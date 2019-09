A juicio Jaramillo, alcalde de Ibagué

Fiscalía informó que cuenta con más de 3.000 folios y 19 testigos

Ante el Juzgado 5° Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Ibagué (Tolima), la Fiscalía -a través de un despacho seccional adscrito a la Unidad de Administración Pública- realizó el descubrimiento de pruebas de cara al juicio oral que pretende realizar en contra del alcalde de la capital tolimense, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Al Mandatario local la Fiscalía lo acusa del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en calidad de autor y a título de dolo, luego de que presuntamente suscribiera uno -como ordenador del gasto en 2016-, para la decoración y actividades navideñas de la ciudad, con una corporación que no era idónea para ejecutarlo.

Según la Fiscalía, el, proceso contra Jaramillo cuenta con alrededor de 3.000 folios entre informes y anexos presentados por los investigadores del caso, además de 19 testigos entre ellos tres investigadores.

De igual manera comparecerán a juicio por parte de la Fiscalía, Betty García, representante de la Corporación Festival Folclórico Colombiano, con la que se firmó el convenio; y Félix Motta, representante suplente de la misma, entre otros.

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que el Burgomaestre es señalado de haber suscrito y tramitado sin observancia de los requisitos legales el contrato número 1918 del 11 de noviembre de 2016, el cual se denominó “Convenio de cooperación sin ánimo de lucro Corporación Festival Folclórico Colombiano”, para aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos, logísticos, económicos y financieros necesarios para fortalecer y promocionar las actividades institucionales, culturales, turísticas, sociales y recreativas para el embellecimiento navideño de la Administración municipal y desarrollo de la gente para el fin de año del municipio de Ibagué.

Para la Fiscalía, si bien la corporación contratada para ello tiene experiencia en el manejo de actividades relacionadas con el folclor, reinados y similares, no tenía la idoneidad para lo que se suscribió el convenio, que entre otros, era para diseñar, alquilar, transportar, instalar, realizar mantenimiento y desinstalar la pista de hielo, pesebre a escala y juegos infantiles, para diferentes escenarios de la ciudad como los parques, plazas y el edificio del Palacio Municipal, al igual que el manejo del alumbrado público decembrino.

Fue así como la corporación se vio obligada a subcontratar tres empresas que cumplieran con dicha labor.

Cabe anotar que la juez reconoció como representante de la víctima (municipio de Ibagué) a la Contraloría Municipal, la cual hizo presencia en la audiencia.

En su defensa, el alcalde Jaramillo ha dicho que no se ha robado ni un peso de los ibaguereños.

“No se me ha acusado de que haya tomado un solo centavo, no me han acusado de que haya favorecido a terceras personas, me están endilgando un convenio que no se debió haber suscrito y obedece a que la corporación subcontrató”, indicó.

Jaramillo ha insistido en que su sucesor gozará de lo que él considera ha sido una superlativa gestión suya al frente de la Alcaldía.

“Ojalá me hubiera tocado a mí así”, le dijo el Mandatario local a Ecos del Combeima, recalcando además que la siguiente administración solo deberá “pavonearse” e “inaugurar y entregar cosas”. Jaramillo calificó como fácil el camino que le espera a quien empiece a liderar el Gobierno municipal a partir del próximo año.

Así mismo, con el ánimo de soportar el supuesto panorama favorable que tendrá la ciudad, Jaramillo destacó la voluntad del presidente Iván Duque para culminar las obras de los escenarios deportivos y garantizar el mantenimiento el Panóptico.

Jaramillo recordó que existe interés del Gobierno nacional de crear la Ley Juan Mario Laserna, que en términos generales buscaría garantizar la inyección permanente de recursos para lograr un músculo financiero que soporte los costos de funcionamiento de la obra que durante años ha sido un ‘elefante blanco’.