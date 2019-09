Metro subterráneo, el que más conviene: Bernal

Ana Teresa Bernal, la cabeza de lista al Concejo de Bogotá por la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, trabajó con las víctimas del conflicto armado durante la alcaldía de Gustavo Petro, con mucho éxito. Con toda la intención de seguir trabajando por la ciudad de Bogotá, Bernal le contó a EL NUEVO SIGLO cuáles son sus planes si logra conquistar el Concejo de Bogotá. La más importante, hacer presión para que se materialice un Metro elevado, y un sistema eléctrico de transporte público masivo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cree usted que una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá es necesaria para la ciudad?

ANA TERESA BERNAL: Yo creo que hay que repensar la forma en la que está organizada la ciudad. Bogotá se ha ido construyendo sin mucho orden, en ocasiones con planeación y en ocasión sin ella. En los sectores populares y en las franjas más marginales de la ciudad se ha construido con un desarrollo espontaneo que ha dependido más de las migraciones del momento, de la coyuntura, y por eso Bogotá necesita repensarse.

Ese es un ejercicio que le implicará enfrentarse a una serie de dilemas actuales ¿Cómo adaptarse al cambio climático?, ¿cómo contribuir con el planeta y con la preservación de los recursos naturales? Toca comenzar por la ciudad y no se puede seguir construyendo por encima y en contravía por ejemplo de las fuentes del agua. Ese es uno de los temas principales que se tienen que abordar.

Ahora, yo creo que hay que pensar en una ciudad más concentrada y compacta. Menos expansiva y más hacia el centro. Hay muchos lugares en el centro ampliado de Bogotá en los que se puede construir vivienda, para traer a las personas marginalizadas. Esto también disminuiría los costos de la vida de muchos.

ENS: ¿En este momento cuál es el problema más apremiante que tiene la ciudad? Y, ¿desde el Concejo, su partido cómo buscaría resolverlo?

ATB: Movilidad es uno y yo creo que la solución está a la mano en el Metro subterráneo con los estudios que ya tenía aprobados y los recursos que tanto la ciudad como la nación ofrecían, ajustándolo al día de hoy.

Otro tema que es fundamental es el del medio ambiente. Nosotros tenemos que construir una ciudad que disminuya la contaminación del aire; que beneficie los caudales y las fuentes de agua, y que contribuya en la mitigación del cambio climático. Creo que estos dos temas son fundamentales que se atiendan cuanto antes.

Por último, yo creo también que toca atender la inclusión social. Frente a tanta desigualdad e inequidad se deben tomar medidas en materia de educación y de empleo, para que se reactive la economía y la gente pueda tener mayor poder adquisitivo, especialmente los sectores más pobres de la ciudad, que son la mayoría.

ENS: ¿Cuáles son los cuatro proyectos clave que Colombia Humana quiere impulsar en este Concejo?

ATB: En el tema de la movilidad, yo insistiría en que se tome la decisión de apoyar el Metro subterráneo para la ciudad. Ya tiene los estudios, ha avanzado muchísimo, y lo haría explicándole a la ciudad que este no es un tema de peleas personales ni de pleitos partidistas, sino que es el Metro que más le conviene a la ciudad.

No es de Petro, es una propuesta que viene de mucho antes: traía estudios desde Samuel Moreno, desde Ernesto Samper… Tenemos que quitarnos esa idea de que es una pelea Peñalosa-Petro, no. Este es el Metro que más le conviene a la ciudad. Esta obra va a generar empleabilidad, lo que contribuye a la inclusión social y a la contaminación del aire. Todo lo que implique sistemas eléctricos lo apoyaré.

Y en los temas sociales obviamente apoyaré medidas que sirvan para que los sectores sociales más empobrecidos tengan posibilidades de estudiar, de educarse, de mejorar su calidad de vida. Que lo que ganen sirva para que tengan mayor poder adquisitivo. Eso dinamiza la economía. Nosotros no podemos hablar de desarrollo sin hablar de bienestar humano.

ENS: Frente al pico y placa, así como al límite de velocidad, ¿qué planea hacer su bancada?

ATB: Aquí no hay velocidad porque los trancones no la permiten. Esa realmente es una medida que no entiendo cómo se toma porque dentro de la ciudad lo que uno vive de manera permanente son trancones. Esa es una medición que no entiendo porque uno no ve grandes velocidades en las avenidas o en las calles de Bogotá, cuando lo que uno sí ve y vive son trancones. Uno no ve que los carros vayan a grandes velocidades que sean peligrosas.

Ahora, frente al pico y placa, esa es una medida que se tomó para reducir la congestión vehicular y yo veo que eso funciona muy poco. Hay pico y placa y la situación de movilidad es crítica. Yo lo que pienso es que hay que tomar medidas más profundas, de soluciones estructurales a largo plazo.

El tranvía de la 68, el Regiotram, esas son las medidas más importantes en las que se tiene que pensar. Hace poco estuve en el Metrocable y eso es desarrollo, dignidad y cultura. Esas son las medidas que se tienen que pensar, que se tienen que tomar y que no son imposibles. El Metrocable de San Cristóbal ya estaba. ¿Por qué no avanzó? Se puede hacer y es importantísimo.

ENS: Respecto a la crisis de los migrantes venezolanos, ¿qué planes tienen para hacer frente a esta situación?

ATB: Esta es una situación muy difícil porque Bogotá ha tenido que recibir siempre a migrantes internos, a desplazados y siempre ha atendido a estas poblaciones. Ojalá este tema ya haya tocado el tope y tenga una pronta solución en Venezuela. Pero mientras eso sucede, creo que tenemos que tener programas de atención humanitaria y hacerles un seguimiento a estas personas, a nuestros vecinos fronterizos que por décadas nos albergaron en su país.

Lista al concejo por Colombia Humana

Ana Teresa Bernal Montañez

José Darío antequera Guzmán

Marcos Javier Carvajal Gómez

Jorge Andrés Charry Gómez

Linda Patricia Criollo Pérez

José del Carmen Cuesta Novoa

David García Rodríguez

Mary Luz Herran Cárdenas

Miguel Ángel Julio

Adriana maría Mejía aguado

Ada América millares escamilla

María Susana Muhamad González

Ana Cristina Muñoz

Jorge Luis Patiño Marín

Norma Constanza Pino Garzón

Harrison Sebastián Poveda Patiño

Ruth Maritza Quevedo Fique

Ati Seygundiba Quigua Izquierdo

Hedvert Manuel Rodríguez cortes

Gina Rosa Rojas Fernández

Juan Carlos Sanabria Martínez

Heidy Lorena Sánchez Barreto