Llamado para apoyar a Taiwán en la OACI

La Convención sobre Aviación Civil Internacional, adoptada en 1944 por países de todo el mundo, preveía que "el desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede ayudar en gran medida a crear y preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo". Fundada sobre estos principios, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tiene como objetivo trabajar con todas las partes relevantes e interesadas para alcanzar un consenso sobre las Normas y Prácticas Recomendadas (SARPs, siglas en inglés) y sobre las políticas a seguir en este sentido. También trabaja para fomentar la planificación y el desarrollo del transporte aéreo internacional a fin de garantizar un crecimiento seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. A propósito de que la OACI conmemora este año su 75 aniversario y va a celebrar el 40° período de sesiones de su Asamblea en septiembre, una vez más pedimos a la comunidad mundial que inste a la organización de aviación para que permita la participación profesional y constructiva de Taiwán, lo cual creemos que ayudaría en gran medida a la OACI a realizar su visión y a lograr su misión de conectar el mundo.

Taiwán no debe quedar fuera

Ubicada en una posición estratégica en la región Asia-Pacífico, Taiwán ha disfrutado durante mucho tiempo de estrechos vínculos de transporte aéreo con países y áreas de la región. La Región de Información de Vuelo de Taipéi (FIR Taipei, siglas en inglés), bajo la responsabilidad de Taiwán, gestiona grandes volúmenes de tráfico aéreo en el este de Asia, y en 2018 proporcionó servicios a más de 1,75 millones de vuelos controlados, un incremento del 5,8 por ciento con respecto a 2017. A finales de 2018, los 17 aeropuertos de Taiwán dieron servicio a más de 68,9 millones de pasajeros. Alrededor de 92 aerolíneas ofrecieron servicios desde y hacia Taiwán, operando vuelos de pasajeros y carga en 313 rutas que conectan 149 ciudades de todo el mundo. Taiwán es un actor activo en la comunidad internacional de aviación civil, y la FIR Taipei es una parte inseparable de la red global de regiones de información de vuelo. Teniendo en cuenta consideraciones técnicas, profesionales y pragmáticas, Taiwán necesita establecer con urgencia canales de comunicación directa con la OACI y obtener las normas y reglamentos más actualizados, garantizando así un transporte aéreo seguro tanto de pasajeros como de carga.

Construyendo juntos un cielo sin costuras

La Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán (CAA, siglas en inglés) trabaja diligentemente para mantener el más alto nivel de seguridad aérea y calidad de servicio en la FIR Taipei. Sin embargo, al no poder participar en las reuniones, mecanismos y actividades de la OACI, la CAA de Taiwán se ve obligada a realizar una inversión adicional sustancial, tanto de tiempo como de recursos, para comprender el porqué de las decisiones de la OACI y para implementar adecuadamente sus SARPs. Taiwán va a continuar esforzándose en implementar medidas para cumplir con las SARPs de la OACI así como para mejorar la seguridad de la aviación. Es necesario y legítimo permitir que Taiwán participe en la OACI, así como su asistencia a la Asamblea y la obtención de información relacionada. Ello no solo se ajusta a los objetivos de la OACI de lograr un cielo sin costuras y de "no dejar a ningún país atrás”, sino que también crearía - tanto para Taiwán como para toda la región de Asía Pacífico y para la propia OACI - una situación en la que todos saldrían ganando.

La necesidad de apoyo internacional

Los esfuerzos a largo plazo de Taiwán para buscar la participación en la OACI han atraído la atención de la comunidad internacional. Un comunicado de los Ministros de Relaciones Exteriores del G7, emitido el 7 de abril de 2019 después de la reunión de Dinard, Francia, expresaba su apoyo al afirmar lo siguiente: “Apoyamos la participación sustantiva de todos los miembros activos de la comunidad de aviación internacional en los foros de la OACI. La exclusión de algunos de sus miembros por motivos políticos compromete la seguridad de la aviación”. Se trata de una declaración que está en línea con nuestra apelación. Como parte interesada responsable en la comunidad de aviación internacional, Taiwán comparte el interés mundial por salvaguardar la seguridad de la aviación regional y mundial y se compromete a contribuir a un mayor desarrollo de la aviación mundial. Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia en el desarrollo de la industria de la aviación así como nuestras capacidades técnicas, persiguiendo así el objetivo común de un desarrollo seguro, ordenado y sostenible de la aviación civil internacional.

*Lin Chia-lung, ministro de Transportes y Comunicaciones de la República de China (Taiwán)