que los vigile en la administración de los recursos, un organismo que vigile también en toda la prestación del servicio en establecimientos públicos y privados”, sostuvo.

Le puede interesar: Valle exige al Gobierno resolver retrasos con megacolegios

Por su parte, el representante por Meta, Jaime Rodríguez, de Cambio Radical, afirmó que lo “que uno observa es que el Gobierno nacional utilizó la necesidad que tenían las administraciones de construir sus colegios y los puso a firmar una serie de convenios y hubo una irresponsabilidad. Ni siquiera se tenían los diseños”.

A su turno, el representante por Risaralda, Gabriel Jaime Vallejo, del Centro Democrático, señaló que no se puede responsabilizar a la Ministra de esta situación. “No puedo aceptar bajo ninguna circunstancia que se responsabilice a la Ministra de lo que está sucediendo, eso es faltar a la verdad, decirles mentiras a los colombianos. Usted ha abordado uno de los temas más complejos en materia de educación. Aquí lo que tenemos que decirles a los colombianos es que encontramos uno de los casos más graves de corrupción en materia educativa”, dijo.

“Hay que preguntar quién se quedó con la plata, si fueron los portugueses, si fue Juan Manuel Santos, si fueron los ministros anteriores. Aquí no les han dicho la verdad a los colombianos. No podemos ocultarle lo que pasó a los colombianos ni a los niños de este país”, añadió.

Piden devolver recursos

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, solicitó ayer a la Ministra de Educación dar por terminado el convenio para la construcción de megacolegios y la devolución de los dineros aportados por el departamento y los de la Nación asignados a Antioquia.

En agosto pasado los gobernadores del país emitieron la alerta asegurando que hay una “grave situación que se presenta alrededor de la construcción de 541 nuevos megacolegios del país”.

“Una vez más llamamos la atención de Colombia” y del presidente Duque “sobre la construcción de estos nuevos megacolegios que se venían contratando desde 2016, cofinanciados entre la Nación y las regiones, pues podría estar el país ante el mayor desfalco a la educación en la historia de Colombia”, advirtieron los gobernadores.

Lea además: ¿Estaríamos ante el mayor desfalco a la educación?

Según los mandatarios regionales en 2016 y 2017, en todo el país se hicieron convenios de cofinanciación para 541 megainstituciones por un valor de $3,2 billones, “sin embargo el Ministerio de Educación, a través del FFIE (Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa), se responsabilizó de la contratación y construcción, negando la posibilidad de licitar a los departamentos”.

Así mismo los gobernadores sostuvieron que “desde una Fiducia, el Ministerio adjudicó directamente la construcción de los megacolegios a empresas sin conocimiento del territorio y uniones temporales que al día de hoy no han dado resultado. Esos constructores buscaron subcontratistas en cada municipio a precios inferiores a los que el Ministerio pagó. En esa intermediación se perdieron las garantías de calidad, dinero público y se derrumbaron los ideales educativos”.