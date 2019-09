Maestros protestarán por quinta vez este año y por lo mismo

El Gobierno rechazó nueva jornada de parálisis prevista para este jueves e insistió en que hasta el momento les ha cumplido con lo pacto

Por quinta oportunidad y por las mismas razones, los docentes agremiados en Fecode vuelven a tomarse este jueves las capitales y a realizar plantones frente a las secretarías de Educación en diferentes municipios.

Esta vez la protesta, según anunciaron los directivos de la agremiación, la protesta será por 24 horas, “ante la grave situación de inseguridad y las amenazas que afectan al Magisterio”.

Sin embargo, los motivos del paro son los mismos del primero que realizaron a comienzos de año: la defensa de la vida e integridad física de los docentes, líderes sociales y sindicales, y el rechazo a todas las formas de violencia que se evidencian en el país vengan de donde vengan; demandar del Gobierno Nacional el cumplimiento cabal de los acuerdos suscritos en la mesa de negociación con Fecode; exigir el respeto y el reconocimiento de las instituciones educativas como territorios de paz; rechazar las amenazas contra los integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE y sus sindicatos filiales, y ratificar su respaldo al proceso de Paz y el respeto por la JEP.

“El paro nacional de 24 horas se desarrollará con movilizaciones en todos los municipios y departamentos del país; así como la realización de cinco grandes concentraciones del magisterio en: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín”, informó Fecode en un comunicado.

Agregó que “expresaremos nuestro total rechazo a los asesinatos, amenazas, extorsiones y todo tipo de violencia que pone en riesgo las vidas de los maestros en el territorio nacional; como la ocurrida la semana pasada contra los integrantes del Comité Ejecutivo de Fecode, el reciente asesinato del compañero José Cortés Sevillano (en Tumaco, Nariño), las que han recibido candidatos a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre, los dirigentes de nuestros sindicatos filiales, educadores, estudiantes y miembros de la comunidad educativa en diferentes lugares del país. En este marco, exigimos la defensa de la vida e integridad física de los líderes sociales y sindicales, y ratificamos nuestro respaldo al proceso de Paz”.

En Bogotá, la llamada toma a la capital comenzará a las 9:00 am desde tres puntos, Colegio Manuela Beltrán, Av. Caracas con Calle 57; SENA Avenida Primero de Mayo con carrera 30, y - Colegio Nicolás Esguerra, y todas confluyen en la Plaza de Bolívar.

En Bucaramanga, desde las 9:00 am en el parque San Pío hacia el parque García Rovira; en Cali, punto de encuentro Sameco, a las 8:30 am, y culminará en la Plazoleta de la Gobernación; en Medellín, concentración y movilización desde las 9:00 am en el parque de Las Luces en un recorrido que finaliza en la sede de Adida y en Cartagena, punto de encuentro en la Institución Educativa Antonia Santos, desde las 7:30 am.

El primer paro de este año tuvo lugar el 19 y 20 de marzo. La jornada se sumó a la que ya habían adelantado el pasado el 14 de febrero, con el argumento de rechazar el Plan Nacional de Desarrollo planteado por el Gobierno.

El mismo 20 de marzo se anunció una nueva protesta para el 25 de abril porque “desde diferentes sectores sindicales, sociales y laborales” estaban en “contra del PND, el cual debe ser respaldado por el Pueblo colombiano”.

Los pasados 27 y 28 de agosto se llevó a cabo la cuarta protesta y al término de la misma se anunció la que se desarrollará hoy, pero además se dejó abierta la posibilidad de un paro nacional indefinido.