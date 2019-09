Mindefensa asegura que las manifestaciones fueron infiltradas

“Con absoluta seguridad que sí. Yo no veo a los estudiantes manejando los explosivos que hubo ayer”, así respondió el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en una rueda de prensa cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que en las manifestaciones estén siendo infiltradas por delincuentes.

El Ministro no entregó declaraciones sobre quienes estarían infiltrándose en las protestas ya que aseguró que los hechos son materia de investigación que adelanta la Fiscalía.

“Todas las personas capturadas están en investigación, todas están en libertad ya que esto no da mayores penas. Aquí los procesos penales continúan pese a que estén en libertad”, informó Botero.

Además, señaló que ante los hechos vandalicos perpetrados en estas jornadas, se necesita un regulación que penalice los actos de alteración de orden público y no permita que un manifestante pueda hacer lo que quiera. Este tema ya fue debatido por el Congreso, no obstante no prosperó.

Según Botero, sí se vuelve a presentar la propuesta, el legislativo y la Corte Constitucional tendrían que analizar hasta dónde va la autonomía universitaria y hasta dónde va la fuerza pública si hay alteración de orden público.

Las manifestaciones estudiantiles que completan este jueves tres días consecutivos han dejado hasta el momento cinco heridos después de que varios artefactos explosivos detonaron dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad Distrital el pasado miércoles.